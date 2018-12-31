2018-12-31T15:35:31+03:00
Политика

Эксперт: Задержанного американского шпиона могут обменять на Марию Бутину

ФСБ испортила Новый год гражданину США Полу Уилану, подозреваемому в шпионаже
Дмитрий СТЕШИН
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Хотелось бы надеяться, что американского шпиона поймали именно для обмена на Марию БутинуХотелось бы надеяться, что американского шпиона поймали именно для обмена на Марию БутинуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Задерживали шпиона еще 28 числа, и только за день до Нового года, Центр общественных связей ФСБ, сообщил об этом. Единственная подробность – «задержан при проведении шпионской акции». Также сообщается, что Следственное управление ФСБ возбудило дело по статье 276 УК РФ – «Шпионаж». То есть, «Передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну». Уголовное наказание по этой статье – тюремное заключение на срок от 10 до 20 лет.

Главный редактор интернет-портала Terra America Борис Межуев считает, что это задержание совпадает с внешнеполитическими событиями последних дней:

- Напомню про тревожное сообщение, что приостановлен вывод войск из Сирии. Было бы очень плохо, если бы начавшийся этим решением процесс деэскалации затормозится.

По словам политолога, нельзя исключить, что задержание американца, подозреваемого в шпионаже, как-то связано с гражданкой России Марией Бутиной:

-Хотелось бы надеяться, что американского шпиона поймали именно для обмена на Марию Бутину. Если бы это было сделано раньше, может быть, девушка не пошла бы на сотрудничество с ФБР. Но гарантировать это я не могу, нельзя исключать, что ФСБ действовало по какой-то своей логике.

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