Устал рулить – сверни с дороги!

Чем ближе Новый год, тем больше машин на трассах, ведущих в Москву. Например, на М-4 «Дон», по которой каждые сутки проезжают больше 100 тысяч автомобилей, в последние дни декабря автомобильный поток может вырасти на 30-50%. В основном, за счет фур.

Трассу «Дон» отличает сочетание большого количества машин и высокой скорости на некоторых участках. По ней можно спокойно пролететь десятки километров на скорости за 100, не снимая ногу с педали газа. Но высокая скорость подразумевает и повышенные требования к безопасности. Сегодня М-4 «Дон» -одна из лучших автодорог в стране, где предусмотрено все для уверенного движения и качественного отдыха: разделенные барьерными ограждениями встречные потоки, наличие как минимум двух полос в каждую сторону, надземные пешеходные переходы, освещение на многих участках, которых становится все больше.

Значительная часть трассы оборудована автоматизированной системой управления дорожным движением - АСУДД. Она собирает информацию об обстановке на дороге и погодных условиях в режиме реального времени с помощью видеокамер и автоматических дорожных метеостанций. А водители получают данные о скоростном режиме, возможных ограничениях проезда с больших информационных табло,. Если что-то случилось, АСУДД передает сигнал службам экстренной помощи.

Аварийные комиссары, которые круглосуточно дежурят на всех скоростных участках, приезжают по вызову в течение нескольких минут. Они могут отбуксировать, или, предоставив канистру, подбросить до заправки и обратно, устранить мелкую неисправность автомобиля, а в случае аварии или недомогания - вызвать Скорую, оказать первую помощь пострадавшему. Их услуги, которыми в этом году воспользовались около 30 тысяч водителей, бесплатны!

Вызвать аварийного комиссара можно по телефону 8-800-707-23-23. На платных скоростных участках с 225-го по 633-й трассы М-4 «Дон» - еще и по короткому номеру *2044.

Вынужденные остановки на трассе случаются, и здесь главное, чтобы машину было хорошо видно. А значит, включить аварийку, не полениться отнести подальше (по правилам – на 30 метров) и поставить аварийный знак, в темное время надеть светоотражающий жилет. Если сейчас стали говорить о том, что на автодорогах аварийность должна быть нулевой, то нужно помнить, что именно человеческий фактор вносит основной вклад в статистику ДТП даже на идеальной дороге. Безопасность зависит прежде всего от водителей.

Например, в начале декабря на 246-ом километре трассы М-4 «Дон» по пути в Москву водитель грузового «Мерседеса» уснул за рулем, из-за чего машина пробила барьерное ограждение и уже на встречке врезалась в два грузовика. Водитель «Мерседеса» погиб.

Это печальная иллюстрация факта: ни один человек не может осознать и ощутить ту грань, которая разделяет явь и сон. Секунду назад ты еще всматривался в дорогу, а в следующую уже видишь другую реальность…

К счастью, большинство водителей не играют в эту «русскую рулетку», где ставка – жизнь. Многие дальнобойщики, которые сейчас нескончаемым потоком едут в Москву, останавливаются отдохнуть. Благо, таких мест достаточно на всем протяжении дороги. К сегодняшнему дню на М-4 обустроено более тысячи площадок с почти 20 тысячами парковочных мест для всех видов транспорта. «Автодор», в доверительном управлении которого находится трасса, не раз публиковал подробную схему с указанием мест стоянки. Это и площадки для отдыха, и освещенные стоянки с туалетом и эстакадой, и многофункциональные зоны с АЗС, кафе, детской площадкой, мотелем. В 2013 году, когда на 720-м километре М-4 появилась первая из них, количество аварий из-за усталости водителей на этом участке резко сократилось. В перспективе на всей трассе «Дон» через каждые 60 – 100 километров появятся многофункциональные зоны.

Наиболее плотно водители паркуются при подъездах к Москве. От «большой бетонки» (кольцевая А-108) до МКАДа – чуть меньше 70 километров. Именно этот участок облюбовали дальнобойщики для ночевки и стоянки - до Москвы уже рукой подать. И именно здесь водители частенько пренебрегают безопасностью. В эти предновогодние дни, когда рано наступают сумерки, на обочине трассы можно увидеть длинные вереницы припаркованных фур. Некоторые водители умудряются даже «захватить» часть правого ряда.

А ведь все они знают места стоянок, особенно в Московской области. Только от бетонки до МКАДа оборудованных парковок – более десятка. Так что аргумент «моя фура светится как ёлка!» - не повод останавливаться вдоль дороги и подвергать себя и других неоправданному риску. Тем более, лучше не останавливаться вне парковочных мест на легковой машине – ни на минуту.

Для путешественников по трассе М-3 "Украина"

Едем из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Трасса М-4 "Дон"

Трасса М-4 Дон: Московская_область

Трасса М-4 Дон: Московская и Тульская области

Трасса M-4: Тульская область

Трасса М-4 Дон: Липецкая область

Трасса M-4: Воронежская область

Трасса М-4 Дон: Ростовская область

Трасса М-4: Участок км 1122 - км 1349 в Краснодарском крае