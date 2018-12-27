2018-12-27T18:05:36+03:00
Звезды

Перед избиением жена Башарова выложила видео семейной идиллии и алкогольного застолья

А в это время у актера может появиться очень известный звездный защитник [видео]
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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31-летняя Елизавета Шевыркова - вторая официальная супруга артиста31-летняя Елизавета Шевыркова - вторая официальная супруга артистаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Марат Башаров опять антигерой новостей. 44-летний актер снова избил жену. 31-летняя Елизавета Шевыркова - вторая официальная супруга артиста, которой он сломал нос.

- У Лизы перелом носа, - сообщил «КП» ее брат Федор. - Она сейчас в больнице, ходит по врачам.

Мужчина объяснил журналистам, что Марат Башаров беспричинно бьет его сестру не впервые. Такое уже случилось примерно год назад. И все на почве алкоголя. Поэтому Елизавета после прихода в себя намерена обратиться в полицию.

Случилось это вечером, 26 декабря. Что предшествовало ситуации? Елизавета, которая находится сейчас в клинике, не зная, что произойдет дальше, успела выложить два видео: на первом семейная идиллия, Марат играется с детками, на втором Шевыркова запечатлела застолье, где вместе с салатами и жаренными ребрышками соседствует бутылка текилы.

Сториз жены Башарова.

Сам Марат Башаров весь день не поднимает трубку. Народная артиста России Татьяна Васильева два дня назад выступала с ним на одной сцене в антрепризной постановке, узнав о том, что случилось, коротко заявила:

«Ну это все, конец уже ему. Можно даже сказать хуже».

Чему точно конец, так этому браку актера, который с трудом продержался 2,5 года. Репутация Башарова была безнадежно испорчена осенью 2014-го, когда в сети появились фотографии изуродованной Екатерины Архаровой. Актрису жестоко избил собственный муж. Марат Башаров бил ее по лицу, по голове, сломал нос ударом головы, повредил руку. Подробности нападения на женщину обсуждали на всех центральных каналах. Все закончилось разводом меньше чем через год после свадьбы.

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Казалось бы, после случившегося у актера как минимум должна был быть творческая пауза или вынужденный простой. Как это,к примеру, случилось в Голливуде с Мэлом Гибсоном, избивавшим свою жену Оксану Григорьеву. Мэл хоть и звезда, но ему объявили негласный бойкот.

Но Башаров значится в главных ролях одних из самых заметный кинокартин последних лет. После актер ненадолго исчез из публичного пространства. Но его триумфальное появление с новой, да еще и глубоко беременной спутницей на кинофестивале в 2016 году, вызвало всеобщий шок.

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Башаров тут же представил ее своей невестой, через месяц у них родился сын Марсель, позже они поженились.

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39-летнюю актрису Екатерину Архарову заменила 31-летняя Елизавета Шевыркова, поклонница актера. К сожалению, Лизе, поверившей в то, что ее кумир ради нее изменился, была уготована такая же участь, что и предшественнице.

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А тем временем у Марата Башарова может появиться известный звездный защитник. Сергей Жорин по просьбе «КП» прокомментировал информацию о том, что он может представлять интересы актера.

- Меня спросили: «А вы взялись бы?», - объясняет адвокат. - А мне какая разница? Главное, чтобы была позиция. Самого факта обращения не было. Я в работе не нуждаюсь, у меня очень много работы. Но я же не правозащитник, который берется за правое дело. Это моя работа. И зависит она от двух моментов. Первое, должен быть факт обращения, второе — есть ли позиция по делу. Если я увижу, что что-то могу сделать, то дальше идет вопрос обсуждения условия работы. Есть, конечно, узкая категория людей, с которыми я не буду связываться ни при каких обстоятельствах. Он [Башаров] туда не входит.

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