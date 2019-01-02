2019-01-02T22:39:45+03:00
Общество

Юрий Лоза: «Ночное рандеву» Криса Кельми пела вся страна

Известный певец и композитор Крис Кельми умер 1 января на 64-м году жизни
Саша ПЯТНИЦКАЯРадио «Комсомольская правда»
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Очень жаль, что от нас ушел известный певец и композитор, лидер группы «Рок-ателье» Крис Кельми, он написал много хороших мелодий, некоторые его песни были хитами и шлягерами, сказал Юрий Лоза.

«Ночное рандеву» вся страна, по-моему, пела. А если не пела, то слушала», - отметил он.

«Единственное, что я знаю, что в последнее время он вел какой-то своеобразный образ жизни, я мало с ним общался. Но каждый человек сам выбирает свою дорогу, сам выбирает свой путь, это его выбор. Он такой жизнью жил, как он жил», - подчеркнул автор «Маленького плота».

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