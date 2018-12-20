2018-12-20T20:35:54+03:00
Экономика

Экономика России растет в два раза медленнее, чем весь мир

Но через пару лет мы можем догнать другие страны по этому показателю
Андрей ЗАЙЦЕВ
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За 2018 год в среднем мировой ВВП вырос примерно на 3%, в России эта цифра - почти в два раза меньше.За 2018 год в среднем мировой ВВП вырос примерно на 3%, в России эта цифра - почти в два раза меньше.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что наша экономика стала чувствовать себя лучше, но еще есть над чем работать. Главный показатель - ВВП (валовый внутренний продукт, по которому измеряют размер экономики).

- За десять месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. Прогноз Минэкономразвития по году - 1,8%, - заявил на пресс-конференции глава государства.

С одной стороны, это неплохой показатель. Ведь рост всегда лучше, чем падение. Тем не менее, если сравнивать нас с другими странами, то окажется, что мы далеко не в лучшей форме. К примеру, в среднем мировой ВВП вырос примерно на 3%.

- У нас хватает хороших показателей по экономике. В частности, безработица находится на минимумах. Экономика тоже растет, но темпы роста существенно меньше среднемировых, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Антон Шабанов. - Мы отстаем примерно в два раза. При этом для достижения поставленных целей нам нужно расти в два-три раза быстрее нынешних темпов. Получится это или нет, покажет только время.

С одной стороны, в этом году нам повезло. Цена на нефть была высокой - в среднем около $70 за баррель. И это позволило увеличить многие показатели. Впервые с 2011 года у нас профицит бюджета. Плюс мы смогли пополнить свои резервы. С другой стороны, на нас продолжают оказывать давление санкции Запада. Это тянет нашу экономику вниз.

- С 2021 года правительство рассчитывает выйти на темпы роста в 3%, а потом и больше. Поэтому я рассчитываю, что все это нам получится сделать. Наверное, какие-то колебания возможны. Но самое главное, нам нужно войти в другую лигу экономик, но не только по объемам. Занять пятое место по объемам нам вполне по силам, - пообещал Владимир Путин.

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