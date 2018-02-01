Жена Никиты Белых: Восемь лет тюрьмы для него – это смертный приговор

1 Февр. 2018 2018-02-02T09:01:50+03:00

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Для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых восемь лет колонии строгого режима равносильны смертному приговору. Такое мнение высказала жена Белых Екатерина Рейферт "Комсомольской правде".

- Любому здравомыслящему человеку, любому человеку, который даже поверхностно наблюдает этот процесс, понятно, что обвинение не просто надумано, они…я даже слова никакого цензурного не могу подобрать к этому... Потому что это вопиющее безобразие, на самом деле. И то, что запросило государственное обвинение, это 10 лет строгого режима, сто миллионов штрафа, ну это просто за гранью понимания самого правосудия, - сказала Екатерина.

Адвокат заявил, что у Белых было в СИЗО предынсультное состояние. ФОТО Сергей Фадеичев/ТАСС

Рейферт сообщила, что приговор будет обжалован защитой:

- Сегодня судья Пресненского суда вынесла приговор: восемь лет с зачетом пребывания в СИЗО Лефортово, которое имеет в отличие от всех других СИЗО разрушительные последствия для психики и физического состояния. С учетом этого, шесть лет получается, и 48 млн рублей штрафа. Это на текущий момент неплохая история, с ней можно работать. Мы собираемся, естественно обжаловать приговор в Мосгорсуд. И далее вплоть до Верховного суда.

Она отметила, что в последнее время состояние здоровья экс-губернатора ухудшается.

- Мы сегодня просили каждые два часа делать перерывы на капельницы по требованию врача. И когда сегодня перерыв опоздал на полчаса, Никита Юрьевич начал буквально терять сознание. Восемь лет — или шесть с зачетом - для него смертный приговор. Мы стоим перед выбором — либо смириться и это смертная казнь, либо бороться, - рассказала она в эфире Радио "Комсомольская правда". - Все люди, которые наблюдали процесс, все понимали, что это чудовищно. Не только по-человечески, но и юридически.

Екатерина Рейферт во время оглашения приговора Никите Белых ФОТО Станислав Красильников/ТАСС

Напомним, что 1 февраля Никита Белых был признан виновным в получении взятки в 600 тысяч евро несколькими траншами от предпринимателя Юрия Зудхаймера. По одному из нескольких эпизодов суд оправдал его. В результате, экс-чиновник был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и 48-миллионному штрафу.

Расследование и суд по делу длились полтора года. За это время, находясь уже в СИЗО, Никита Белых успел жениться, а затем и обвенчаться в "Матросской тишине" с поэтессой Екатериной Рейферт.

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