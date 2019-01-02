«Я как старик у Хэмингуэя. Только моря у меня нет»: в последние месяцы жизни Крис Кельми замкнулся в своем одиночестве

«Алкозависимого Криса Кельми побили буддисты». «У алкозависимого Кельми начались припадки». «Страдающий от алкоголизма Крис Кельми напугал поклонников». «А где Крис Кельми?»: Дана Борисова озвучила следующую жертву алкогольной зависимости».

О мертвых либо хорошо, либо ничего, как говорил один древний мудрец. Но все это было сказано о живом: под такими заголовками выходили статьи в «Экспресс-газете», причем только в 2018 году. А можно покопаться и в совсем пыльных архивах этого почтенного издания: «Крис Кельми ушёл в дикий запой», «Крис Кельми после недавнего ареста в Москве на 22 суток за ДТП в пьяном виде поспешил в Юрмалу, где опять напился».

Права, ох права была Дана Борисова: он скончался через полтора месяца после Евгения Осина. Смерть 63-летнего певца наступила 1 января, сразу после Нового года, веселого пьяного праздника; подробности пока неизвестны, но все сейчас за секунды выстраивают элементарную логическую цепочку.

Да, в последние годы все это предвещало — но в 1987-м, когда бодрый и молодой Кельми вместе с Александром Градским, Жанной Агузаровой, Андреем Макаревичем, Валерием Сюткиным и еще целой толпой популярных исполнителей пел «Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг», никто и подумать не мог о таком вот последнем десятилетии, таких заголовках и таком конце. Это была симпатичная песня, в ее тексте не было пошлостей, а хоровое пение советских рок-музыкантов и сегодня не вызывает никакого отторжения. Сплошной оптимизм — беды преодолены, «камни пройденных дорог сумел пробить росток», душное время заканчивается.

Анатолий Кельми родился в 1955-м. Его родители строили московское метро, да и вообще многие родственники были инженерами, специализировались на мостах и тоннелях. (Кстати, фамилия Кельми, как он настаивал — от отца, у которого были прибалтийские корни; а легенду, что его на самом деле якобы зовут Анатолий Калинкин, во время круиза в начале 90-х сочинил шутник Градский, после чего она распространилась по десяткам газет, а после и по сотням сайтов. То, что Крис появился благодаря «Солярису» Тарковского, где героя звали Крис Кельвин, певец никогда не отрицал).

В 17 он по настоянию отца поступил в Московский институт инженеров транспорта, потом пытался строить какие-то тоннели сам. Но, в отличие от старшего и младшего братьев, продолжать династию не стал: слишком велико было увлечение музыкой. (На пианино он начал играть еще в четыре года, потом поступил в музыкальную школу, а после МИИТ еще и учился в Гнесинке по классу фортепиано).

В 25 лет — мало кто об этом знает — Кельми участвовал в постановке «Ленкома» под названием «Гренада», «драматической легенде о Михаиле Светлове» в постановке Марка Захарова. С «Ленкомом» будет связано еще несколько лет. Кельми передружился с ведущими артистами, работал над легендарной «Юноной и Авось», выбрался со спектаклем в Париж, познакомился там с Китом Ричардсом и на одной вечеринке даже сыграл вместе с ним.

А параллельно с работой в «Ленкоме» писал свои песни. Мало кто знает, но композиции из мультфильма «Пес в сапогах» (где собаки-мушкетеры сражаются с кошками кардинала) — в том числе его рук дело. Ну и, конечно, между делом он написал самый главный свой хит — про ночное рандеву на бульваре Роз, ночное рандеву в фейерверке грез. Еще за несколько лет до этого у редакторов случился бы инфаркт от неприличного текста про секс как «шанс от скуки» — но в конце 80-х уже было можно, и песня стала даже большим хитом, чем «Замыкая круг».

Это и были две самые популярные его песни, которые до сих пор без повода вдруг всплывают из глубин памяти у поколения сорокалетних и начинают крутиться в голове. Да и русские 80-е во многом запомнятся по ним.

В последнее время у него были тяжелые отношения с женой и сыном, о которых он откровенно рассказывал в интервью: они жили в одной квартире, но, по словам Кельми, мало разговаривали. Из тех же его высказываний можно догадаться — почему (возвращаемся к первому абзацу).

«Случается, на день-два приезжают друзья», — говорил он в 2015-м. Но у них своя жизнь, семьи. А я остаюсь, как старик из повести Хемингуэя. Только моря у меня нет. (…) Я уезжаю на дачу и сижу там. Газеты почитаю, подойду к роялю, возьму в руки гитару, пообщаюсь с соседями. Наступает вечер, а я опять один. Только семь кошек делят со мной ужин: «Мяу! Мяу!» Слава богу, они там есть, иначе сошел бы с ума…»

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