2018-12-27T20:58:38+03:00
Звезды

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал избиение Башаровым его жены

Юрист заявил Радио "Комсомольская правда", что перед тем, как "клеить ярлыки", необходимо детально проверять информацию
Юрий ОРЕШОВЕкатерина БЕЛОКОНОВА
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Марат Башаров и его 31-летняя супруга Елизавета ШевырковаМарат Башаров и его 31-летняя супруга Елизавета ШевырковаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Адвокат Сергей Жорин, который в настоящий момент защищает интересы российского юмориста Евгения Петросяна, сообщил, что ни актер Марат Башаров, ни его жена Елизавета Шевыркова не обращались к нему за юридической помощью.

Напомним, как писал сайт kp.ru, недавно стало известно, что артист в очередной раз избил свою 31-летнюю супругу. Вечером 26 декабря женщина выложила видео с уютными семейными посиделками, а уже через несколько часов оказалась в больнице со сломанным носом, и все это на почве алкоголя.

"Я могу сказать чисто гипотетически, что вообще существует огромная проблема привлечения к ответственности за причинение вреда здоровью, даже безотносительно каких-то семейных ссор", - прокомментировал Жорин ситуацию Радио "Комсомольская правда".

При этом он напомнил, что статью "Побои" частично декриминализировали и перевели в административное правонарушение. По его мнению, ощутимого наказания можно добиться лишь за причинение тяжкого вреда здоровью. Те же футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин находятся под стражей по статье "Хулиганство", а не "Побои", поскольку она более тяжкая.

"Что касается Марата Башарова, то мы знаем только из публикаций в СМИ эту информацию. И прежде чем кого-то в чем-то обвинять, нужно все детально проверить и исследовать. Ярлык наклеить очень быстро, а разбираться, как правило, в подобных ситуациях глубоко никто и не хочет", - подытожил адвокат.

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Марат Башаров опять антигерой новостей. 44-летний актер снова избил жену. 31-летняя Елизавета Шевыркова - вторая официальная супруга артиста, которой он сломал нос.

- У Лизы перелом носа, - сообщил «КП» ее брат Федор. - Она сейчас в больнице, ходит по врачам (подробности).

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