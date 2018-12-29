Внебрачный сын Сталина работал директором столовой

Обычно говорят, что у «отца народов» было трое детей. Это так. Но трое - родных. Для уникального альбома «Сталин. Главные документы» «Комсомолке» удалось найти истории и других детей вождя.

Яков

«Иди и сражайся»

Сын от первого брака Сталина с Екатериной Сванидзе Яков родился 18 марта 1907 года в селе Баджи близ Кутаиси, но после смерти матери жил в Тифлисе: его воспитывала тетка. В 1921 году он поехал в Москву учиться. Вторая жена Сталина Надежда Аллилуева, которая была всего на семь лет старше пасынка, встретила его хорошо, но отец почему-то был недоволен сыном, его учебой, характером. Возможно, Сталина раздражало, что его сын, воспитанный в грузинской семье, был молчаливым, застенчивым и плохо говорил по-русски.

После школы Яков тайно от отца женился на однокласснице, дочери священника. Когда брак с Зоей Гуниной распался после смерти их новорожденного ребенка, Яков попытался застрелиться, но пуля прошла навылет.

Яков Джугашвили в немецком плену.

Яков устроился инженером на завод им. Сталина. И влюбился в балерину Юлию Мельцер, женился на ней. В феврале 1938 года у них родилась дочь Галина.

По совету отца Яков поступил на вечернее отделение Артиллерийской академии РККА.

Яков ушел на фронт в первые же дни войны. «Иди и сражайся», - напутствовал его отец. 24 июня Яков Иосифович принял командование артиллерийской батареей. За бой 7 июля 1941 года у реки Черногостница в Витебской области, где он до последнего снаряда не оставлял своего орудия, был представлен к ордену Красного Знамени. Получить не успел: 16 июля при выходе из окружения Яков попал в плен.

Маршал Жуков вспоминал, что Сталин глубоко переживал за сына, но был тверд: «Яков предпочтет любую смерть измене Родине». Так и случилось. На допросе он назвал свое имя и подтвердил, что является старшим сыном Сталина. «Вы добровольно пришли к нам или были захвачены в бою?» - «Не добровольно, я был вынужден (...) Когда нам стало ясно, что мы окружены (...) меня подозвала группа красноармейцев, которая хотела пробиться. Они попросили меня принять командование и атаковать ваши части. Я это сделал, но красноармейцы, должно быть, испугались, я остался один...»

Яков Джугашвили.

14 апреля 1943 года был застрелен часовым концлагеря, когда бросился на колючую проволоку.

Кстати, фраза, приписываемая Сталину (после пленения в Сталинграде фельдмаршала Паулюса, которого якобы немцы попросили обменять на Якова): «Я солдата на фельдмаршала не меняю», - скорее всего, легенда.

Василий

От командующего до зека

Василий родился 24 марта 1920 года. Учился, как и все дети партийной верхушки того времени, в 25-й образцовой школе Москвы.

В ноябре 1938 года его зачислили в Качинскую военную авиашколу. Со слов преподавателей, занятия по теории Василий не любил, но на практике оказался хорошим летчиком.

Как только грянула война, он просил отца отпустить его на фронт. Сталин не разрешал, и Василий мучился от того, что люди думают, будто он хорошо устроился за отцовской спиной.

Но в июле 1942 года он все-таки оказался на фронте. Авиадивизия под его командованием принимала участие в боях за освобождение Минска, Вильнюса, Гродно... Участвовала в Берлинской операции.

Артем Сергеев, приемный сын вождя (справа), и Василий Сталин, 1926 год.

Во время войны Василий несколько раз получал со стороны Сталина официальные взыскания по службе, понижался в должности за различные провинности и повышался вновь. Был ранен, награжден несколькими боевыми орденами.

После войны продолжал делать карьеру. В 1948 году его, уже генерал-лейтенанта, назначили командующим ВВС Московского военного округа.

В апреле 1953 года Василия арестовали, обвинив в клеветнических заявлениях, направленных на дискредитацию руководителей коммунистической партии. А кроме того, в злоупотреблении служебным положением, рукоприкладстве, интригах, в результате которых погибли люди.

Держали сына Сталина во Владимирском централе, где он попросился механиком на тюремный хозяйственный двор.

