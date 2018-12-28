«Надо наказывать!»: Виталий Милонов нашел способ найти управу на Марата Башарова

Звезда отечественного кино спустя 4 года после громкого скандала с избиением Екатерины Архаровой, снова подтвердил свою репутацию человека, который избивает женщин. Все усугубляется тем, что Марат Башаров поднимает руку на собственных жен. Накануне, 27 декабря, актер сломал нос матери своего полуторагодовалого сына. Но, как стало известно «КП», 31-летняя Елизавета Шевыркова до сих пор не обратилась в полицию с заявлением.

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Что думает об этой ситуации народный избранник Виталий Милонов?

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- Надо наказывать! - сходу заявил депутат Госдума «Комсомолке». - Все рассуждали о том, что у нас декриминализировано домашнее насилие. Домашнее насилие не декриминализировано. Просто первичный случай подлежит наказанию в соответствии с административным кодексом, исходя из норм гуманизма.

- Но избитая жена не подала на него заявление.

- Действительно, бывают ситуации, когда побои нанесены, а заявления по этому факту нет. Как говорится, жизненные ситуации различные бывают, пускай для большинства это является диким. Если получивший побои не имеет претензий, мало ли что произошло, то человека действительно нельзя обвинить. Но тогда есть другой вариант. Поскольку это сложившийся факт, у нас же есть профессиональные гильдии актеров? Они же всегда все солидарны, когда вопрос касается получения денег, оплаты, грантов и так далее? Пускай они точно также солидарно соберутся и примут решение, что в течение полугода или года не будут давать Башарову сниматься и выступать. Я думаю, это будет достойный поступок. И российские актеры покажут свою нравственную позицию по отношению к таким деятелям. Это будет ему хорошим уроком.

- Или негласный бойкот.

- Да, пожалуйста. Рассуждавшие о нравственной функции русского кино и театра люди могут проявить эту функцию на деле, могут действительно заявить о том, что человек лишается статуса актера на полгода или на год. Как в Госдуме лишали слова за хулиганские действия, так их здесь лишить права выступать.

Человек еще является определенным авторитетом для поклонников, моральным лидером. Конечно, с него и спрос другой. А если бы это был не Марат Башаров, а депутат Госдумы? Что бы мы услышали? Проклятия! Ведьма из Блэр встала бы и стала плеваться в депутата. А актеру сразу прощается. Кокорин с Мамаевым тоже рассчитывали, что им сойдет все с рук! Не сошло. Так и здесь. Я не призываю к кровожадности, я призываю к тому, чтобы люди, которые заметны в обществе, были в связке с их ответственностью за свои поступки и за свои публичные заявления.

Напомним, что Марат Башаров в 2014 году женился на актрисе Екатерина Архаровой. Спустя несколько месяцев женщина опубликовала фото изуродованного лица. Башаров бил ее кулаками, ударом головы сломал нос. Меньше чем через год после свадьбы они развелись. Еще через год Башаров представил новую возлюбленную, которая уже была в положении. Новой возлюбленной агрессивного актера стала его поклонница Елизавета Шевыркова. Он женился на ней через какое-то время после того, как она подарила ему сына Марселя. Через год в прессу просочились слухи, что Башаров поднял руку на новую жену сразу после возвращения из свадебного путешествия. Еще через полтора года все повторилось. Но тут молчать не стал уже брат Шевырковой, объявив прессе, что сестра попала в больницу со сломанным носом после нападения мужа.

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