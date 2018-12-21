2018-12-21T17:18:33+03:00
В мире

Посольство ФРГ — «КП»: Поднимать тему культурных ценностей на переговорах и «требовать их возврата» — большая разница»

Источники в немецких дипломатических кругах отрицают односторонний характер «требований по реституции»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Пильниц. Май 1945 года. Здесь велись реставрационные работы. Советские искусствоведы возле картины Корреджо "Мадонна со св. Франциском". ФОТО ТАССПильниц. Май 1945 года. Здесь велись реставрационные работы. Советские искусствоведы возле картины Корреджо "Мадонна со св. Франциском". ФОТО ТАСС
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На фоне введения Евросоюзом новых санкций против России, наши СМИ облетела новость: Берлин, локомотив ЕС, требует от Москвы «возврата культурных ценностей». Тема эта, мягко говоря, не новая. Во время войны гитлеровцы совершали ужасающие преступления. Бессмысленно взорвали красивейший Воскресенский собор в Новом Иерусалиме (полностью восстановлен только в 2014 году), похитили из Царского села Янтарную комнату (не найдена до сих пор).

После Победы, ради компенсации этих беспримерных потерь, СССР вывез из побежденного рейха культурные ценности: полотна Дрезденской галереи и многое другое. Когда отношения нормализовались, подавляющее большинство «перемещённых сокровищ» (почти 1,5 миллиона единиц!) постепенно вернули в Германию. Но не всё. Так, «Золото Генриха Шлимана» (клад, найденный немецким археологом на раскопках античной Трои — Ред.) до сих пор хранится в Пушкинском музее.

В общем, когда-то вывезенные (обеими сторонами) предметы искусства — это факт. А вот насчёт нынешних «требований Берлина к Москве по их возврату» отечественные медиа погорячились. В распоряжении «КП» оказалась полная версия официального ответа немецкого посольства в РФ на запрос российских журналистов о «перемещенных ценностях» (ранее СМИ цитировали этот документ обрывочно, создавая впечатление, будто потомки тевтонов хотят чуть ли не пересмотреть итоги Второй Мировой).

Какие объекты немецкого наследия хранятся в России Фото: Рушан КАЮМОВ

Какие объекты немецкого наследия хранятся в РоссииФото: Рушан КАЮМОВ

«С конца войны большое количество объектов культуры, включая предметы искусства, книги, архивные материалы, являются утраченными как для России, так и для Германии. Уничтожение и перемещение этих ценностей — по-прежнему болезненная потеря для обоих народов», — говорится в документе. На «грозные требования» как-то не похоже.

— Публикации в российских СМИ сильно искажают нашу позицию. Поднимать тему возврата ценностей на переговорах и «требовать их возврата» — большая разница, — сказали «КП» источники в немецком посольстве, подчеркнув, что их официальный ответ на запрос российских журналистов был дан ещё в ноябре. Почему тема вброшена в медиа-пространство почти месяц спустя — не ясно.

«Правительство ФРГ продолжает усилия по достижению совместного решения с РФ по вопросу возврата ценностей, а также продолжит прорабатывать двусторонние переговоры [на данную тему] с представителями российского правительства», — подводит итог заявление посольства.

Одним словом, от «немецких сокровищ» официальный Берлин не отказывается, но подчёркивает «приверженность диалогу». Дескать, в прошлом году несколько перемещённых в военную пору картин возвратили России. Хотя с советскими «подарками братской ГДР», когда в 1955 году мы вернули Дрезденской галерее «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля, это, конечно, не сравнится.

В свою очередь, президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова заверяет, что о «возврате в Германию культурных ценностей» (многие из которых экспонируются в её музее — см. «Досье «КП») не может идти и речи:

— Вопрос давно решён на уровне российских законов, что здесь говорить? — сообщила доктор искусствоведения «Комсомолке» (имея в виду Закон РФ «О культурных ценностях, перемещенных СССР в результате Второй Мировой войны» от 2000 года: согласно ему, все эти предметы принадлежат России на правах компенсации за потери в войне). — Систематически после этого немецкая сторона обращалась в Россию, получала совершенно естественный отказ. Может быть, кто-то решил воспользоваться нынешней напряжённой ситуацией, подумав, что, возможно, сейчас изменится мнение по этому вопросу, — предполагает Антонова.

— Я не слышал о таких требованиях. Но, похоже, происходит серия акций, которыми наши отношения пытаются осложнить, — сказал «КП» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Хердт. — Искусство границ не имеет, о нём можно вести диалог — но на нормальном уровне, а не в духе «мегафонной дипломатии». Взаимные претензии только открывают «ящик Пандоры». Когда Германия и Россия дружили, процветал весь мир, когда ругались — всему миру не здоровилось. Поэтому лучше нам не ругаться.

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