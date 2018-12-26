Откуда взялись странные железные обломки на перевале Дятлова?

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

ПОДОЗРЕВАЛИ МЕТЕОРАКЕТУ

Среди множества версий случившейся трагедии ракетная – одна из самых популярных. И вот почему. В уголовном деле мы не раз встречаем упоминания о возможной техногенной катастрофе в районе перевала Дятлова.

Вот, например, начальник поисков Евгений Масленников телеграфирует в штаб 2 марта 1959 года: «...Причиной могло быть какое-нибудь чрезвычайное природное явление или пролет метеорологической ракеты, которую видели I/II в Ивделе и 17/II видела группа Карелина тчк ...Хорошо бы уточнить пролетала ли над районом аварии метеоракета нового типа вечером первого февраля тчк».

Ответа на вопрос о пролете ракеты в уголовном деле нет.

А вот что говорил следователям отец Людмилы Дубининой - Александр:

«...внезапное бегство из палатки произошло вследствие взрыва снаряда и излучения вблизи горы 1079, «начинка» которого вынудила бежать от нее дальше и надо полагать повлияла на жизнедеятельность людей и в частности на зрение. Полет снаряда 2/II около семи часов утра видели в г. Серове».

Отец Юрия Кривонищенко – Алексей тоже давал показания следствию о подобном явлении: «По крайней мере участники двух групп рассказывали, что наблюдали 1-го февраля вечером чрезвычайно яркое свечение какой-то ракеты или снаряда. Через некоторое время они услыхали звуковой эффект подобный сильному грому издалека».

«Участники двух групп» - это друзья Юры, тоже туристы, которые пришли в гости к семье Кривонищенко на поминки. Почти все они шли в конце января – начале февраля шли параллельными с дятловцами маршрутами и стали свидетелями необычного явления.

Удивительно, что следователи не обращают никакого внимания на столь важные, казалось бы, показания. Допросов «участников двух групп» в деле нет. Нет и допросов командиров Уральского военного округа, которые могли бы что-то пояснить следователям по поводу «свечения, пролета снаряда». Ну или отрицали бы данные свидетельства.

Нам не раз приходилось общаться с представителями местного народа Северного Урала – манси, заядлыми охотниками, которые время от времени натыкаются в тайге на непонятные железные обломки. В частности, житель поселка Ушма Валерий Анямов, телеоператор по образованию, находил в районе перевала Дятлова несколько различных деталей. При этом, он утверждает, что это ракетные части.

- Откуда такая уверенность? – спрашивали мы.

- Старики наши говорили, что раньше здесь часто ракетные испытания проводили и в тайгу падали ступени ракет.

И, наконец, одним из самых весомых аргументов сторонников ракетной версии является документальное подтверждение аварийного запуска ракеты Р5-М от 2 февраля 1959 года, то есть в день гибели туристов - зафиксированное в таблице пусков полигона Капустин Яр. Документ опубликован в книге авторов Ивкина и Сухины «Задачи особой государственной важности». Если эта Р5-М была запущена действительно из Капустина Яра, то долететь до Северного Урала она не смогла бы. Но ракеты этого класса, приписанные к полигону Капустин Яр, запускали так же и с передвижных установок, за тысячи километров от основного полигона.

ДЕТАЛЬ ВЫВЕЗЛИ ИЗ ТАЙГИ

В 1985 году житель Нижнего Тагила, турист Александр Дуньков с товарищем обнаружили рядом с перевалом интересную железяку – рифленый («вафельный») лист, примерно метр на метр, толщиной 5-6 мм и весом около 10 кг. Чуть поодаль они нашли еще один лист, но в два раза больше и тяжелее. В 1991 году в тех же местах Дуньков наткнулся на металлическое кольцо. Как работник оборонной промышленности с 20-летним стажем он предположил, что это может быть – фрагмент сопла ракетного двигателя.

Та самая деталь в августе 2018 года.

В августе этого года экспедиция фонда памяти группы Дятлова под руководством Юрия Кунцевича опять же обнаружила в тех местах десятикилограммовый рифлёный лист. Его привезли в Екатеринбург для изучения. Турист Шамиль Сабиров рассказал нам, что этот обломок они нашли на северо-западном склоне горы Холат-Сялых всего в пяти километрах от места последней стоянки дятловцев.

Турист Шамиль Сабиров был в составе экспедиции, которая вытащила странное железо из тайги.

ОБЫЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

Мы попросили Юрия Кунцевича отпилить небольшой фрагмент находки и выслать нам в Москву. Посылку мы отвезли в Институт металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова РАН.

«В результате анализа получен состав, соответствующий обычному сплаву АМг5Мц, - написал нам спустя несколько дней старший научный сотрудник лаборатории № 17 ИМЕТ РАН, к.т.н. Георгий Спрыгин. - Это алюминий, содержащий 4,8 - 6,3 % магния и 0,4 - 1,0 % марганца. Кроме того, послойный анализ позволил выявить что-то вроде покрытия толщиной 1,2-1,3 мкм. В покрытии есть немного титана, кремния, а также хрома. Состав подходит под сплав АМг6. Что, впрочем, почти одно и то же. Данные сплавы не приспособлены к циклическим нагрузкам. Поэтому в самолетостроении их можно использовать только для деталей, не несущих особой нагрузки. Зато для одноразового использования они вполне подходят. Например, в ракетостроении».

ОТКУДА ПАНЕЛЬ В ТАЙГЕ?

Специалист по авиационной технике, доктор технических наук Леонид Петров уверил нас, что АМг5Мц по своим весовым характеристикам (очень легкий) идеально подходит для авиастроения.

- Его называют быстролегкий и высокопрочный, - говорит Леонид Михайлович.

- А на тракторах, например, могут такое применять?

- Нет, что вы? Для тракторов – этот сплав дорогой, да и не нужен он там. Его используют только в авиации и ракетостроении. Меня другое в вашей детали удивляет…

- Что?

- Я держал в руках этот обломок, который вы доставили в Москву. Судя по всему, это фрагмент крупно-рифленой панели приличной толщины, похожей на авиационную. Но есть одна странность. Поверхность панели не обработана механически. А такого ни в авиации, ни в ракетостроении быть не может. Простыми словами это объясняется так. Все детали для самолетов, ракет должны быть гладкими, чтобы четко входить в нужные пазы и плотно прилегать друг к другу. Здесь же абсолютно грубая поверхность, жесткая и шершавая. Именно поэтому мне сложно сказать, где вообще могла применяться подобная деталь.

- Еще сложнее сказать, как она в тайге оказалась?

- Это вообще загадка. Я бы еще понял, если бы ее где-то на свалке за городом нашли.

- Что вы, какая свалка. Это североуральская тайга. Ближайший населенный пункт в 200 км.

- Ну тогда с неба железяка упала. Не туристы же туда приволокли 10-килограммовый обломок. Можно предположить, что с самолета, например, сбросили какой-то груз. Но какой? И что это было?

ОТ АВТОРОВ

А в то же время высокие военные чины продолжают, как и ранее, утверждать, что никогда ракетные трассы не проходили над районом перевала Дятлова. Никогда никаких ракетных испытаний в данном районе не проводилось. Показания разных очевидцев, наблюдавших зимой-весной 1959 года пролеты ярких шаров в небе, военные также не рассматривают всерьез. Хотя эти показания и от туристов, и от охотников манси, и от прочих жителей севера Свердловской области отмечены в уголовном деле по гибели группы Дятлова. Поэтому мы пока в сомнениях – насколько можно доверять военным? А от читателей, как и прежде, ждем информации по данной теме. Пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru.

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