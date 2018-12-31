Глава миграционной службы ушел в отставку

В последний день Старого года, в так называемом «силовом блоке» прошли массовые отставки. Уволено 7 сотрудников Следственного комитета, 4 – МВД и 1 сотрудник ФСИН.

Самая громкая отставка – Ольга Кириллова, генерал МВД. После реорганизации Федеральной миграционной службы ( ее напрямую подчинили МВД), Ольга Кириллова сменила Константина Ромодановского, возглавлявшего ФМС 11 лет. Приход женщины-генерала в МВД связывали с радикальным изменением миграционной политики в России. Была еще одна важная причина – реорганизация остатков ФМС, перевод миграционной службы из автономного плавания в общую структуру Министерства внутренних дел. Для этого и звали «варяга» - Ольга Кириллова почти 10 лет возглавляла ФМС Сахалинской области, и в 2016 году ее перевели в Москву.

Последний год Миграционную службу постоянно сотрясали скандалы связанные с выдачей Украине ополченцев, нарушивших миграционный режим. Там, по закону об участии в незаконных вооруженных формированиях, бывшим воинам с Донбасса, автоматически дают по 10 лет тюремного заключения. Разумеется, все эти истории вызывали гигантский общественный резонанс. Ополченца Николая Трегуба, сидящего в ИВС в ожидании депортации на Украину, спасли в прямом эфире Радио КП – Ольга Кириллова была у нас в гостях, и публично пообещала, что Николая не депортируют. При этом, донести простую и понятную мысль до своих подчиненных – «не надо выдавать ополченцев на смерть и мучения на Украину» - в Миграционной службе так и не смогли.

Или не захотели разбираться в сортах мигрантов, благо в миграционных законах нет такого понятия как «бывший ополченец».

Дошло до того, что на летней Прямой линии, уже сам Владимир Путин распорядился упростить миграционные правила для граждан с территории Украины. Вместо этого, с сентября началась настоящая «охота на ополченцев». И каждый раз, общественность жаловалась и проклинала Миграционную службу, депутаты Госдумы писали запросы и обращения, каждая попытка депортировать защитника Донбасса попадала во все российские СМИ… Думаете, это кого-то напугало в Миграционной службе?

В итоге, под самый Новый Год была задержана за нарушения миграционного законодательства известная своей пророссийской позицией украинская журналистка Елена Бойко. Ее без разговоров отправили в изолятор и собрались депортировать, хотя на Елену на Украине возбуждены три уголовных дела, в том числе и за «сепаратизм». И опять – скандал на всю Россию, на всех телеэкранах стран обсуждают очередные подвиги честной, неподкупной и бескомпромиссной Миграционной службы, почему-то особенно безжалостной к своим. Могу предположить, что на этом терпение Президента просто закончилось. Ольгу Кириллову освободили от должности, а нас, в Новом году, ждет долгожданное изменение миграционной политики.

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