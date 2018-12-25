Дневник сыровара: И себе под Новый год сырный приобрел завод!

Обо всем этом он пишет в своем дневнике, который публикует «Комсомольская правда».

КРЕДИТ ПОД 3% ГОДОВЫХ!

24 декабря. Друзья! Снова принимаю поздравления и спешу поделиться огромной радостью: мы, наконец, получили кредит и к нам уже приехало первое новое оборудование! Самому не верится, что мы это сделали!

Кредит оформляли долго - весь этот год. Он был объявлен Годом Волонтера, а мы в шутку между собой называли его Годом Кредита — настолько непростым оказалось его получение.

Урааа! Нам наконец выдали кредит! 115 млн. рулей под ставку в 3.5 % годовых! Фото: Личный архив

Огромную роль в его выделении сыграл государственный грант в 35 миллионов рублей, который мы получили в прошлом году от минсельхоза Подмосковья (без него весь проект бы просто не состоялся — его спецы помогали с оформлением, преодолевали бюрократию на местах и даже звонили в Росреестр после падения его базы). Здесь - огромное спасибо губернатору Московской области Андрею Воробьеву - за принятие региональной программы развития сыроварения (это касается не только нас, а всех фермеров области, которые могут получить гранты)! Благодаря программе, у нас настоящий бум сырных стартапов! Такими темпами Подмосковье через два-три года выйдет на первое место по производству сыра в России!..

В ноябре летали в Швейцарию посмотреть, как там разобрали, всё ли в порядке будет при погрузке! Фото: Личный архив

После поступления денег на счет всем стало понятно — в своем стремлении расширить производство и купить настоящий сырный завод мы не шутим и пойдем до конца. В итоге нам одобрили субсидированную линию в 114 миллионов рублей под 3% годовых на 7 лет с отсрочкой выплат на год! Смотрел договор и глазам своим не верил — оказывается, такое возможно! Это новшество последнего года — выдается уже субсидированная ставка кредита, банк и государство напрямую рассчитаются. Теоретически и раньше можно было брать кредит под низкую ставку. Но для этого сначала нужно было взять дорогой кредит, а потом постоянно бегать за субсидиями в минсельхоз, а там могли сказать знакомую всем фразу «Денег нет, но вы держитесь». И в итоге остаться с голым задом и конской процентной ставкой.

Со швейцарским сыроваром Андреасом Хинтенбергером. Фото: Личный архив

Отдельное спасибо «Россельхозбанку» за выдачу кредита и оформление! Вместе мы прошли долгий пусть, преодолели санкции, которые, как оказалось, нас тоже затронули: этот банк находится под санкциями и операции с ним в Европе серьезно ограничены. Тем не менее мы вместе прорабатывали сложнейшие схемы финансирования сделки, меня подбадривали, когда я терял веру, что всё получится (да-да, со мной тоже такое бывает), мне помогали со сбором всего массивного пакета документов и все вышло, как я хотел. А теперь — па-бам! Что же мы сделали на эти деньги?

Вот эту сыроварню мы разобрали в Швейцарии. У нас скоро будет не хуже! Фото: Личный архив

МЫ РАЗОБРАЛИ СЫРОВАРНЮ ДРУГА

Буквально в субботу к нам приехало новое оборудование для сыра! Мы разобрали и перевезли сыроварню нашего доброго друга - швейцарского сыровара Андреаса Хинтенбергера. Оно за неделю преодолело путь длиной в 2462 километра и уже прошло растаможку. Стоимость самого сыроваренного оборудования - 22 миллиона рублей, а вот остальное пойдёт на строительство и оборудование огромного сырохранилища, новый большой молоковоз, погрузчик, гигантские бочки для молока и т. д. Самое забавное, что поступило это оборудование в один день с огромной емкостью для молока из Кировской области. То есть, с противоположных сторон: с русской Вятки и из швейцарского Апенцеллера.

