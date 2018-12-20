Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка

СЕГОДНЯ 00:21 2018-12-20T00:32:28+03:00

Американское ведомство уточняет, что ограничения с трех компаний будут сняты в течение месяца

Изменить размер текста: A A

Министерство финансов США собирается в течение 30 дней исключить из санкционного списка три российские компании – «Русал», En+ и «Евросибэнерго».

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что управление по контролю за иностранными активами отметило «значительные изменения в корпоративном управлении» компаний, что и позволит снять с них ограничения. При этом, как уточняют в американском Минфине, российский предприниматель Олег Дерипаска останется под санкциями, его активы по-прежнему заморожены.

Напомним, как писал сайт kp.ru, «Русал», En+, «Евросибэнерго» и другие российские компании попали в «черный список» Вашингтона еще в апреле этого года. А в мае министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты добиваются сокращения доли предпринимателя Олега Дерипаски в этих компаниях. 18 мая бизнесмен вышел из совета директоров En+ Group.

Ранее в среду, 19 декабря, США расширили санкции против России. Ограничительные меры в рамках закона CAATSA введены в отношении 18 россиян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Трамп объявил войну Олегу Дерипаске: как США под видом политических санкций пытаются оживить свою экономику

В новом санкционном списке «плохих» оказались семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников. И все вроде бы логично – предприниматели и бизнесмены действительно близки к российской власти, которую США пытаются всячески наказывать. Но если вчитываться в санкционный документ американского Минфина, то выходит простая вещь - самый массированный экономический удар приходится на все компании, принадлежащие владельцу РУСАЛа Олегу Дерипаске. От энергетической компании En+ (ее акции торгуются на Лондонской бирже), до автогиганта «ГАЗ» и даже агрохолдинга «Кубань» (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Олег Дерипаска согласился уменьшить свое влияние в компаниях, попавших под американские санкции

Основной владелец En+ согласился сократить долю своего участия в этой компании с 66% до уровня ниже 50% и покинуть ее совет директоров. А поскольку En+ является основным акционером одного из основных мировых производителей алюминия компании «РусАл» (владеет 48% акций), то, таким образом, уменьшится влияние российского бизнесмена и на это предприятие (подробности).