В январе 1960 года был досрочно освобожден, но в апреле вновь арестован КГБ «за продолжение антисоветской деятельности». На этот раз год сидел в Лефортовской тюрьме.

Умер Василий 19 марта 1962 года. По заключению врачей, от отравления алкоголем.

Светлана

Секретаришка и Сетанка

Из всех своих детей Сталин больше всего любил Светлану, родившуюся в 1926 году. С ней он был нежен, баловал, любил играть, звал Сетанкой (так она выговаривала свое имя в детстве). Письма дочери Сталин подписывал одинаково: «Секретаришка Сетанки-хозяйки бедняк И. Сталин». Света росла в окружении многочисленных нянь и гувернанток. После окончания школы поступила на филфак, но, окончив первый курс, под давлением отца перевелась на исторический.

В студенческие годы вышла замуж за Григория Морозова, школьного друга своего брата. Девушке тогда исполнилось 18 лет. Сталин был против этого брака. В 1945 году у молодой пары родился ребенок, которого нарекли Иосифом.

Светлана, дочь Сталина.

Первый брак Светланы продлился четыре года. Потом было еще несколько. В 1949 году она вышла замуж за Юрия Жданова (сын ближайшего соратника Сталина), Юрий усыновил Иосифа, а в 1950 году у них родилась дочь Екатерина. В 1957 году ее мужем стал Иван Сванидзе. Но в 1959 году и этот брак распался.

В последние годы жизни, отгороженный от всех охраной и заборами, Сталин видел перед собой только двух живых существ из обычного мира - дочь и внука, к которому был очень привязан.

А Светлана в 60-х годах ХХ века эмигрировала из СССР и скончалась в США. Последней из родных детей Сталина - всего семь лет назад.

Артем

«Воспринимал его как брата»

24 июля 1921 года случилась трагедия: в катастрофе железнодорожного аэровагона погиб Федор Андреевич Сергеев (подпольное имя - Артем), один из ближайших друзей Сталина.

Аэровагон - этакая дрезина с мотором от самолета и двухлопастным винтом - вез целую делегацию в Тулу для встречи с шахтерами. И разбился на обратном пути. Сталин взял маленького Артема, сына товарища, на воспитание в свою семью.

Василий Сталин писал в мемуарах: «Я воспринимал Артема как брата. То, что он был не родным сыном отца, а приемным, ничего не меняло. Мы выросли вместе, дружили с детства, доверяли друг другу. Отец очень любил Артема, ставил мне его в пример».

Артем Сергеев стал генерал-майором артиллерии.

Жизнь Артема сложилась удачнее, чем у Василия. Он стал артиллеристом, прошел всю войну. Правда, в 1941 году попал в немецкий плен, но бежал. Был в партизанском отряде. Потом перешел линию фронта, защищал Сталинград, участвовал в битве за Днепр, боях в Восточной Пруссии, Венгрии, Германии. Был ранен 24 раза!

После войны служил командиром полка, учился в двух академиях и вышел в отставку генерал-майором артиллерии.

Умер в 2008 году.

Александр

Загадка секретной записки

В 1956 году Хрущеву передали служебную записку... о еще одном сыне Сталина. Мол, 13-летняя Лидия Перепрыгина, с которой 34-летний Сталин (тогда еще Коба) жил в Курейке в Туруханском крае, куда был сослан в 1914 году, родила ему сына Александра (1917). Потом Лидия стала парикмахером в Игарке, вышла замуж за местного рыбака Якова Давыдова, который и усыновил ее Александра.

В секретном докладе Хрущеву главы КГБ СССР генерала Серова говорится, что «Сталин никогда не помогал ей».

Александр стал почтальоном. В 1935 году его вызвали в Красноярск и потребовали подписать обещание никогда не рассказывать о своем происхождении.

Александр Давыдов воевал, был дважды ранен, дослужился до майора. После войны работал директором столовой в Новокузнецке. У него было трое детей. Александр умер в 1987 году.

Это фото Александра Давыдова было приложено к записке об «истории в Курейке».

Кстати, если посмотреть на его фото и фото Василия Сталина, можно заметить общие черты.

Записке этой Хрущев ходу не дал, отправил в архив.

Никаких других документов о том, что Александр Давыдов - сын Сталина, нет...

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