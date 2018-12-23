Как товарищ Берия вышел из доверия

Загадка века: как могущественный чекист, многие годы державший под колпаком всю страну, от Кремля до чукотских яранг, отравивший якобы самого Сталина, прошляпил заговор партийных соратников и так глупо позволил себя арестовать, расстрелять.

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР

- Я бы усомнился, что Берия все держал под контролем, особенно в последние годы, - говорит историк Евгений Спицын. - Напомню, наркомом внутренних дел он стал в ноябре 1938 г. после Ежова. При нем каток репрессий стал сбавлять обороты. Но после войны лишился своего поста. В августе 45-го, после атомной бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки, Сталин поставил Лаврентия Палыча на Атомный проект, хотя реально он стал курировать лабораторию Курчатова еще в 44-м. Надо отдать ему должное, уже в 1949 г СССР создал атомную бомбу, затем - водородную. Сталин ценил его организаторские способности.

-Эффективный менеджер, как модно ныне говорить.

- Знаем мы этих менеджеров типа Чубайса. Так что не будем оскорблять Берию этим званием. Он был лучший управленец в когорте сталинских соратников, развивавших СССР. Не провалил ни одного порученного Хозяином дела. Будь то переселение народов, производство боевых самолётов, ракетной техники, Атомный проект и т.д. Человек разумный, прагматик. Когда ретивые аппаратчики ЦК готовили кампанию по разгрому физиков, Курчатов пожаловался Берии. И тот одним щелчком пальца остановил вакханалию. Понимая, что она не позволит в срок создать атомное оружие и быть на равных с США.

В августе 45-го, после атомной бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки, Сталин поставил Лаврентия Палыча на Атомный проект

- Однако в ранге зампредседателя Совета Министров СССР товарища Сталина он продолжал курировать после войны родную госбезопасность, по-прежнему держал СССР под колпаком.

- Одно дело курировать, другое – напрямую руководить. Тем более, на первом месте у Лаврентия Палыча были в те годы Атомный проект, вопросы промышленности, транспорта. Да и с кураторством не все так гладко. Само могущественное ведомство – НКВД – после войны разделили на два министерства: внутренних дел и госбезопасности. МВД возглавил Сергей Круглов. Довольно серая личность, номинальная фигура. Всеми делами заправлял его первый зам Иван Серов, будущий первый шеф КГБ СССР. Ставленник и друг Хрущева еще по Украине. Да и сам Круглов не испытывал пиетета перед Берией. В 53-м принял участие в заговоре против него, за что и получил должность свергнутого Лаврентия – министр МВД! Госбезопасность возглавил Виктор Абакумов, бывший начальник СМЕРШа, антагонист Берии.

Историк Евгений СпицынФото: YouTube

Мало кто знает, что в феврале 1951 г, когда здоровье Хозяина стало ухудшаться, Политбюро ЦК постановил, что Маленков, Берия и Булганин могут подписывать от имени Сталина все правительственные решения, документы. У них было сталинское факсимиле. В этой руководящей троице контроль за силовым блоком (МГБ, МВД, Минобороны) закрепили за маршалом Булганиным. Важное обстоятельство, опровергающее версию Авторханова и ряда других историков, что Берия контролировал МГБ, а в ее рамках - личную охрану Сталина и секретную лабораторию ядов профессора Майрановского, с помощью которой он якобы и отравил Хозяина, попав в опалу. Кстати, об охране. В 1951-м главу МГБ Абакумова арестовали, обвинив в госизмене и потакании сионистам. Ведомство возглавил Семен Игнатьев, человек Маленкова. После отстранения давнего сталинского охранника Власика министр стал лично руководить Управлением Охраны МГБ, занимавшемся безопасностью Вождя. К нему были приставлены новые телохранители. Так что Берия никоим образом не имел доступа к сталинской охране. «Хрусталев, машину!» – сказки.

Реально контролировали доступ к телу Хозяина до самой его смерти Маленков с Игнатьевым. Именно эти ребята убрали от вождя и его многолетнего личного секретаря, начальника Особого сектора ЦК генерала Поскребышева. Эту должность опять же занял маленковский выдвиженец Малин.

Когда Хозяин серьезно заболел и стало ясно – он не жилец, 3 марта 1953 года на втором этаже сталинской госдачи Маленков и Берия тайно распределили обязанности между высшими руководителями страны. Маленков - Председатель Совета Министров СССР, сохраняет за собой должность секретаря ЦК.

