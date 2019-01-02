Каникулы звезд: Бондарчук на Бали, Малинин на Мальдивах, а Алибасов на кухне Шукшиной
Пока страна утопает в снегах, знаменитости улетели подальше от российских новогодних пейзажей. «Комсомолка» заглянула в Инстаграмы звезд, чтобы узнать, где они предпочитают отдыхать на январских каникулах. Пока по заграницам разлетелись далеко не все. Те, у кого был так называемый «новогодний чес», никуда пока не полетел. А артистка первой величины принципиально отказалась от космических гонораров ради того, чтобы встретить праздник с семьей. Речь, разумеется, о Пугачевой. Поедет ли Алла Борисовна куда-то, пока неизвестно. Но многие ее коллеги сразу же направились в теплые страны, променяв елки на пальмы.
Так поступил Александр Малинин. 60-летний исполнитель романсов взял с собой на Мальдивы жену Эмму и младших детей Устинью и Фрола.
Певец очень счастлив в райских пейзажах. Изображает Чунга-Чангу.
И даже на отдыхе находит возможность что-то исполнить вместе с дочкой. Устинья, кстати, успела записать свой сольный альбом. Продвигают вместе с папой с Мальдив.
Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана уже давно крутит роман с 38-летним фотографом Сергеем Табуновым. Редактор глянца и модель полетела на Бали с ним и с кучей друзей.
50-летняя Бондарчук пышет здоровьем и энергией. Кто даст этой женщине полтинник?
Ну и главное, что ее украшает, это новое увлечение.
Олег Газманов честно признался фанатам, что впервые за много лет отметил Новый год не в России. 67-летний певец укатил в ОАЭ. Из Абу-Даби артист и транслировал свое видео с обнаженным торсом.
Встречать праздник и проводить каникулы в теплой арабской стране Газманову помогают жена Марина и дети. Куда подевался Родион? Остался выступать на родине.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова полетели встречать 2019-й в Монако. В Новый год они почему-то вошли в белых банных халатах.
Но сразу после полетели домой в Москву к дочери.
Остаться дома решила и семья Боярских. В Санкт-Петербургской квартире глава семейства Михаил Сергеевич собрал всю свою семью.
Актриса Анна Чиповская решила отдыхать в Тбилиси.
Футболист Юрий Жирков и его красавица жена Инна как и Газманов отдыхают в ОАЭ вместе с детьми.
Внезапно и необъяснимо женившийся в ушедшем 2018-м Бари Алибасов проводит январские праздники... на кухне у Шукшиной. Вместе с 80-летней Лидией Николаевной скандальный продюсер ест салатики и олицетворяет главный новогодний анекдот.
А в это время ребята из «На-На» поют для москвичей на морозе в центре Тверской улицы.
И так как весь прошедший год был пронизан Петросяном, без него никуда. Евгений Ваганович после откровений его помощницы и дамы сердца Татьяны Брухуновой решил остаться в Москве. И прихорошиться.
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