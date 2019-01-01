Стало известно, почему Пугачева и Ротару отказались петь в «новогодних огоньках»

Ещё в начале новогодней телегонки, когда каналы только приступили к съемкам «огоньков», Алла Пугачева стояла в списке участников.

Однако в середине декабря уже стало ясно, что Алла Борисовна не будет сниматься для праздничных программ. Тем не менее, в новогоднюю ночь Ротару и Пугачева все-таки появились на экранах. Правда не с новыми номерами, а в повторе прошлогоднего праздничного эфира.

-Нет песни подходящей. И просто нет желания. Копит силы и вдохновение для юбилейного концерта, который пройдёт в апреле в Кремлевском дворце, - объяснили «КП» друзья Пугачевой.

А вот Софии Ротару изначально не было в списке участников «огоньков».

Напомним: 71-летняя София Ротару внезапно отказалась от участия в музыкальном фестивале «Песня года» в день, когда стало известно о том, что Украина ввела военное положение. Чтобы артистка и ее семья не попали в опалу у украинских радикалов, София Михайловна отказалась и от корпоративов на территории РФ.

sofiarotaru.official С Новым годом! Люблю Вас!

По той же причине Ротару отказалась и от съёмок в российских новогодних «огоньках. Правда в украинских снялась.

Однако, по словам промоутеров, есть и другие причины.

-Говорят, Ротару отказалась петь в наших «огоньках», поскольку ей не дали тот гонорар, который она озвучила. Сумма показалась теленачальникам слишком серьёзной. С учетом, что почти все артисты снимаются в «огоньках» бесплатно, - обсуждают сплетники в коридорах Останкино.

Сама певица никак не комментирует свой отказ от новогодних съёмок, поэтому сложно проверить достоверность этих слухов.

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Как уже писала «КП», 71-летняя София Ротару внезапно отменила своё выступление на музыкальном фестивале «Песня года» в день, когда стало известно о том, что Украина ввела военное положение. Чтобы артистка и ее семья не попали в опалу у украинских радикалов, София Михайловна отказалась и от корпоративов на территории РФ (подробности)

София Ротару отменила участие в «Песне года» из-за военного положения на Украине

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