Мы разобрали и перевезли сыроварню нашего доброго друга - швейцарского сыровара Андреаса Хинтенбергера. Фото: Личный архив

Знаю, сейчас появятся ехидные комментарии в духе: «кричит за импортозамещение, а сам вон швейцарским заводом не брезгует». Это действительно первое крупное импортное оборудование на нашей сыроварне. А причина простая: российских аналогов попросту нет. За четыре года импортозамещения наши смогли наладить производство оборудования с загрузкой до 1 тонны молока, есть «сырые» эксперименты до 3 тонн, но котлов больших объемов пока нет. Подчеркну — пока нет, потому что ситуация скоро изменится: Минпромторг поддерживает молочных машиностроителей специальными программами и активно работает в этом направлении. Так что год-два и аналоги появятся.

Оборудование пока стоит и ждёт своего часа. А пока подведу итоги года и озвучу планы на следующий!

Так получилось, что нам пришло в один день оборудование из русского города Кирова и швейцарского Апенцеллера! Фото: Личный архив

ЧЕТЫРЕ ВАГОНА СЫРА!

Итак, в уходящем году нам пришло новое оборудование из Златоуста и Воронежа. Мы его весь год отлаживали и запускали. Не всё получилось так быстро, как хотели. К тому же оборудование было экспериментальным и нам где-то не хватило опыта. Вдобавок ошиблись с расчётами тепла и бочки с горячей водой, потеряв на этом два месяца. Потом опять упёрлись в нехватку молока и под занавес года попали в сырный кризис, когда спрос вырос, а сыра нам не хватило.

С замиранием сердца я следил за разгрузкой! После всего сделанного уронить сырный котёл было бы очень обидно. Фото: Личный архив

Но эта проблема решается: новый котел уже запустили и вышли на переработку 7-7,5 тонн молока в сутки, хотя в начале года перерабатывали всего 3,5 тонны. Рост больше, чем в два раза!

Разгрузили новое сердце сыроварни - сырный котёл объемом в 6,5 тонн! Фото: Личный архив

Всего же за год сварили 130 тонн сыра, переработав около 1,3 миллиона литров молока! Это 30 тысяч головок сыра или 4 железнодорожных вагона! Наш маленький, но гордый и ощутимый вкладик в программу импортозамещения страны!

Монтаж нового оборудования начнем в феврале. Фото: Личный архив

Задача на следующий год — снова как минимум удвоить производство и выйти на 12-14 тонн переработки молока, при самом лучшем раскладе — под конец следующего года можем выйти и на все 30 тонн!

Стоимость самого сыроваренного оборудования - 22 миллиона рублей, а вот остальное пойдёт на строительство и оборудование огромного сырохранилища. Фото: Личный архив

Монтаж нового оборудования начнем в феврале. Поверьте, уже к следующему нашему Сырному Фестивалю вы не узнаете сыроварню!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник сыровара: Как я собрался заработать на новом законе для самозанятых

С 1 января в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях начинается эксперимент по налогу для самозанятых. Подмосковный фермер Олег Сирота обнаружил, что новая система поможет ему существенно сэкономить в работе с шабашниками

7 декабря. С нового года в нашей стране появится новая экономическая реальность. В виде налога на самозанятых, введение которого для меня было не совсем понятным. Поначалу я, как и большинство наших соотечественников, воспринимал этот креатив от правительства в штыки. И постоянно откладывал серьезный разговор со своим бухгалтером на эту тему. Но на дворе декабрь и ждать дальше было нельзя, тем более мы часто прибегаем к услугам самозанятых (подробности).

Дневник сыровара: "Ура! В Европе нашим сырам дали две медали!"

Сыры подмосковного фермера Олега Сирота в ожесточенной борьбе взяли две престижных награды на XIV сырной Олимпиаде в Австрии, заткнув за пояс многих потомственных сыроваров Европы

«10 ноября. Ура!!! Принимаю поздравления! Наши сыры взяли две бронзовых медали на XIV сырной олимпиаде в Австрии! Это один из самых престижнейших международных конкурсов, просто участвовать в котором для сыровара — уже победа, а тут — такой дебют, от которого душа поет! Международная судейская коллегия констатировала, что такое у них первый раз за 30 лет соревнований, когда сыровары-новички сходу взяли медаль. Это получается со второго, третьего, десятого раза, но с первого — никогда! Точнее — не было до нашего появления (подробности).