В 1951-м главу МГБ Абакумова арестовали, обвинив в госизмене и потакании сионистам

- Фактически становится новым Хозяином, заняв сталинские посты.

- Вот именно! Берия - первый его зам и шеф ключевого силового ведомства – МВД. Аналога прежнего НКВД. Для чего заговорщики решили вновь объединить министерства госбезопасности и внутренних дел. Оба крайне опасались, что на высшую власть будет претендовать Молотов, считавшийся в глазах советского народа правой рукой Сталина.

- Они вместе отбывали ссылку на Вологодчине, а до войны Молотов 10 лет уже возглавлял правительство.

- Чтобы нейтрализовать его амбиции, заговорщики сделали аж четырех первых замов главы правительства. Их фамилии располагались не по алфавиту, а по значимости: Берия, Молотов, Булганин, Каганович. 5 марта при живом еще Иосифе Виссарионовиче состоялось совместное заседание Пленума ЦК КПСС, Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР. Быстро утвердили Маленкова и Берию на новых постах, Молотову вернули Министерство иностранных дел, откуда Сталин убрал его еще в 49-м. Булганин стал военным министром. Ворошилов – Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

-А Хрущев?

- Остался секретарем ЦК.

Но сразу же между соратниками началась грызня за власть. Напомню, должности Генерального (Первого) секретаря в уставе партии не было. И Сталин с лета 1930 года никогда не подписывал документы как генсек. Ушел в мир иной премьером и простым секретарем ЦК, хотя по факту был первым. Такие же должности имел после его смерти Маленков. Но уже через 5 дней после сталинских похорон созывается очередной пленум ЦК. И Маленкова неожиданно выводят из Секретариата. Дескать, пора прекращать порочную практику совмещения важнейших партийных и государственных постов в одних руках, чтоб не создать новый культ. Пусть Георгий Максимилианович сосредоточится на работе правительства.

Маленков начинал свою карьеру в 1925 году именно в партийном аппарате. В 1935-м, когда Сталин выдвинул знаменитый лозунг «Кадры решают все!», стал главным кадровиком партии. И оставался им до смерти Хозяина. От него зависели назначения на ответственные партийные, хозяйственные, государственные посты, типа министров, руководителей ведомств. Лишение должности Секретаря ЦК стало для Маленкова серьезным поражением. Контроль за партаппаратом перешел к Хрущеву.

Сталин с лета 1930 года никогда не подписывал документы как генсек. Ушел в мир иной премьером и простым секретарем ЦК, хотя по факту был первым

- Вот когда вылез Никита Сергеевич!

- Уточню: начинал вылезать. Поскольку это была игра Берии, стремившегося перехватить высшую власть в СССР у Маленкова. Напрямую он устроить переворот не мог. Надо же соблюдать приличия. Да и подготовка требовалась серьезная.

Уже в марте он полностью сменил руководство МВД и МГБ во всех союзных республиках и 83 краях, областях СССР. На все ключевые посты в самом МВД поставил ближайших соратников, проверенных еще по работе в довоенном НКВД: Гоглидзе, Мешика, Меркулова и т.д. На них мог полностью опираться в борьбе за власть. Передал всю систему ГУЛАГа из МВД в Министерство юстиции СССР. Пусть теперь там занимаются выполнением плана лесозаготовок, добычи золота, руды, строительством гигантов индустрии. МВД же становилось мощной военизированной структурой, способной реально контролировать ситуацию в стране. Начал заигрывать с национальными партийными кадрами в республиках. По его инициативе, например, первых секретарей ЦК Украины и Белоруссии, русских по национальности, заменили на местных уроженцев Кириченко и Зимянина. Заигрывал с сепаратистами и националистами. То, что потом возьмет на вооружение Хрущев, инициируя в 1955-м досрочную амнистию бандеровцев. Те вроде бы покаялись, притворились лояльными, пошли в вузы получать образование, делать карьеру в партийных, хозяйственных органах и ждать своего часа.

Маленков начинал свою карьеру в 1925 году именно в партийном аппарате

ГЛАВНЫЙ СОВЕТСКИЙ ЛИБЕРАЛ

- После развала СССР они его дождались. Тем более, после госпереворота 2014 года. Украина становится бандеровской. Но вернемся к Берии. Его называют первым советским либералом. Это ж Лаврентий Палыч приказал закрыть пресловутое «дело врачей-отравителей»!

