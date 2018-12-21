Кокорину и Мамаеву предъявили обвинение по новой статье

Фигурантам громкого «дела футболистов» 21 декабря - уже в третий раз - предъявили обвинения. Проще говоря, следствие снова сформулировало свои претензии к братьям Кокориным, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому.

В уголовном деле появилась новая статья - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Ее всем четверым предъявили вместо «Побоев». Некоторые СМИ поспешили написать, что обвинение ужесточили, но это не так.

- На самом деле это почти идентичные статьи, - сообщил «КП» адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

В обоих случаях максимальное наказание - до двух лет лишения свободы, минимальное - до 360 часов обязательных работ.

- В целом позиция следствия осталась прежней, - продолжает Бушманов. - Более тяжкая статья «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (до 7 лет, - Авт.) осталась в деле. Хотя я считаю, что это абсолютно надуманное обвинение. Я говорил в суде: в эпизоде с Денисом Паком мой подзащитный вообще находился в четырех метрах от чиновника и не участвовал в потасовке, он его не бил. Об этом Пак и сам говорил во время очной ставки. И тем не менее, Павла Мамаева обвиняют в хулиганстве... В понедельник буду оспаривать новое обвинение в прокуратуре.

Напомним, на этой неделе также стало известно, что экспертиза признала, что оба избитых футболистами мужчины - водитель Виталий Соловчук и Денис Пак - получили легкий вред здоровью.

- Оставался шанс, что следователь основываясь на показаниях врачей может переквалифицировать дело и изменить обвиняемым меру пресечения, - говорит адвокат. - Но этого не произошло. Приходится констатировать, что в Новый год фигуранты дела действительно будут находиться в СИЗО.

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Друг арестованных футболистов Александр Протасовицкий написал корреспонденту "Комсомольской правды" из СИЗО. "Жаль, что придется встретить Новый год здесь, но это не смертельно."

Александр Протасовицкий написал корреспонденту "Комсомольской правды" из СИЗО.

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