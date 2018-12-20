Анастасия Волочкова: "Олигарх из трущоб" грозит мне расправой

Анастасия Волочкова недавно рассказала в интервью "Комсомолке" о том, что ей навязчиво предлагает интим краснодарский бизнесмен Андрей Марченко.

- В одной телепрограмме мне выдумали ещё одного «жениха» - товарища Марченко из Краснодара, - рассказывала "КП" балерина. - Да, я знаю этого человека. Два года назад после моего концерта в Краснодаре я интеллигентно послала Марченко из-за его домогательств. Но, видимо, человек не понял. Несколько месяцев назад мы снова встретились. Марченко обещал поддержать мой благотворительный тур по краснодарским станицам, а в обмен попросил рекламу своей фирмы. Свои обязательства я выполнила, а Марченко подвёл, обманул меня и мой коллектив. Он не исполнил финансовые обязательства. Ну ничего страшного, я, несмотря на аферу Марченко, провела благотворительные концерты. Немногие в наше время ездят с благотворительными концертами по станицам, но не приехать я не могла, меня ждали дети. А когда я вернулась в Москву, Марченко начал закидывать меня смс-ками личного характера (и закидывает по сей день), предлагая интим.

Представляете, он предлагает мне отношения сексуального характера, зная, что у меня есть любимый мужчина!

Да, когда мы с ним познакомились в благодарность за цветы, которые мне передали от него после концерта, я отправила ему видео, где говорю ему «спасибо» за букет. И это видео Марченко выкидывает на федеральный телеканал. Мне кажется, это настолько низко для мужчины. У него нет чести и достоинства. А этого «олигарха из трущоб» ещё записали в герои-любовники.

Анастасия Волочкова рассказала о домогательствах краснодарского бизнесменаФото: Личный архив

Но Марченко даже после интервью балерины продолжил пиариться на телеканалах. Мужчина заверил журналистов, что уважает балерину и не отправлял ей интимных посланий. Мол, возможно, кто-то подшутил над ним, завладев его телефоном. И тогда Анастасия Волочкова прислала "КП" голосовые сообщения, где пьяный человек, голосом, напоминающим Марченко, зазывает её на Рублевку.

После чего ночью с краснодарского номера на телефон Волочковой стали поступать угрозы. Правда звонивший не знал, что у артистки была включена переадресация на номер её пресс-службы.

- После того, как я разоблачила этого человека и показала, какой он есть на самом деле, мне и в адрес моего пиар-директора Натальи стали поступать звонки с угрозами: "За "олигарха из трущоб" и все публикации обо мне ты ещё ответишь! Если не перестанешь вонять в общественных местах, будешь вонять в другом месте!" - рассказала "КП" Анастасия Волочкова. - Представляете, он грозит мне расправой. Его пиар на моем имени зашёл слишком далеко...

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