Посольство ФРГ — «КП»: Поднимать тему культурных ценностей на переговорах и «требовать их возврата» — большая разница»

На фоне введения Евросоюзом новых санкций против России, наши СМИ облетела новость: Берлин, локомотив ЕС, требует от Москвы «возврата культурных ценностей». Тема эта, мягко говоря, не новая. Во время войны гитлеровцы совершали ужасающие преступления. Бессмысленно взорвали красивейший Воскресенский собор в Новом Иерусалиме (полностью восстановлен только в 2014 году), похитили из Царского села Янтарную комнату (не найдена до сих пор).

После Победы, ради компенсации этих беспримерных потерь, СССР вывез из побежденного рейха культурные ценности: полотна Дрезденской галереи и многое другое. Когда отношения нормализовались, подавляющее большинство «перемещённых сокровищ» (почти 1,5 миллиона единиц!) постепенно вернули в Германию. Но не всё. Так, «Золото Генриха Шлимана» (клад, найденный немецким археологом на раскопках античной Трои — Ред.) до сих пор хранится в Пушкинском музее.

В общем, когда-то вывезенные (обеими сторонами) предметы искусства — это факт. А вот насчёт нынешних «требований Берлина к Москве по их возврату» отечественные медиа погорячились. В распоряжении «КП» оказалась полная версия официального ответа немецкого посольства в РФ на запрос российских журналистов о «перемещенных ценностях» (ранее СМИ цитировали этот документ обрывочно, создавая впечатление, будто потомки тевтонов хотят чуть ли не пересмотреть итоги Второй Мировой).

Какие объекты немецкого наследия хранятся в РоссииФото: Рушан КАЮМОВ

«С конца войны большое количество объектов культуры, включая предметы искусства, книги, архивные материалы, являются утраченными как для России, так и для Германии. Уничтожение и перемещение этих ценностей — по-прежнему болезненная потеря для обоих народов», — говорится в документе. На «грозные требования» как-то не похоже.

— Публикации в российских СМИ сильно искажают нашу позицию. Поднимать тему возврата ценностей на переговорах и «требовать их возврата» — большая разница, — сказали «КП» источники в немецком посольстве, подчеркнув, что их официальный ответ на запрос российских журналистов был дан ещё в ноябре. Почему тема вброшена в медиа-пространство почти месяц спустя — не ясно.

«Правительство ФРГ продолжает усилия по достижению совместного решения с РФ по вопросу возврата ценностей, а также продолжит прорабатывать двусторонние переговоры [на данную тему] с представителями российского правительства», — подводит итог заявление посольства.

Одним словом, от «немецких сокровищ» официальный Берлин не отказывается, но подчёркивает «приверженность диалогу». Дескать, в прошлом году несколько перемещённых в военную пору картин возвратили России. Хотя с советскими «подарками братской ГДР», когда в 1955 году мы вернули Дрезденской галерее «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля, это, конечно, не сравнится.

В свою очередь, президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова заверяет, что о «возврате в Германию культурных ценностей» (многие из которых экспонируются в её музее — см. «Досье «КП») не может идти и речи:

— Вопрос давно решён на уровне российских законов, что здесь говорить? — сообщила доктор искусствоведения «Комсомолке» (имея в виду Закон РФ «О культурных ценностях, перемещенных СССР в результате Второй Мировой войны» от 2000 года: согласно ему, все эти предметы принадлежат России на правах компенсации за потери в войне). — Систематически после этого немецкая сторона обращалась в Россию, получала совершенно естественный отказ. Может быть, кто-то решил воспользоваться нынешней напряжённой ситуацией, подумав, что, возможно, сейчас изменится мнение по этому вопросу, — предполагает Антонова.

— Я не слышал о таких требованиях. Но, похоже, происходит серия акций, которыми наши отношения пытаются осложнить, — сказал «КП» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Хердт. — Искусство границ не имеет, о нём можно вести диалог — но на нормальном уровне, а не в духе «мегафонной дипломатии». Взаимные претензии только открывают «ящик Пандоры». Когда Германия и Россия дружили, процветал весь мир, когда ругались — всему миру не здоровилось. Поэтому лучше нам не ругаться.

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