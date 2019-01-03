Анна Кузнецова подвела итоги 2018 года

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в четверг, 3 января, отметила свой день рождения - ей исполнилось 37 лет. И в этот день омбудсмен рассказала Радио "Комсомольская правда" о том, как для нее прошел 2018 год, и чем он запомнился.

Так, по словам Анны Кузнецовой, за последние 12 месяцев в институт уполномоченного по правам ребенка поступило более 50 тысяч обращений, что 40% больше, чем в 2017-м. Также в пять раз выросло количество запросов в социальных сетях, было проведено порядка 350 различных мероприятий. Лучше всего омбудсмену запомнились меры, предпринятые по итогам чрезвычайных происшествий в российских школах.

"Мы разработали план мероприятий, комплекс мер по развитию паллиативной помощи. Сейчас это вошло в госпрограмму - и это здорово, это правильно", - сказала Кузнецова.

Она также упомянула акцию "Безопасность детства", в рамках которой удалось устранить несколько тысяч нарушений в инфраструктуре. Кроме того, омбудсменом была особо отмечена подготовка доклада с целым спектром мер и предложений по совершенствованию летней оздоровительной кампании. Однако главным событием прошлого года, по мнению Кузнецовой, является принятый ранее проект.

"Финал этого года - это закон об уполномоченных [по правам ребенка]. Он конечно войдет в историю как второй день рождения института". - заявила омбудсмен.

Анна Кузнецова подчеркнула, что нововведения предоставят ведомству большие полномочия, большие возможности, а это, в свою очередь, приведет к большей эффективности в работе по защите прав детей. В конце своего интервью "КП" правозащитница добавила, что, несмотря на большую системную работу, при подведении итогов года ей на ум приходят конкретные истории про ребятишек, которым удалось помочь.

"Про Сашу из хосписа, про мальчика, которого с ранением головы мы везли из-за границы, про Андрюшу из детского дома-интернета, которого удалось перевести в обычный детский дом... ", - начала перечислять омбудсмен.

Она еще некоторое время называла имена и рассказывала связанные с ними трогательные истории, а потом решила обратиться к россиянам с поздравлением.

"Знаете, я хочу, чтобы в следующем году было больше событий хороших. Чтобы журналисты звонили по хорошим событиям чаще, чем по плохим, и, конечно, хочу всех поздравить с наступившим Новым годом. Пожелать всего самого хорошего - здоровья, хорошей погоды, а с остальным мы обязательно справимся сами. Ведь я за этот год встретила замечательных людей - профессиональных, честных, интересных, готовых помогать", - подытожила Кузнецова.

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