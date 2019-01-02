Дочь Федосеевой-Шукшиной - о свадьбе Алибасова и семейных ссорах: Боюсь, Бари быстро сбежит из нашего змеиного болота

Одним из самых громких событий минувшего года стала свадьба продюсера группы «На-На» Бари Алибасова и 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной. Три ее дочки (Мария и Ольга от Василия Шукшина, старшая Анастасия от первого брака) критически отнеслись к этому союзу. Но Алибасов, похоже, сумел растопить лед и выступил семейным миротворцем. Об этом «Комсомолке» рассказала младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга.

Голубь мира в бабьем царстве

- Конечно, когда я узнала про свадьбу мамы и Алибасова, я это не очень приняла, - призналась «КП» Ольга Шукшина. - Для меня Бари Каримович - человек из шоу-бизнеса, другого мира. Но когда Алибасов сказал, что возьмет на себя миссию помирить всю нашу семью, мне стало любопытно. Невозможно же дальше тянуть этот конфликт! На днях мы с ним встретились, и буквально с порога я поняла, что мы с ним на одной волне. Он такой же, как я, - открытый, эмоциональный. Я сразу назвала Бари свои претензии. Во-первых, пять лет назад моему сыну Васе бывший знакомый мамы нанес словесное оскорбление. Моего сына ругали в квартире моего отца и выгнали из нее, мама это знает. Во-вторых, недавно выяснилось, что эти люди, которые нанесли нам оскорбления, возглавляют какие-то фонды Шукшина, про которые я узнала лишь летом прошлого года! Нас, наследников, четверо - мама и три дочери (я, Маша, Екатерина Васильевна Шукшина - дочь папы от второго брака). И у меня вопрос: почему двое - Лидия Николаевна и Маша - давно этим занимались, открывали фонды имени отца. А я и Екатерина узнали про все только летом 2017 года? Им было что от нас скрывать? Есть информация по грантам, которые получают фонды Шукшина. Это крупные суммы. А на те проекты, которые они пытались делать, финансовых отчетов мне не показали. Похоже, кто-то, пользуясь фамилией Шукшина, получает денежки в карман.

Я Бари это сказала, и он моментально меня понял. Представляете, с этим я не могла достучаться до мамы в течение пяти лет! Нам с ней очень тяжело было говорить. Мы вспыхивали обе как спички. А с сестрой Машей я уже забыла, когда последний раз разговаривала хотя бы по телефону. Это бабье царство, в котором никак не договориться. А тут появился мужчина, который захотел всех примирить.

Ольга Шукшина надеется, что в 2019 году их семья найдет общий язык. Фото: Архив «ЭГ»

Пятнадцать лет в монастыре

- Слышала, что вы были обижены на маму, когда она вскоре после смерти Шукшина вновь вышла замуж?

- Был такой момент. Мои подруги говорили мне: мол, ну это же женское счастье. А теперь я смотрю: и где все это женское счастье? Где все эти дяди? Тот же Михаил Агранович, бывший муж мамы. Он 10 лет нас с Машей воспитывал после смерти Шукшина, был нашим отчимом. Воспитывал, в школу отправлял, Маше косички завязывал. Но когда наступили трудные времена, его не было рядом. Маша заявляет, что все лучшее, что у нее есть, - это от Аграновича. Я надеюсь, что у меня самое лучшее от Василия Макаровича.

- Вам было шесть лет, когда Шукшина не стало...

- Да, и я почти не помню папу. Возможно, потому, что на этом не делалось акцента. В 1974 году не стало папы, а в 75-м Агранович уже жил в отцовской квартире на улице Бочкова. В доме не было кумира Василия Макаровича. Портрет стоял, кабинет сохранялся, но каким-то холодом музейным веяло.

Почему я потом и рванула от всего этого в монастырь. В 30 лет я осталась одинокой матерью. Был развал Союза, 90-е, сложное время. В итоге мы с сыном прожили 15 с лишним лет при монастыре небольшого городка Шуя Ивановской области в 370 км от Москвы. Это было спасительное время. Без телевизора, без зеркал. Была тяжелая работа во имя очищения - духовного в том числе. Приходилось и в коровнике убираться, и нужду в ведро справлять. И вот когда слышу про себя, мол, Оля никогда не работала... А тяжелая черновая работа - это что?

- А вы ведь профессиональная актриса...

- Да, я получила диплом ВГИКа. Но с кино у меня не складывалось. Тогда открыли железный занавес, и я некоторое время путешествовала. Где-то в 1986 году мы с Машей по достижении 18 лет получили папино наследство по завещанию - накопления Василия Макаровича. Это было порядка 25 тысяч рублей - огромные деньги по тем временам, когда «Волга» стоила тысячу рублей. Сестра Маша потратила часть своего наследства на кооперативную квартиру, купила ее за 8 тысяч и обставила. А у меня такой задачи не стояло. Мы с мамой чуть позже сделали приватизацию отцовской квартиры на улице Бочкова, где мама сейчас и живет. Поэтому у меня были поездки. Я была в Америке, во Франции, Финляндии...

