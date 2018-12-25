УПЦ намерена оспаривать закон о ее переименовании в Конституционном суде

СЕГОДНЯ 12:05 2018-12-25T12:23:17+03:00

УПЦ обратится в Конституционный суд из-за закона о ее переименовании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В руководстве церкви указали на то, что решение киевских властей нарушает многие нормы и принципы

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Каноническая Украинская православная церковь планирует обратиться в Конституционный суд страны, чтобы оспорить закон о своем переименовании. Такое заявление сделал глава юридического отдела УПЦ Александр Бахов.

Он напомнил, что ранее церковь обращалась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой запретить принятие законопроекта, однако политик так и не воспользовался своим право вето. Также была проигнорирована петиция, под которой подписались более 60 тысяч граждан, выступающие против переименования УПЦ. Теперь же церковь намерена защищать свои права всеми другими законными способами.

"Так как имеет место нарушение Конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд", — приводятся слова Бахова на сайте УПЦ.

Напомним, что несколько дней назад, 22 декабря, Порошенко подписал принятый Верховной радой закон о переименовании Украинской православной церкви. Согласно документу, в название религиозного объединения должна указываться "принадлежность" к Московскому патриархату.

Сайт kp.ru писал о том, что, по мнению самих верующих, такой шаг киевских властей призван спровоцировать агрессию радикалов против УПЦ.