- А также другие громкие дела последних лет – «авиаторов» (где проходили министр авиационной промышленности Шахурин и главный маршал авиации Новиков), «артиллеристов» (маршал артиллерии Яковлев), ЕАК (Еврейского Антифашистского Комитета, «мингрельского» и прочих. Подозреваю, что двигал им не гуманизм, а стремление нанести еще один удар по Маленкову. Ведь многие из этих дел были заведены при его ставленнике, министре госбезопасности Игнатьеве. Берия настоял, чтобы из-за этих дел Игнатьева лишили должности Секретаря ЦК. Ему подсобил Хрущев, которому не нужны были в ЦК глаза и уши Маленкова. Георгий Максимилианович потерял еще одного туза в своей колоде.

- А что скажете про знаменитую амнистию, которой посвящен прекрасный фильм «Холодное лето 53-го»?

- Действительно, 26 марта Берия отправил в Президиум ЦК КПСС проект указа об амнистии. Мол, из 2.5 миллионов заключённых ГУЛАГа лишь 220 тысяч являются особо опасными государственными преступниками. Предлагал освободить из мест заключения 1 миллион 203 тысячи человек, прекратить следственные дела в отношении 401 тысячи человек.

На следующий день Указ был подписан Ворошиловым, посему амнистию стали называть «ворошиловской». Хотя на самом деле она бериевская.

- Налицо акт гуманизма!

- Полагаю, Лаврентий Палыч рассчитывал, что с выходом уголовников на свободу криминогенная обстановка в стране обострится. Что позволит ему на законных основаниях ввести чрезвычайное положение и стать диктатором. К августу было освобождено 1 миллион 32 тысячи зеков. Ситуация с преступностью действительно резко обострилась, что хорошо показано в «Холодном лете 53-го». Тем летом пришлось даже спешно вводить новый Указ «О неприменении амнистии к лицам, осуждённым за разбой, ворам-рецидивистам и злостным хулиганам». Амнистия отменялась тем зекам, кто вышел на свободу, но «продолжали вести паразитический образ жизни и не занимались общественно-полезным трудом». Их вновь отправляли в лагеря.

Но воспользоваться запланированной ситуацией Берия не мог. Он сам находился в камере.

ПРЕДТЕЧА ГОРБАЧЕВА

- И как же всесильный министр в нее попал?

- Активность Берии, явное стремление стать лидером СССР вызывали недовольство других руководителей. Последней каплей, которая подвигла соратников срочно решать вопрос с Лаврентием, стали события в ГДР. По весне там началось возмущение народа «ускоренными темпами строительства социализма». Было массовое бегство в Западную Германию. Молотов подготовил письмо руководителям ГДР, дескать, надо сбавить темпы строительства социализма. При обсуждении письма на Президиуме ЦК Берия вдруг заявил, что надо договориться с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции, объединить Восточную Германию с Западной и сделать нейтральной. Чтобы объединенная страна стала щитом между Западным и Восточным блоками.

-То, что потом сделал Горбачев.

- Полагаю, сдачей ГДР Берия рассчитывал завоевать авторитет на международной арене, получить поддержку Запада при захвате власти.

Однако идею Берии никто из соратников не поддержал. Наиболее активно выступили против Молотов и Маленков. Хитрый Хрущев промолчал. Не лез на рожон.

17 июня на всей территории ГДР начались массовые беспорядки. Народ срывал красные флаги, переворачивал машины, строил баррикады. По решению Президиума ЦК и личной просьбе Маленкова Берия отправился в Берлин. Главкомом нашей группы войск там был Андрей Гречко, будущий министр обороны СССР. Бериевский выдвиженец. Они познакомились в 42-м, когда Берия как член ГКО выезжал на Кавказ, а Гречко там командовал армией. Боевые товарищи быстро навели порядок в ГДР.

17 июня на всей территории ГДР начались массовые беспорядкиФото: EAST NEWS

- Без большой крови, как в Венгрии в 56-м?

- Жертв было мало. Ввели комендантский час, создали систему комендатур. Берия отработал это еще в Москве осенью 1941 года. Тогда он быстро справился с паникой в столице. Так что не впервой.

