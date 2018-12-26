Патриарх Кирилл: Переименование Украинской церкви чревато кровью!

В четверг Патриарх Кирилл провел в Москве заседание Высшего церковного совета. Приводим наиболее интересные фрагменты из выступления Святейшего:

НАЧНУТ ОТНИМАТЬ ХРАМЫ

- Совершенно безумный закон (о переименовании Украинской православной церкви. - Ред.) - с точки зрения современного права и современных принципов отношения государства с религиозными организациями. Совершенно очевидно, что есть некий ультиматум: если церковь не меняет своего названия, то она будет снята с регистрации. Ну а если церковь меняет свое название, то начинается сильнейшее давление. Несомненно, начнутся силовые акции по отъятию храмов. Народ на Украине – верующий, православный, сильный в вере, эмоциональный народ, и конечно, все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами. Поэтому я просил бы усилить наши общие молитвы о сохранении мира на братской украинской земле, и о сохранении Украинской православной церкви.

ЗАКАЗ АМЕРИКИ И ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ КАТАСТРОФА

- Существует очень большой заказ, в том числе извне, в отношении разрушения православной церкви на Украине. То, что сегодня мир молчит, свидетельствует именно об этом. Ну, а мы должны делать выводы из всех сказок, которые пытались нам внушать в течение долгих-долгих лет - о главенстве права, о правах человека, о религиозной свободе и обо всем, что еще недавно считалось фундаментальной ценностью формирования современного государства и человеческих отношений. Конкретная политическая цель очень хорошо сформулирована, в том числе и полномочными представителями США, которые работают на Украине, да и самими представителями украинской власти - нужно порвать последнюю связь, объединяющую наши народы, и этой связью является связь духовная. Мы являемся свидетелями такой цивилизационной катастрофы.

ПОЧЕМУ НЕ ОТМЕНИТЬ АКТ О НЕЗАВИСИМОСТИ США?

- Действия Константинополя вызывают удивление еще и с точки зрения здравого смысла. Ну как можно было заявить о том, что отменяется грамота патриарха Дионисия 1686 года (о передаче Москве Киевской митрополии. - Ред.)! Ну кто-то в добром уме и твердой памяти может из церковных или светских руководителей заявить о том, что какой-то акт исторический, которому 300 лет, отменяется! Акт 1686 года - это реальность, из которой возникла целая история. Можно себе представить, что Великобритания отменяет акт от независимости Индии? Отменяет акт о независимости Соединенных Штатов? Что изменится? Все посмеются. Отмена 300-летнего документа - это карикатуризация истории, на которую в Константинополе, однако, пошли, и получилась трагедия с комедией вместе.

СКАЗАНО

«Президент Порошенко имеет шоколадную фабрику. Он, как и президент Трамп, является и предпринимателем. Хотя Русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко. С фабрики Порошенко мне прислали много таких пакетов, я их раздал, остались два последних. Я их открою и буду бросать, а кто поймает - герой».

(Константинопольский Патриарх Варфоломей - детям в Стамбуле).

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