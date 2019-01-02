Каникулы звезд: Бондарчук на Бали, Малинин на Мальдивах, а Алибасов на кухне Шукшиной

Пока страна утопает в снегах, знаменитости улетели подальше от российских новогодних пейзажей. «Комсомолка» заглянула в Инстаграмы звезд, чтобы узнать, где они предпочитают отдыхать на январских каникулах. Пока по заграницам разлетелись далеко не все. Те, у кого был так называемый «новогодний чес», никуда пока не полетел. А артистка первой величины принципиально отказалась от космических гонораров ради того, чтобы встретить праздник с семьей. Речь, разумеется, о Пугачевой. Поедет ли Алла Борисовна куда-то, пока неизвестно. Но многие ее коллеги сразу же направились в теплые страны, променяв елки на пальмы.

Так поступил Александр Малинин. 60-летний исполнитель романсов взял с собой на Мальдивы жену Эмму и младших детей Устинью и Фрола.

alexandr_malinin Идёт активная подготовка к встрече Нового 2019 года!!!

Певец очень счастлив в райских пейзажах. Изображает Чунга-Чангу.

И даже на отдыхе находит возможность что-то исполнить вместе с дочкой. Устинья, кстати, успела записать свой сольный альбом. Продвигают вместе с папой с Мальдив.

Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана уже давно крутит роман с 38-летним фотографом Сергеем Табуновым. Редактор глянца и модель полетела на Бали с ним и с кучей друзей.

a030aa Выдыхай бобер

50-летняя Бондарчук пышет здоровьем и энергией. Кто даст этой женщине полтинник?

a030aa 2018 я тебя люблю !!! Ты удивительный, волшебный, честный, сложный, умный, смелый, щедрый, справедливый и очень весёлый !!!

Ну и главное, что ее украшает, это новое увлечение.

sirg74 Какой день был...прекрасно-травматично- фееричный))) Игорь спасибо!

Олег Газманов честно признался фанатам, что впервые за много лет отметил Новый год не в России. 67-летний певец укатил в ОАЭ. Из Абу-Даби артист и транслировал свое видео с обнаженным торсом.

oleggazmanov Мы вспоминаем детство, как самое счастливое время жизни.

Встречать праздник и проводить каникулы в теплой арабской стране Газманову помогают жена Марина и дети. Куда подевался Родион? Остался выступать на родине.

philgazmanov 2018 done Welcoming 2019 with the most important people in my life

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова полетели встречать 2019-й в Монако. В Новый год они почему-то вошли в белых банных халатах.

igor_nikolaev_music НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В МОНАКО С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!! Снега нет, но есть море

Но сразу после полетели домой в Москву к дочери.

igor_nikolaev_music Дорогие подписчики, с Новым годом! 1 января! Мы уже вернулись в Москву

Остаться дома решила и семья Боярских. В Санкт-Петербургской квартире глава семейства Михаил Сергеевич собрал всю свою семью.

lizavetabo С Новым Годом!!! Happy new year!!!!

Актриса Анна Чиповская решила отдыхать в Тбилиси.

chi_pa Первое января в Тбилиси- это Доброе утро, с Новым годом

Футболист Юрий Жирков и его красавица жена Инна как и Газманов отдыхают в ОАЭ вместе с детьми.

innazhirkova Сегодня с пляжа ушли пораньше ,детки часик поспят и будем собираться на праздничный ужин

Внезапно и необъяснимо женившийся в ушедшем 2018-м Бари Алибасов проводит январские праздники... на кухне у Шукшиной. Вместе с 80-летней Лидией Николаевной скандальный продюсер ест салатики и олицетворяет главный новогодний анекдот.

alibasov_nana С Новым 2019 годом!

А в это время ребята из «На-На» поют для москвичей на морозе в центре Тверской улицы.

group_nana_ Дорогие друзья! Поздравляем вас с Новым 2019 Годом!

И так как весь прошедший год был пронизан Петросяном, без него никуда. Евгений Ваганович после откровений его помощницы и дамы сердца Татьяны Брухуновой решил остаться в Москве. И прихорошиться.

petrosyanevgeny Утро. 1 января. Снеговик уже не тот...

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