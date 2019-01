Ученые выяснили, куда на самом деле смотрит Мона Лиза

«Эффект Моны Лизы» (Mona Lisa Effect) - так называют иллюзию, которая возникает, когда наблюдатели рассматривают тот или иной портрет — особенно из числа висящих в галлереях. Порою кажется, будто бы человек с живописного полотна сопровождает взглядом людей, пришедших взглянуть на него. Считалось, что знаменитая картина кисти Леонардо да Винчи — та самая Мона Лиза или Джоконда — демонстрирует иллюзию особенно выразительно. За что она и была названа ее именем.

Принято считать, что Мона Лиза не спускает глаз с тех, кто пришел на нее взглянуть.

Немецкие ученые — профессор Гернот Хорстман (Gernot Horstmann) из Билефельдского университета (Bielefeld University, Neurocognitive Psychology, Department of Psychology and Sport Sciences at Cluster of Excellence Cognitive Interaction Technology) и его коллега Себастьян Лот (Sebastian Loth) — выступили с опровержением. В статье, опубликованной в начале 2019 года в научном журнале i-Perception, они сообщили: портрет Моны Лизы не имеет никакого отношения к одноименному эффекту, поскольку женщина, изображенная на портрете, не следит глазами за наблюдателями. Это заблуждение, точнее — самовнушение.

Прежде всего немцы выяснили, куда на самом деле смотрит женщина. Эксперименты, в которых участвовали 2 тысячи добровольцев, продемонстрировали: взгляд Моны Лизы устремлен в точку, которая расположена на расстоянии 35,5 сантиметров от нее. Ее глаза «скошены» влево под углом 15,4 градуса. Таким образом наблюдателю, стоящему непосредственно перед портретом, кажется будто бы женщина смотрит вправо.

Схема эксперимента: точку, в которую женщина устремила свой взгляд, искали с помощью добровольцев.

Профессор Хорстман объясняет: «эффект Моны Лизы», конечно же, существует. Но иллюзия возникает в том случае, если глаза на полотне «смотрят» прямо — под углом в 0 градусов. Или под небольшим углом. Для картины Леонардо да Винчи он не должен был бы превышать 5 градусов. А имеющийся - в три раза больший угол — уже, что называется, перебор. То есть, «эффект Моны Лизы» Мона Лиза не создает. Наблюдатли просто "ведутся" на распространенный миф.

Мона Лиза могла бы создавать "эффект Моны Лизы", если бы смотрела хотя бы под углом в 5 градусов.

Разгадав одну загадку, исследователи тем самым создали другую. Что находилось в 35,5 сантиметрах от женщины, позировавшей Леонардо да Винчи? Что так сильно привлекло ее внимание? От чего Мона Лиза не могла оторвать взгляд? На эти вопросы пока нет ответа.

Секрет загадочной улыбки Моны Лизы раскрыли медики.

Женщина, изображенная на знаменитой картине Леонардо да Винчи, улыбается. С этим давно уже не спорят. Представителям нынешнего поколения экспертов досталась другая загадка — понять, почему женщина улыбается так странно. Согласно недавно поставленному диагнозу, Лиза страдала от гормонального заболевания...

Лицо Моны Лизы загадочно и само по себе и отдельными деталями.

