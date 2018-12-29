2018-12-29T17:50:15+03:00
Политика

Сенатор Олег Морозов прокомментировал ввод Россией санкций в отношении украинских товаров

Экономика Украина может понести ощутимые потери от введенных Москвой мер
Сакина НУРИЕВА
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В Совфеде прокомментировали ввод Россией санкций в отношении украинских товаровВ Совфеде прокомментировали ввод Россией санкций в отношении украинских товаровФото: REUTERS
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в интервью радио "Комсомольская правда" прокомментировал введенный Россией запрет на импорт ряда украинских товаров.

— Перечень всех товаров, на которые распространяются санкции, охватывает разные сегменты экономики. Там есть такие позиции, как зерно, турбины, сельхозпродукция. Давайте поймем одну вещь: единственный емкий потребляющий рынок для этих товаров — это Россия, - сказал сенатор.

При этом он отметил важность российского рынка для экономики Украины.

— Мы были и остаемся самым большим рынком, потребляющим украинскую продукцию. Как это ни парадоксально, при всех санкциях и сложностях последнего пятилетия. Поэтому очевидно, что в совокупности те потери, которые понесет украинская экономика, - ощутимы. Неслучайно мы сопроводили это решение фразой о том, что санкции могут быть отменены. Это весьма чувствительные для украинской экономики меры.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне премьер-министр Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Twitter заявил, что Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров.

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