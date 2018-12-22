Татьяна Навка позвала Григория Лепса на роль Чудовища

В новом проекте Татьяны Навки «Аленький цветочек» по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова собраны не только ведущие фигуристы, но и лучшие музыкальные исполнители.

К примеру, роль Чудовища озвучит Григорий Лепс.

- Кто, как не он мог подарить голос нашему Чудовищу? ... Его рычащий тембр запоминается с первых нот! - рассказала автор идеи, продюсер и исполнительница главной женской роли Татьяна Навка.

Григорий Лепс озвучит роль ЧудовищаФото: СОЦСЕТИ

Жениха Настеньки, Филиппа, озвучит Филипп Киркоров.

- Каждый раз работая с тобой, убеждаюсь в твоем безусловном профессионализме, неуемной энергии и шикарном чувстве юмора! Спасибо, дорогой мой Филипп, за плодотворное сотрудничество и великолепную работу, – отметила Татьяна Навка.

Заботливый отец главной героини запоет золотым тенором Николая Баскова.

- Это очень интересный персонаж, - отмечает певец. - Мой герой проявляет себя с разных сторон и испытывает целую палитру чувств: гордится, волнуется, боится, любит. В один момент его настигает отчаяние, в другой накрывает счастье. Какой он? Это уверенный в себе мужчина, который занимается серьезным делом. По нашим меркам – преуспевающий бизнесмен. Но в глубине души, он трепетный и ласковый папа, для которого нет ничего важнее счастья собственных детей. Смятение, противоречие, нежность - все это в нем есть и все это надо передать голосом.

Как объявлялось ранее, вокальную партию принца озвучит Александр Панайотов, главная героиня шоу запоет голосом Ани Лорак, а Анита Цой выступит в роли Колдуньи.

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