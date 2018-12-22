Россию в 2019 году ждет объявление новой модернизации, если не Перестройки

1. Обнищание граждан при пухнущей казне

Начнём с России. В нашей стране в уходящем году, на мой взгляд, достиг своей высшей точки долгое время нараставший разрыв между экономикой и человеком, государством и народом. Я просто о том, что реальные доходы населения (-2,9% в годовом исчислении в ноябре, и, вероятно, -1,6% по итогам года) упали на фоне самого большого профицита федерального бюджета в российской истории (+3,39 трлн. [!] руб за январь-ноябрь). Нефтяные доходы Кремля окончательно разошлись в своих неисповедимых путях с доходами граждан – которые по итогам 2018 г. снизились пятый год подряд. Это, на мой взгляд, основное, что нужно знать сегодня об отечественной экономике – и строить на этом факте предположения о её дальнейшей траектории.

2. Закончилась эра бензиновых двигателей

Теперь о мире в целом. Я рискнул бы сказать, что важнейшим событием в глобальном масштабе стал резкий рост производства электромобилей. Число ездящих по дорогам разных стран Tesla превысило 500 тыс. штук, а их выпуск увеличился за год в 2,6 раза. Ресурс Tesla достигает 800 тыс. км пробега, а одна машина экономит за свой жизненный цикл такое количество бензина, которое в три-четыре раз превышает её собственную цену. Уже в 2020 году одна только компания Илона Маска сократит мировой спрос на моторное топливо не менее чем на $50 млрд. Как это традиционно бывает с новыми технологиями, на этот факт сейчас не обращают внимания, а зря: ведь «на подходе» и другие производители. Так что сектор, более ста лет считавшийся опорой нефтяной промышленности и нефтепереработки, судя по всему, радикально меняет свой статус.

3. Шаги великой рецессии

Пара слов о Соединённых Штатах. Здесь, судя по всему, главным событием года стало падение фондового рынка в ноябре-декабре. Оно не только уронило индекс DowJones на 15% от годовых максимумов и заставит его, судя по всему, закрыть год с минусом, но вызвало паническую распродажу на биржах всего мира. Политика «количественного смягчения» закончилась, налоговые стимулы Д.Трампа в её отсутствие имеют только частичный эффект. И хотя американские официальные лица продолжают утверждать, что экономика страны находится в отличном состоянии, вероятность срыва её в кризис, спровоцированный биржевой паникой, остаётся, на мой взгляд, весьма высокой. Если не в 2019-м, то в 2020-м году мы вполне можем увидеть то, на фоне чего «великая рецессия» 2008-2009 гг. может показаться не столь уж и «великой».

Владислав Иноземцев.Фото: Иван ВИСЛОВ

4. Очертания краха Китая

Нельзя не вспомнить о Китае. Сейчас обсуждают его «торговую войну» с США, но важнее другое. Темпы роста китайской экономики опустились до самого низкого уровня с 1990 г. (+6,5%), цены стремительно растут, дорожает недвижимость (средний метр жилья в Пекине стоит $11 тыс. [!], и это не только в центре), китайские компании только за пять лет привлекли новых кредитов в отношении к китайскому ВВП больше, чем весь корпоративный сектор США в отношении к американской экономике. При этом котировки акций на Шанхайской бирже падают уже третий год подряд и остаются в 2,3 раза ниже установленного в 2007 году рекордного значения. Мы, на мой взгляд, присутствуем на финальном акте надувания самого больного пузыря в истории мировой экономики. Так что надо садиться поудобнее и запасаться попкорном.

5. Неизбежность дешевой нефти

В заключение о нефти. Декабрьское соглашение ОПЕК+ (о снижении добычи – ред.) не спасло цены, которые с 4 октября упали уже на 36%. Судя по всему, наступает новое время: развитые страны радикально увеличивают добычу. В США, которые сегодня являются мировым лидером нефте- и газодобычи, за десять лет производство «чёрного золота» выросло на 92,4%, в Канаде – на 46,8%, в России, для справки, на 12,9%. При этом потребление нефти в западном мире сокращается, а Китай не обеспечивает дополнительного спроса. Поэтому есть опасения, что даже ужесточение сделки ОПЕК+, случись оно весной, не остановит падения цен. Соответственно, российскую экономику в новом году могут ждать серьёзные сложности. Снова мы услышим речи про модернизацию и диверсификацию и посмотрим, что будет сделано на этот раз.

Конечно, это не исчерпывающий список экономических событий года. Жизнь всегда оказывается богаче нашего воображения, и только постфактум мы осознаём, что именно было наиболее важным в те годы, которые мы уже проводили. Поэтому давайте пока праздновать, ждать, и надеяться.

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