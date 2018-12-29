Россия под Новый год запретила импорт ряда товаров из Украины: под санкции попали и прокладки, и шоколадки

В последний рабочий день уходящего года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым ввел запрет на ввоз в нашу страну из Украины целого перечня товаров. Это в полной мере можно назвать ответными санкциями на те, которые Киев объявил в отношении нашей страны. Напомним, 18 декабря на Украине продлили до 2020 года эмбарго на импорт продовольственных товаров из России. В украинском списке под запрет попали более 30 товаров. Среди них - хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка и целый ряд других товаров. Несмотря на острую нужду «Укрзализницы» в запчастях и подвижном составе, Киев продлил запрет на ввоз из России железнодорожных локомотивов, поездов, вагонов и ж/д стрелок.

В наш ответный перечень запрещенного к ввозу из Украины попали товары сырьевые и промышленного назначения, и потребительская продукция, в том числе, сельскохозяйственная и продовольствие. При этом, если раньше можно было ввозить украинские товары через третьи страны, то теперь подобную лазейку перекрыли.

В число запрещенных в России украинских продуктов попали пшеница и зерновые смеси, консервированные овощи, фрукты, ягоды и орехи, рыбные консервы, кондитерские изделия и шоколад (привет «Рошену» и Петру Алексеевичу лично!), джемы и фруктовые пюре, солодовое пиво, виноградные вина, спиртовые настойки и ликеры; женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники.

Российские предприятия не будут закупать на Украине теперь паровые котлы, турбины (кроме как для авиадвигателей гражданских самолетов), доильные аппараты, машины для приготовления кормов для животных, оборудование для производства хлебобулочных изделий, генераторы электричества и трансформаторы, провода и кабели, тракторы и прицепы. Не смогут компании из Украины поставлять в Россию также гальку, щебень и гравий, известняк, обои, бумагу и немелованный картон, моющие и чистящие средства без содержания мыла.

Солярка для танков, ствольной артиллерии, РСЗО и бронемашин и авиационный керосин пока, увы, в список санкционных товаров не вошлиФото: REUTERS

Удар по украинской экономике нанесен действительно достаточно серьезный. Если учесть. Что в прошлом году общий объем экспорта Украины в Россию составил 4,9 млрд. долларов, то товары из санкционного списка заняли в нем практически 10% всего экспорта по стоимости. В российском Минэкономразвития оценили их стоимость в почти 469 млн долларов США. А в нынешнем году на фоне сокращения импорта из Украины в Россию стоимость объема ввезенных товаров из списка будет еще больше, около 510 млн долларов. Что касается России, то ее экспорт на Украину в 2017-м составил практически 8 млрд. долларов, и львиную долю в нем составляют товары энергетического сектора, в том числе ГСМ. В том числе для нужд ВСУ. И многие российские эксперты уверены в том, что поставки энергоносителей и топлива для армии и Нацгвардии Незалежной во многом позволяют нынешнему режиму на Украине удерживаться у власти и регулярно устраивать провокации против ЛДНР. Но солярка для танков, ствольной артиллерии, РСЗО и бронемашин и авиационный керосин пока, увы, в список санкционных товаров не вошли.

В отличие от России, которая может переориентировать свои поставки запрещенных к ввозу на Украину товаров или даже направить их на внутренний рынок, у Украины такой возможности нет. Покупательная способность населения и предприятий лишь снижается, а в той же Европе продукция «made in Ukraine» или «Зроблено в Україні» спросом не пользуется и поставляется на территорию ЕС в размере предоставляемых Евросоюзом квот, которые выбираются в течение, максимум, месяца. А это означает, что на Незалежной закроются дополнительно десятки или сотни компаний, а персонал пойдет искать более счастливой жизни.

А вот поставки ГСМ на территорию Незалежной надо бы все же прекратитьФото: ТАСС

Впрочем, есть и другой путь. Россия ранее не раз заявляла, что может отменить свои санкции. Но при одном условии - если Украина снимет свои санкции с российских товаров, введенные Киевом. Однако, стоит признать, что ситуация не из «этой жизни». Или, вернее, не при этой украинской власти.

Будем ждать вспышек разума с сопредельной стороны. А вот поставки ГСМ на территорию Незалежной надо бы все же прекратить. И обязать третьи страны, получающие бензин и солярку с авиационным керосином и даже нефть на переработку из России, не торговать этой продукцией с Украиной. В отличие от того же угля. Благо, на угле танки не ездят.

Перечень украинских товаров, поставка которых в РФ теперь запрещена

Перечень украинских товаров, поставка которых в РФ теперь запрещена

Перечень украинских товаров, поставка которых в РФ теперь запрещена

Перечень украинских товаров, поставка которых в РФ теперь запрещена

Перечень украинских товаров, поставка которых в РФ теперь запрещена

Перечень украинских товаров, поставка которых в РФ теперь запрещена

Перечень украинских товаров, поставка которых в РФ теперь запрещена

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