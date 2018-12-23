Бари Алибасов встретился с дочками Лидии Федосеевой-Шукшиной

Новоиспеченный муж вдовы Василия Шукшина - Лидии Федосевой-Шукшиной - Бари Алибасов накануне Нового года предпринял попытку помирить родных супруги.

Он и сам удивился, что это ему начало удаваться. Так что родная дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в разговоре с «Комсомолкой» назвала его «голубем мира».

Свадьба продюсера "На-на" Бари Алибасова и 80-летней Лидией Федосеевой-Шукшиной стала одним из ярких событий уходящего года.

Дочери Лидии Николаевной от Василия Шукшина - Мария и Ольга - критически отнеслись к бракосочетанию матери и не пришли на свадьбу. С подозрением они смотрели на нового мужа мамы Бари Алибасова. Однако обаятельному продюсеру удалось переменить их настрой. И даже сблизить дочек и их маму.

- Сначала я негативно восприняла странную свадьбы мамы с Бари Каримовичем, но после того, как он пригласил меня к себе в гости, мы с ним много часов общались, мне стало ясно, что он действительно настроен защищать маму. Он деловой человек. И хочет, чтобы родные наладили хорошие человеческие отношения, - сказала «КП» Ольга Шукшина, дочь Лидии Николаевны. - Бари Каримович старается найти общий язык со всеми. Так что он выступил этаким «голубем мира».

- Оля, дочка Лиды, живет в Египте, приехала в Москву перед Новым годом, у меня гостила, мы мило посидели, пообщались. И Оля приняла наш союз с ее мамой, - сообщил «Комсомолке» Бари Алибасов. - Я пытаюсь идти к тому, чтобы и с Олей Шукшиной, и с Машей Шукшиной, дочками, все было хорошо. И вот на днях Лида долго по телефону с Машей говорила и осталась очень довольна разговором (последнее время мама с дочерьми не общалась. - Ред.). Так что все налаживается.

- На днях на запись ток-шоу пришла внучка мамы Аня (дочка Марии Шукшиной. - Ред.), которая продала квартиру бабушки, - рассказала дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга. – Аня попросила пока заочно с экрана телевидения у бабушки прощения. Держала лицо. В студии я встретилась с Аней, мы поговорили.

- Мне очень хочется, чтобы отношения в семье наладились, если не любовь, не дружба, то нормальные человеческие отношения, - говорит Бари Алибасов. -

- Ольга Шукшина сначала негативно высказывалась по поводу вашей с Лидией Николаевны свадьбы?

- Ну, естественно, они все будут высказываться негативно. Видимо, видели во мне угрозу. Они так воспринимали нашу свадьбу. А когда поняли, что мне ничего не надо от них, я ни на что не претендую, то они меняют свое отношение ко мне.

- Ольга Шукшина, дочь Лидии Николаевны, теперь воспринимает вас как «голубя мира».

- Слава богу, прекрасно! Мы с ней очень хорошо поговорили, и самое удивительное, что в результате нашего общения выяснилось, что никто никого не обижает, никто ничего не отнимает. Делить нам нечего. Все уже давно поделено. Причем, поделено юридическими инстанциями. У них у всех на руках документы о том, кому что принадлежит. Делить нечего. Надо дружить и любить друг друга. И создавать хорошее настроение, праздник жизни делать. Что я и пытаюсь.

- Внучка попросила у бабушки заочно прощения. Как вы на это смотрите?

- Нет, я не хочу загадывать, это обсуждать. Вот как раз Аня, внучка, которая продала квартиру бабушки в Питере, и сделала это совершенно осмысленно... не знаю.

- С ней будете разбираться?

- Ну посмотрим, время покажет, что она будет предпринимать дальше.

Сейчас пока такая ситуация – факт есть факт: продала бабушкину квартиру. Есть версия, что бабушка не очень понимала, что она подписывала. Лида очень доверительная, она же советский человек. Жила в то время, когда не было аферистов, шулеров. Сегодня другое время.

Она подписывала бумаги, не понимая сути документа – подумала, ну, дарственная, дарит, и подарком внучка воспользуется после ее смерти. У нее в мыслях не было, что внучка продаст ее квартиру! Считала, что вот после ее смерти достанется квартира внучке – она так полагала. Подарила, и, когда ее не будет, то внучка будет подарком пользоваться.

А Аня, внучка, по-тихому оформив дарственную, прождала десять лет, чтобы срок давности вышел, и оспаривать было нельзя, и после этого продала.

Кассационная жалоба на решение суда (Федосеева-Шукшина судилась с внучкой за квартиру, но суд в иске отказал. – Ред.) мы подали. Что будет дальше – время покажет.

- А как Мария Шукшина, мама Ани, относится к тому, что продана квартира?

- Лида долго говорила с Машей на эту тему. Не знаю, о чем они договорились. Лида осталась в радужном отношении. Я стараюсь не вмешиваться в их отношения, потому что мама и дочери – это совершенная другая среда...

Маша не в курсе была, что ее дочь Аня продала квартиру бабушки, как выяснилось. Аня поступила самовольно, ни с кем не советуясь.

- А какие были сложности были у Лидии Николаевной с дочкой Ольгой?

- Там были внутренние очень напряженные отношения. И надо было напряженную обстановку разрядить. Что я и постарался сделать. Да, у меня это получилось. Думаю, все-таки наладится нормальная дружеская атмосфера между всеми, за исключением Ани (внучки, продавшей квартиру бабушки. – Ред.). Хочется, чтобы нормальные человеческие отношения сложились в семье. Наконец-то семья становится семьей.

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