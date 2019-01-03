2019-01-03T00:12:53+03:00
Общество

Лолита Милявская предложила почтить память Криса Кельми, исполнив его хит «Замыкая круг»

Певица обратилась к покойному композитору, назвав его гением с удивительно запущенной карьерой
Кира БУЛЫЧЕВА
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Лолита Милявская предложила почтить память Криса Кельми, исполнив его хит «Замыкая круг»Лолита Милявская предложила почтить память Криса Кельми, исполнив его хит «Замыкая круг»Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Вчера, 2-го января, из жизни ушёл певец Крис Кельми. Многие звёзды уже поделились своими эмоциями по этому поводу. Взяла слово и Лолита Милявская.

- Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг. Там увидишь свет. Крис, я не знаю ни одного человека из гениев, кто бы таким удивительным образом прос..л свою земную карьеру. Ты мог гораздо больше. Это как если бы от «Машины времени» оставить «Поворот» или «Отель Калифорния» от Eagles - одна песня это тоже много, потому что это переживает поколение.

Но ты мог правда больше....Давайте те, кто сейчас в караоке, или не в караоке, споёт песню «Замыкая круг». Наверное, это лучшее что можно сделать для Кельми сегодня. Прощай, брат.

Крис Кельми - Замыкая круг .

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