В Киеве началось факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

1 Янв. 2019 2019-01-01T20:28:54+03:00

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Киевляне решили отпраздновать день рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры факельным шествием по центру города.

В мероприятии, состоявшемся во вторник, 1 января, приняли участие самые различные организации, известные своими радикальными взглядами. При этом, чтобы сделать марш наиболее праздничным многие члены националистических движений принесли с собой бенгальские огни и даже оделись в костюмы снеговиков.

Также, по данным портала СТРАНА.ua, они жгли файеры, кричали "Слава Украине" и раздавали поздравительные открытки.

Напомним, что в декабре 2018 года Верховная рада приняла постановление о 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры и сделали 1 января официальным праздником в его честь. И пока на Украине этого человека считают "национальным героем" и "освободителем", во всем остальном мире его знают как лидера запрещенной в РФ "Организации украинских националистов".

Сайт kp.ru писал о том, что на самом деле Бандера был религиозным фанатиком, который сотрудничал с фашистами во время Второй мировой войны и убивал своих же соотечественников.