Мария Шукшина (слева) в спектакле «Калина красная».Фото: Александр ГЛУЗ

Мама не приняла любимого

- Помню, в юности рванула в Америку, - продолжает Ольга Шукшина. - Через полгода вернулась, а мама уже была замужем за поляком (художник Марек Межеевский. - Ред.). И как-то меня не очень сильно ждали. «А чего ж ты там не осталась?» - сказала мама полушутя. Меня это тогда резануло...

В 27 лет я родила, и моего избранника мама сразу не приняла. И это тоже у нас с ней застарелая нестыковка. Кстати, когда мы с Алибасовым ехали к нему в гости, Бари все удивлялся: мол, ну что же у вас с мамой произошло? Я ему твердила про фонды Шукшина, а он, мол, нет, что-то между вами глубокое... И я вдруг понимаю, что вот оно - ее неприятие моего мужчины!

- Но вы же все равно не стали с отцом своего сына вместе жить...

- Мы по сей день с ним общаемся по ключевым моментам. Не живем вместе, но этот человек в моем сердце. Он кинематографист, старше меня на 10 лет, одинокий волк по натуре. Есть такие люди. Хотя, несмотря на то, что он одинокий волк, у него пятеро детей. У моего сына Васи четыре сестры родные по отцу.

- Говорят, вы судились с мамой за отцовскую квартиру?

- Нет. Но я консультировалась с юристами, как быть: квартира, в которой у меня доля, мне недоступна. На самом деле мама мне предлагала некоторую сумму, около 6 млн. руб., чтобы выкупить у меня долю. Слава богу, что я на это не пошла. И не потому что эта сумма меньше реальной, а потому что я остаюсь юридически владелицей этой части недвижимости. Для меня не столько выкуп квартиры важен, сколько состояние библиотеки отца в этой квартире, его рукописей.

В 2019 году будет знаменательная дата - 90-летие Шукшина. Я очень верю в наступивший год, интуиция мне подсказывает, что все повернется в хорошую сторону. И даже эта свадьба мамы и Бари Каримовича неспроста.

Кстати, я думала, что Аня и ее мама Маша Шукшина рука об руку идут, а оказалось, они между собой успели переругаться и тоже не общаются. В общем, очень грустная история. Я даже шутя сказала Алибасову: «Бари, скоро будет новая серия этого сериала, которую назовут «Беги, Бари, беги!». Потому что он попал в такое змеиное болото, в котором все перессорились. Конечно, я с юмором об этом говорю - уже невозможно все это всерьез выносить. Бари пока храбрится. Посмотрим, что будет.

СПРАВКА «КП»

Пятый по счету брак

У Лидии Федосеевой-Шукшиной - три дочери. Старшую, Анастасию Воронину-Франсишку, она родила в браке с первым мужем - актером Вячеславом Ворониным. Анастасия некоторое время жила в Анголе, была замужем за начальником контрразведки Анголы генерал-майором Нелсоном Франсишку. В 90-е отсидела три года в колонии за перевозку наркотиков. Отношения с матерью не поддерживает. Ее дочь Лаура и внук Мартин с Федосеевой-Шукшиной тоже не общаются.

Во втором браке с Василием Шукшиным на свет появились две дочки - Мария Шукшина, ставшая известной актрисой, и Ольга Шукшина. У Ольги есть сын, названный в честь деда, - Василий Шукшин, учится в МГУ на юридическом факультете.

Мария Шукшина подарила матери четырех внуков - Анну Трегубенко, по образованию актрису (у нее уже есть сын Вячеслав), Макара Касаткина (есть сын Марк) и близнецов Фому и Фоку Вишняковых (2005 года рождения). Старшие внуки занимаются учрежденными фондами Шукшина.

После смерти Василия Шукшина Лидия Николаевна вышла замуж cначала за кинооператора Михаила Аграновича, затем - за польского художника Марека Межеевского. Бари Алибасов стал ее пятым по счету супругом.

ДОХОДЫ

«Продаю секонд-хенд африканским детям»

- Отец вашего сына вам помогал, пока вы 15 лет жили при монастыре?

- Нет-нет, он... «возлюбил нищету», будем так говорить. Но мы, наследники Шукшина, не нуждаемся. Мы обеспечены на несколько поколений вперед (от авторских отчислений наследники писателя получают каждый порядка 100 тыс. руб. в месяц. - Ред.). На жизнь с лихвой хватает. Пока я жила в монастыре, здесь все копилось, много лет эти суммы были не востребованы мною. Поэтому, когда я вернулась, получила приличную сумму.

- Вы не работаете?

- Лет 20 назад мне завели трудовую книжку - приписали меня к какой-то организации... При таком доходе, который отец оставил после себя, нет необходимости работать. Но так, чтобы я лежала и смотрела в потолок, у меня никогда не бывает. Я открыла в Египте маленький магазинчик с партнершей, женщиной из Польши. И уже четвертый зимний сезон живу в Египте. Торгую в магазинчике секонд-хендом для простых африканских детей. Возможно, это звучит немножко анекдотически, но мне нравится. Разговариваю на английском, мы же учились в элитной московской спецшколе. А почему я уехала в Египет - мне было плохо после всех наших семейных ссор. И там, на Красном море, я уже на второй месяц почувствовала улучшения со здоровьем.

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