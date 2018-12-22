2018-12-22T16:06:07+03:00
Звезды

Выбор читателей «КП»: Самая стильная — Виктория Лопырева, самая сексуальная - Зара

Накануне Нового года читатели «Комсомолки» отдали свои голоса за самых эффектных звездных красавиц
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Победители голосования читателей "КП" - Виктория Лопырева и Зара.Победители голосования читателей "КП" - Виктория Лопырева и Зара.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В начале декабря мы открыли на сайте KP.RU голосование, предложив читателям выбрать главных красавиц 2018 года.

Опрос проходил в двух категориях - «Самая стильная» и «Самая сексуальная».

Королевой стиля наши читатели назвали посла ФИФА Чемпионата мира по футболу 2018 года Викторию Лопыреву. За телеведущую и фотомодель проголосовали 26.01 % читателей «Комсомолки».

Итоги голосования &quot;Самая стильная 2018&quot;

Итоги голосования "Самая стильная 2018"

-Всегда считала, что иметь свой стиль гораздо важнее, чем слепо следовать моде. Ведь мода приходит и уходит, а твой стиль всегда с тобой! - сказала «КП» Виктория Лопырева. - Спасибо за эту новость! Не буду скрывать, что мне очень приятно быть самой стильной по версии «Комсомольской правды». Год был очень непростой, как послу ФИФА Чемпионата мира по футболу, пришлось очень много передвигаться по всему миру. Пытаясь сочетать официальный dresscode и функциональность. Высокая оценка читателей «Комсомольской правды» позволяет мне надеяться, что это удалось! От всей души поздравляю с наступающим Новым годом и желаю вам быть прежде всего счастливыми и любимыми!

Редакция «КП» поздравляет Викторию с почетным званием «Самой стильной».

В пятерку самых стильных по версии читателей «Комсомолки» вошли: певица Валерия (20.91 %), телеведущая и блогер Регина Тодоренко (9.21 %), дизайнер Белла Потемкина (7.46 %) и актриса Наталья Рудова (5.04 %).

А в категории «Самая сексуальная» победила певица Зара (71,63 %).

Итоги голосования "Самая сексуальная 2018"

Итоги голосования "Самая сексуальная 2018"

В пятерку «Самых сексуальных» вошли и другие звездные красотки: Ольга Бузова (17,60%), блогер и телеведущая Настя Ивлеева (1.44%), певица Ани Лорак (1.41%), певица Анна Седокова (1.25%).

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В декабре мы запустили голосование на сайте KP.RU, предложив читателям выбрать самых ярких знаменитых мужчин в 2018 году. Опрос проходил в двух категориях — «Самый стильный» и «Самый сексуальный». Самое забавное - победили два Стаса (подробности)

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