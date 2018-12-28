Остановка без требования

Весной этого года водитель большого тягача французской марки, ехавшего в Подмосковье по трассе М-3, решил остановиться вечером для отдыха, просто встал на обочине вдоль дороги. Привычное дело, многие такое видели не раз. Но водитель корейской легковушки, ехавшей в попутном направлении, стоящий грузовик не увидел, он заснул за рулем. У этой аварии был печальный итог.

Подобные истории на наших дорогах, увы, не редкость. Хотя справедливости ради стоит отметить, что есть в России трассы куда более опасные с точки зрения аварийности, чем М-3 «Украина», где произошел описанный выше случай. Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» каждый год публикует рейтинг безопасности федеральных трасс. Согласно последнему исследованию, М-3 входит в пятерку самых «спокойных» магистралей.

Но даже здесь по-прежнему случаются серьезные аварии. По словам специалистов, одной из главных причин ДТП на скоростных трассах становятся остановки машинв неположенных местах. Обычно такие автодороги оборудованы отбойниками справа, то есть съехать «в чисто поле» не получится. Почти наверняка остановившаяся параллельно проезжей части машина окажется под ударом. В лучшем случае она просто помешает другому транспорту, осторожные водители будут снижать скорость (а это задержки в движении и заторы). В худшем — другой водитель-нарушитель не заметит незадачливого «коллегу» и врежется в его машину.

Но это не значит, что останавиться на скоростных участках трасс не получится совсем. Просто важно знать, где можно встать безопасно. На любой трассе есть специально оборудованные площадки для отдыхаа, где можно размяться, перекусить, поговорить по телефону, подкачать шины, протереть фары — все, что необходимо. На М-3 таких площадок – больше 160-ти, мест на них – более двух тысяч. Так что если не «сломались», лучше дотянуть до стоянки.

Если же нет другого варианта, кроме как нажать на тормоза, звоните аварийным комиссарам. Это специальная служба, которая работает на платном участке М-3. Приедут очень быстро – максимум за десять минут. Достаточно набрать номер 8-800-707-23-23. Или короткий - *2033. Да и без этого вас наверняка заметят: экипажи патрулируют магистраль в круглосуточном режиме.

Комиссары для водителей - настоящие ангелы-хранители. Бензин зальют, устранить неисправность автомобиля помогут. Если случилось ДТП, оградят место аварии, сообщат о произошедшем экстренным службам и операторам центра управления движением. В самых серьезных случаях экипажи могут оказать первую медицинскую помощь, в их распоряжении мощные огнетушители и другое оборудование.

Многое сделано для безопасности и комфорта на участках М-3. Все-таки трасса эта - федерального значения, часть опорной сети скоростных дорог страны. Но это не значит, что водителям стоит расслабляться. От нас с вами тоже требуется понимание собственной ответственности, постоянное внимание и умение выбирать разумную скоростьдвижения. А также безопасные места для остановок в пути.

СПРАВКА «КП»

М-3 «Украина» - автомобильная дорога федерального значения, ведущая от Москвы до границы с Украиной. Протяженность трассы по территории России составляет 454 километра. Она проходит по территории Московской, Калужской, Брянской и Курской областей в юго-западном направлении. Участок трассы М-3 со 124-го до 194-го км после масштабной реконструкции стал скоростным, максимальная разрешенная скорость – до 110 км/час. На очереди реконструкция участка от 65-го до 124-го км.

Едем из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

На Юг: добираемся с оптимальной скоростью.