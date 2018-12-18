Эдгард Запашный о скандале с Цирком дю Солей: Давайте везде потихоньку губить все наше русское

Разногласия одного из богатейших бизнесменов страны Михаила Гуцериева и потомственного артиста цирка Эдгарда Запашного начались на заседании президентского совета по культуре и искусству, где 42-летний народный артист России обратился к Владимиру Путину с такой речью:

- Господин Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка. Я считаю, это непримиримо. Я считаю, что это неправильно. Никто не мешает им приезжать с временными гастролями. Они уже больше 10 лет сюда ездят. Это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе, - заявил Эдгард Запашный.

zapashny.ru Эдгард Запашный на заседании президентского совета по культуре и искусству

Глава государства пообещал разобраться с ситуацией, сообщив, что он, скорее на стороне Запашного. А "Комсомолка" решила понять, действительно ли проблема присутствия в нашей стране известного канадского цирка настолько велика, что потребовала внимания президента?

- Нам представляется странным, что делая заявление на таком высоком уровне, господин Запашный даже не проверил факты, - комментирует ситуацию генеральный директор «Цирка дю Солей» в России Наталья Романова. - Цирк дю Солей Рус – российская компания, которая занимается организацией всех гастрольных туров Цирк дю Солей на протяжении уже десяти лет. Все эти годы мы арендуем площадки, которые удовлетворяют техническим требованиям наших шоу, исключительно на коммерческих условиях. Почему-то раньше у господина Запашного не вызывал вопрос тот факт, что мы уже 10 лет бок о бок выступаем на спортивных объектах на территории комплекса «Лужники». Нам не очень понятно, почему наше решение привозить гастрольные форматы шоу в новый концертный зал вызывает столько эмоций. Цирк дю Солей продолжит выступать там, где это технически возможно, коммерчески целесообразно, там, где созданы максимально комфортные условия для наших зрителей.

Генеральный директор «Цирка дю Солей» в России Наталья Романова. Фото предоставлено пресс-службой

- Если канадский цирк десятилетие успешно гастролирует в России, зачем ему нужна новая площадка?

- Многие согласятся, что в Москве есть большая проблема с современными концертными залами, - продолжает гендиректор российского представительства канадского цирка. - Речь идет о строительстве современного многофункционального зала для проведения развлекательных и спортивных мероприятий, а не стационарного театра, который строится для Цирк дю Солей. Этот зал будет соответствовать самым высоким современным требованиям, в том числе и нашим. На этапе строительства нового объекта Цирк дю Солей предоставил подробное ТЗ (техническое задание, - ред.) и свои комментарии, что мы делаем регулярно при строительстве крупных площадок, предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий. Цирк дю Солей станет одним из ключевых арендаторов концертного зала и сможет привозить свои гастрольные шоу на эту площадку.

Существует мнение, в том числе озвученное Запашным, что в канадском цирке работает едва ли не половина россиян. И они все могли бы славить российский цирк. Но, как заявляют в дю Солей, это не так.

- Сегодня в компании трудится свыше 1300 артистов, но не более 25% из них – русскоговорящие. Речь идет не только о России, но и об артистах и спортсменах с постсоветсткого пространства. Есть сильные цирковые школы на Украине, в Белоруссии и Казахстане. Россиян у нас 11%. Канада по-прежнему занимает лидирующее положение в списке стран, поставляющих творческие кадры для компании. Цирк дю Солей говорит сегодня на 25языках и представляет более 50 стран мира, - подчеркнула Наталья Романова.

Со стороны Михаила Гуцериева появились заявления, что он подает на Эдгарда Запашного в суд за клевету. Также СМИ распространили выдержки из пресс-релиза группы «Сафмар» Михаила Гуцериева:

gutserievmedia Михаил Гуцериев

«Мы не инвестировали и не собираемся инвестировать в развитие канадского цирка. Наши отношения с Цирк дю Солей не выходят за рамки арендных, и мы никогда не собирались строить ни стационарный центр, ни тем более

цирковую школу Цирк дю Солей. Все эти заявления - бред, то есть больная фантазия дрессировщика Запашного! Поэтому мы считаем галлюцинации Запашного наглой клеветой и грубой ложью».

"Комсомолка" позвонила Эдгарду Запашному, чтобы понять, как будет ситуация развиваться дальше и почему он так против пребывания канадского цирка в нашей стране.

- Меня обвинили в том, что я обманул президента, что у меня галлюцинации, при этом с 2010 года в СМИ писали о том, что есть планы, затем что есть договоренность, потом, что начато строительство, а я, опираясь на эту информацию, оказался вруном. Меня это очень сильно поразило, - удивляется руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

- В ответ на ваше выступление, представители канадского цирка заявляют, что планируется 70 представлений в год и они будут лишь якорными арендаторами помещения. Насколько это меняет дело?

