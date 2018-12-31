Подозреваемый создал несколько левых аккаунтов в сервисе попутчиков, чтобы убить директора "Бургер Кинг"

Задержанный по подозрению в убийстве директора Burger King Ирины Ахматовой 39-летний Виталий Чикирев на допросе признался в содеяном. Эту информацию подтвердила официальный представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, подозреваемому назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Следователи отметили, что некоторые действия, особенности поведения Виталия говорят о том, что у него, возможно, не все в порядке с психическим здоровьем.

Однако преступление мужчина планировал заранее. Для того, чтобы найти жертву, он создал на сервисе поиска попутчиков несколько фальшивых аккаунтов, в том числе от лица женщин. Под разными именами он забронировал все места в машине Ирины.

Женщину убил в Серпуховском районе Подмосковья. Тело выбросил, а сам на ее автомобиле поехал в Ярославль, где у него живут жена и любовница. Чикирев рассчитывал, что заработает, продав машину на запчасти. Но когда услышал про поиск пропавшей Ирины, бросил автомобиль в городе.

Он решил залечь на дно во Владимире, где у него есть родственники и знакомые. Добрался туда он, также используя сервис поиска попутчиков в Интернете.

Ирина Ахматова пропала 23 декабря во время поездки из Москвы в ТулуФото: СОЦСЕТИ

В воскресенье, 30 декабря, Чикирев попросил приятеля, у которого скрывался, отвезти его в Нижний Новгород. Но в районе города Гороховец их автомобиль остановил наряд ДПС и оперативники местного отделения уголовного розыска. Обоих задержали и доставили в Москву на допрос.

После признания несколько оперативно-следственных отправились на указанное им место в Серпуховском районе, чтобы найти тело Ирины Ахматовой, пишет «Лента.ру».

О Виталии Чикиреве известно, что в армии он служил в отряде специального назначения «Скиф», а после демобилизации — в московском ОМОНе. Несколько раз был в командировках в Чечне. Дважды судим: первый раз за разбой, а второй - за изнасилование.

Следователи в ближайшее время предъявят ему обвинение в убийстве и, если экспертиза подтвердит, в изнасиловании. Также известно, что мужу погибшей женщины с требованием выкупа он не звонил.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 29-летняя Ирина Ахматова работала директором московского ресторана "Бургер Кинг". Женщина пропала во время поездки из Москвы в Тулу, куда ехала навестить родственников. Выехала 23 декабря на своей машине "Ауди". Перед поездкой нашла в мобильном приложении "Бла Бла Кар" попутчика. Им оказался Виталий.

Автомобиль, на котором Ирина Ахматова поехала из Москвы в Тулу, был позже найден в Ярославле

Полиция начала поиски только через три дня. Чикирев сразу попал под подозрение. Его разыскивали несколько дней. Все это время муж и дочь Ирины надеялись, что она жива.

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