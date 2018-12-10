«Олигарх из трущоб преследует меня и предлагает интим»: Анастасия Волочкова рассказала о домогательствах краснодарского бизнесмена

Анастасию Волочкову за последние две недели трижды выдали замуж. Сначала СМИ записали в женихи красавицы-балерины 35-летнего охранника (выходца из Чечни), который якобы ради романа с артисткой бросил семью.

Потом появились сообщения, что Анастасия вернулась к Николаю Баскову, с которым у нее был роман несколько лет назад. И не только вернулась, но и якобы планирует с певцом свадьбу.

А в минувшие выходные телерепортеры показали ещё одного предполагаемого любовника балерины - бизнесмена Андрея Марченко, который отправил на телеканал видео, где Анастасия благодарит его за букет цветов. Предприниматель утверждает, что с артисткой его связывают более чем деловые отношения.

А что же скажет Анастасия Волочкова о романах с вышеперечисленными мужчинами?

- Я поначалу не реагировала на безумные «расследования» людей, которые пытаются выяснить, кто является моим любимым мужчиной. Но после того, как мне приписали огромное количество героев-любовников, которые не имеют ко мне никакого отношения, я решила рассказать правду.

Начнём со свадьбы с Колей Басковым. Конечно же, это была шутка. Обычный прикол. Мы встретились с Колей на съёмках программы про свадьбу и оттуда вышло несколько фотографий. Мы с Колей дружим более 20 лет, у нас отношения проверенные временем. Зачем вы из каждой нашей совместной фотографии раздуваете слухи о нашей свадьбе?

А вчера в одной телепрограмме мне выдумали ещё одного «жениха» - товарища Марченко из Краснодара. Да, я знаю этого человека. Два года назад после моего концерта в Краснодаре я интеллигентно послала Марченко из-за его домогательств. Но, видимо, человек не понял. Несколько месяцев назад мы снова встретились. Марченко обещал поддержать мой благотворительный тур по краснодарским станицам, а в обмен попросил рекламу своей фирмы. Свои обязательства я выполнила, а Марченко подвёл, обманул меня и мой коллектив.

Артистка показала, какие сообщения ей отправляет бизнесмен

Он не исполнил финансовые обязательства за рекламу его фирмы, которую я осуществила по его просьбе. Ну ничего страшного, я, несмотря на аферу Марченко, провела благотворительные концерты. Немногие в наше время ездят с благотворительными концертами по станицам, но не приехать я не могла, меня ждали дети. А когда я вернулась в Москву, Марченко начал закидывать меня смс-ками личного характера (и закидывает по сей день), предлагая интим.

Представляете, он предлагает мне отношения сексуального характера, зная, что у меня есть любимый мужчина!

Да, когда мы с ним познакомились в благодарность за цветы, которые мне передали от него после концерта, я отправила ему видео, где говорю ему «спасибо» за букет. И это видео Марченко выкидывает на федеральный телеканал. Мне кажется, это настолько низко для мужчины. У него нет чести и достоинства. А этого «олигарха из трущоб» ещё записали в герои-любовники. Я же не виновата, что у вас такое воображение. До этого мне вообще сватали какого-то женатого охранника-чеченца, который якобы из-за меня бросил семью, детей. Бред сивой кобылы. Я знакома с представителями этой национальности, у них благородные люди. Чеченцы никогда не бросают своих детей, жен, друзей. Может хватит уже устраивать поиски моего мужчины! Когда я захочу вам представить своего настоящего мужчину, я сделаю это первой. К публикациям про какого-то чеченца -охранника я не имею никакого отношения. И моё имя в СМИ было упомянуто с целью привлечь внимание «жёлтой прессы» и возможно, досадить мне этой ложью.

По словам Волочковой, она отправила Марченко видео в благодарность за цветы

И все обвинения в мой адрес, что я у кого-то увела мужчину, абсолютно беспочвенны.

У моего настоящего возлюбленного нет детей и бывших жён. Он никогда не был женат. Он не охранник и не работник салона красоты. Перестаньте мусолить этот бред и раздувать ворох сплетен.

Но бизнесмен подвел балерину и ее команду, заявила Анастасия

Вы уже занимаетесь какой-то ерундой: ищите моего мужчину по пальцам, по носкам, по джинсам. Вам самим не смешно?

Хватит лезть в мою постель и в мою душу. Слава Богу, я больна не вами и вы меня подвигли к созданию клипа, который скоро увидите. Живите своей жизнью и будьте счастливы, перестаньте проводить расследования про мою жизнь. Это моя жизнь и я проживаю её так, как хочу.

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