Избитая жена Башарова так и не подала на него заявление в полицию

Сломанный нос молодой привлекательной женщины, ее фото из больницы... Рукоприкладство в семье популярного актера кажется каким-то дежавю. Но нет, хотя спутать легко. История Марата Башарова, который жестоко избивает собственную супругу, повторилась. Изменилось только пострадавшее лицо (да, звучит двусмысленно).

В четверг, 27 декабря брат Елизаветы Башаровой (в девичестве Шевырковой, - ред.) Федор сообщил, что его сестра попала больницу, у нее перелом носа. Что такое для женщины эта травма? Боль, проблемы с дыханием и изуродованная внешность. Что предстоит 31-летней жене актера Башарова еще неизвестно. Возможно, все обойдется.

elizavetabasharova В этой жизни нужно попробовать всё,что хотелось в детстве...

Ее предшественнице Екатерине Архаровой, очень красивой актрисе, после нападения на нее Башарова в 2014 году понадобилась пластическая операция, чтобы вернуть то, что она имела. Благо, врачи все сделали идеально. 43-летняя артистка снова вышла замуж за бизнесмена Артема Илясова, который с нее пылинки сдувает.

arharovakatya Вчера прошла ежегодная премия "Самые стильные России 2018", организованная журналом #hello

Сразу вспоминается история другой красивейшей актрисы современности, исполнившей роль Анжелики в одноименном цикле фильмов. Двое мужей Мишель Мерсье избивали ее в припадках ревности и актриса вынуждена была обращаться к хирургам. Но былую красоту вернуть так и не смогла, что поставило крест на ее дальнейшей карьере.

Актриса Мишель Мерьсе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возвращаясь к истории с Елизаветой Башаровой, женщина не впервые сталкивается с агрессией мужа и отца ее полуторагодовалого сына Марселя. Год назад, когда ребенок только родился, актер подрался с супругой после медового месяца. На этот раз Башаров поднял руку на беззащитную женщину после семейного застолья, где не обошлось без крепкого алкоголя.

Накануне брат женщины заявлял прессе, что его мама с сестрой намерены идти в полицию и писать на Башарова заявление. Мы позвонили в ГУ МВД России по Московской области, чтобы узнать, заявила ли женщина на актера?

- В отдел полиции 27 декабря поступила телефонограмма от врачей о том, что жительница города Москвы 1987 года рождения обращалась в больницу. От самой женщины никаких заявлений в полицию ни вчера, ни сегодня не поступало. На основании этой телефонограммы в настоящее время проводится проверка, - рассказали «Комсомолке» в полиции Подмосковья.

Известный психиатр-криминалист Михаил Виноградов по поводу поведения Марата Башарова выразил следующее:

- Его надо обследовать очень тщательно, - считает эксперт. - И неврологам и психиатрам в совокупности. Это может быть чисто неврологическое состояние в ответ на алкоголь или на что-то еще. А может быть психическое расстройство, повторяющееся периодически в определенных ситуациях. Похоже, что время от времени у него возникает какой-то агрессивный приступ и он начинает избивать того, кого он может избить: слабого и доступного. Первую жену, вторую. Того, кто находится рядом и находится под его влиянием.

Сходу нельзя ставить диагнозы. Можно только предполагать. И вести речь о том, что человека нужно тщательно обследовать в клинике. Такая повторяемость заставляет думать о какой-то психической, подчеркиваю, патологии. То есть это может быть связано с расстройством психики.

- Можно ли обследовать человека без его согласия?

- Можно без его согласия. Если родственники заявят, что он кажется опасным, что происходят такие случаи, тогда его можно принудительно поместить в психиатрический стационар судебного типа и тщательно обследовать. Его психиатрической экспертизы может потребовать и полиция. А дальше процедурно будет решено. Жена изувечена, поэтому она может поставить вопрос о какой-то его психической патологии и тогда полиция уже принудительно отправит его на экспертизу.

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После того, как Марат Башаров в очередной раз избил жену, у многих возник вопрос: не расторгнут ли с дебоширом выгодные контракты? Уже сейчас известно, что Башаров остается ведущим «Битвы экстрасенсов». Марат Башаров почти десять лет ведет этот телепроект. И если Михаил Пореченков говорил нам, что в «Битве экстрасенсов» все вранье: «Я ведь много знаю, что происходило внутри...» То Башаров выгораживает работодателей, так как этот контракт для него важен, как стабильный источник дохода и возможность появляться на телеэкранах в рейтинговых проектах (подробности)