ЗАГОВОР СОРАТНИКОВ

- Пока Лаврентий Палыч наводил порядок у немцев, в Москве решили от него избавиться.

- Кто был инициатор?

- Хрущев, разумеется, тянул после одеяло на себя. На форумах, встречах, в мемуарах заявлял, что именно он предложил сместить и арестовать Лаврентия Палыча (хотя в его рассказах были нестыковки). Первым, дескать, поделился идеей с маршалом Булганиным, министром обороны. Поскольку противостоять МВД могли только военные. Булганин привлек к заговору военачальников Жукова, Батицкого, Неделина, Москаленко. А Хрущев продолжил обрабатывать соратников. Маленков с Молотовым сразу подписались. Ворошилов и Микоян колебались.

Лично я поддерживаю версию, основанную на архивных документах. Впервые ее высказал доктор исторических наук Юрий Жуков в книге «Сталин: тайны власти». Душой заговора был Маленков. Сначала переговорил с Молотовым и Булганиным. Получив их поддержку, стал обсуждать тему с другими. Хрущев в когорте посвященных был одним из последних. Боялись, что он сдаст план заговора Лаврентию. Именно Маленков привлек для ареста Берии военных, прежде всего Жукова. У них были тесные отношения еще с Московской и Сталинградской битв. Когда после войны Жуков попал в опалу, Маленков один из немногих морально поддерживал его, не дал совсем добить.

По возвращении Берии из Берлина 26 июня состоялось заседание Совета Министров СССР под председательством Маленкова. Там-то Жуков и арестовал всесильного Лаврентия Палыча.

- С детства запомнил популярную частушку:

Товарищ Берия вышел из доверия.

А товарищ Маленков надавал ему пинков.

- Видите, мудрый народ сразу понял, кто на самом деле спас страну от Берии.

- Ходят слухи, что его застрелили при аресте.

- Впервые эта версия появилась в мемуарах Серго Берия об отце. Дескать, знаменитый летчик Амет-Хан Султан слышал перестрелку в особняке Берии на Садово-Кудринской, видел, как вынесли окровавленные носилки. Труп был закрыт простыней. Но никто убитого Лаврентия Палыча не видел. Зато в архивах сохранились письма арестованного главы МВД Маленкову, Хрущеву, Булганину, Молотову... Почерковедческая экспертиза установила их подлинность. Арестант уверял соратников, что произошла страшная ошибка, он ни в чем не виноват перед ними, готов верой и правдой служить партии на любом посту. Вначале обращался по именам: Георгий, Вячеслав, Никита… Видно, пытался надавить на чувства, старую дружбу. Потом уже официально, как к лидерам партии и государства.

Если бы его действительно застрелили при аресте, зачем было имитировать спустя полгода, 23 декабря 1953 г, рассмотрение дела Берии Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР под председательством Маршала Советского Союза И. С. Конева? В тот же день был вынесен и приведен в исполнение приговор – расстрел. Первый выстрел произвел генерал-полковник Павел Батицкий. Будущий Маршал Советского Союза. Труп сожгли.

Определением Военной коллегии Верховного суда РФ от 29 мая 2002 года Берия как организатор политических репрессий был признан не подлежащим реабилитации.

- Почему все же хитрый, осторожный Лаврентий Палыч, мастер интриг, выживший при Сталине, при всем своем могуществе не смог захватить власть и так запросто попался в ловушку соратников?

-План сорвался. Думаю, переоценил свои возможности. И недооценил противников.

Впрочем, сами заговорщики недооценили Никиту Хрущева. Вскоре он мастерски, одного за другим, отстранил от власти Молотова, Маленкова, Булганина, Кагановича, Жукова и других соратников по борьбе с Берией. И, подобно «разоблаченному» им Сталину, захватил два главных руководящих поста - Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета Министров СССР.

А в 64-м история повторится. Хрущева выкинет из Кремля Леонид Брежнев. В марте 53-го при дележке портфелей старыми соратниками покойного «отца народов» у молодого сталинского назначенца отберут пост Секретаря ЦК и отправят с большим понижением в политуправление армии. Пришел час расплаты. Однако свергнутого Никиту Сергеевича не расстреляют, как Лаврентия Палыча. На Берии и закончилась в стране эпоха политических расстрелов.

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