- Три недели, шесть недель, 70 представлений в год - не в этом дело. На этапе строительства запросили техзадание исключительно у Цирка дю Солей. Никаких консультаций ни с одной цирковой компанией в России проведено не было. И нынешние заявления, что и русскому цирку в новом концертном комплексе тоже рады, лишь попытка оправдаться. А чего ж вы изначально техзадание только у Цирк дю Солей запросили, почему на нас не обратили внимание? Аппетит приходит во время еды. Сегодня 70 шоу, на следующий год 170 шоу. И, в конце концов, Цирк дю Солей закрепится, как это он сделал в Лас-Вегасе, где они являются якорными арендаторами 25 лет. В этом и есть правда.

- То есть вы опасаетесь, что дю Солей может вытеснить наш собственный цирк?

- Они замахиваются не только на русский цирк. Например, они были главными действующими лицами в развлекательной программе «Универсиады», которая проходила в Казани. Как им это удалось? Есть чиновники, которым абсолютно наплевать, что эта «Универсиада» наша. Вспомните «Евровидение», которое выиграл Дима Билан. Русский парень, красавец привез шоу в Россию. А кто его открывал? Цирк дю Солей. И это им удавалось, без собственной базы. Вы даже не представляете масштабы трагедии, когда они здесь и базироваться начнут.

- Вы говорили и о том, что это может повлиять не только на российский цирк?

- Я вчера разговаривал с одним из ведущих агентов по фигурному катанию и он мне сказал: «Эдгард, ты молодец, потому что я пока не могу донести информацию, что зайдя к нам в Россию, они полностью поглотят и ледовые шоу, как это им уже удалось в Америке». Они фактически выдавили американцев с их же рынка. Они уже анонсировали, то в 2019-2020 годах привезут к нам сюда ледовые шоу. Поэтому Илья Авербух и обеспокоен, поэтому Илья Авербух поддержал меня и написал письмо, которое было передано президенту. Письмо о том, что он тоже не согласен с созданием стационарных условий для Цирка дю Солей. Уверен, что многие мои коллеги будут меня поддерживать, потому что понимают - это монстр, хоть и с добрым лицом.

И я рад тому, что президент меня поддержал. И если бы президент со мной не согласился, не представляете, какой бы праздник был бы в Канаде. Это очень серьезные бизнесмены, они заходят (на российский рынок, - ред.) всерьез и надолго. И плевать они хотели на нашу культуру. И когда мне говорят: «Эдгард, это искусство, а искусству надо давать развиваться». Я задаю вопрос: «Цирку дю Солей 25 лет, вы можете мне назвать фамилию хоть одной его звезды? Кроме его владельца Ги Лалиберте, который недавно слетал за 25 миллионов долларов в космос? Никого.

- А пытались ли они зайти на рынок Китая, один из самых привлекательных в мире?

- У них было стационарное здание, но очень быстро их попросили уйти. Тоже самое было в Японии. У них не получаются многие проекты за рубежом, но они не унывают. И нам надо у дю Солей многому учиться. Но не давать им воспитывать нас. А они именно этим и хотят заниматься. Чтобы наше «Евровидение» открывало канадское искусство, чтобы режиссер закрытия Олимпийский игр в Сочи оказался режиссером Цирка дю Солей. У нас что, своих режиссеров не хватает?

- В чем ваша цель? Остановить их, обратить внимание властей?

- Я уже обратил внимание властей. Гастрольная деятельность должна оставаться, пускай они приезжают, привозят свои спектакли. Но делать их базу здесь ни в коем случае нельзя.

- А что с судами?

- Прежде всего, представителям Михаила Гуцириева нужно разобраться с со СМИ. Если они врали (а я подозреваю, что не врали), значит надо доказать, что они ввели в заблуждение всю общественность и меня в том числе. Я видел информацию на протяжении 8 лет, ее никто не опровергал. А потом уже пусть доберутся до меня.

- Вы обратили внимание на то, какую политику проводит Канада в отношении России.

- Это еще и моя гражданская позиция. В то время, когда на Россию оказывают громаднейшее давление, и Канада вводит санкции против нашей страны, мы вдруг тут распахиваем ворота ее продукту. Давайте "Лужники" сделаем базой Манчестер Юнайтед. Предлагаю передать одну из площадок хоккейных "Лужников" Вашингтон Кэпиталз. Давайте откроем филиал Лувра, филиал театра Ла Скала у нас в России. Давайте везде потихонечку губить все наше русское. Я в такой стране жить не хочу. Хочу, чтобы мой сын и дочки говорили на русском языке, читали Пушкина, знали кто такая Анна Павлова, равнялись на Майю Плесецкую.

МЕЖДУ ТЕМ

Михаил Гуцериев подаст в суд на Эдгарда Запашного за клевету

Владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев заявил, что подаст в суд за клевету на гендиректора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного. Так предприниматель отреагировал на выступление дрессировщика на заседании Совета по культуре и искусству с участием президента РФ Владимира Путина (подробности)