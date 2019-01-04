56-летний Григорий Лепс: Мы с женой работаем над главной семейной традицией - рождением детей

В этот четверг Григорий Викторович дал большой сольный концерт в зале Auditorium в одном из самых дорогих отелей мира - Emirates Palace. Мероприятие прошло в рамках Русского новогоднего фестиваля. К нашему удивлению, в зале мы заметили не только наших соотечественников, но и иностранцев, которые пришли приобщиться к русской культуре. Лепс, несмотря на простуду, отработал полноценный концерт, спев и свои главные хиты, и новые песни. Народ стоял на ушах, особенно, конечно, во время исполнения «Рюмки водки», «Я счастливый» и «Лондона». В один момент Григорий остановил концерт: «Я не могу про это не сказать. У нас в стране случилась большая трагедия. В Магнитогорске обрушился дом, погибло много людей. Чтобы почтить их память, давайте помолчим несколько секунд». Зал стих, поддержав порыв души Лепса.

Поклонники артиста активно себя проявляли - мужчина подарил букет цветов, женщина - большую фигурку верблюда. Одна девушка весь концерт протанцевала у сцены, а потом-таки подошла к Лепсу и что-то прошептала ему на ухо. Григорий Викторович ответил в микрофон: «Спасибо вам большое. Я женатый человек, мне ничего не надо». Девушка что-то просила, поэтому певец отправил поклонницу на место: «Ну мы ж не в кабаке, иди посиди». Как потом оказалось, от барышни поступил заказ на исполнение песни из репертуара Лепса, ради которой он не был готов ломать программу.

Перед исполнением любимой народом песни артист сказал: «Я знаю, что практически все журналисты считают, что я пьяница и наркоман. Не хочу разочаровывать людей. Я, как любой русский человек (или не русский человек) - пил, пить буду и курить не перестану. Ну, такой у меня крест - я знаю своих демонов в лицо, по имени и даже лично. Поэтому я посвящаю следующее произведение всем трезвенникам». Конечно, это была «Рюмка водки».

После выступления Григорий Викторович встретился с небольшой группой журналистов, ответив на их вопросы.

Как оказалось, вопрос о своём семейном статусе на концерте был поднят хоть и в шутку, но неспроста. Артисту задали банальный вопрос о его планах на год. Для начала он рассказал о том, что все же планирует выпустить альбом песен Высоцкого, который не успел сделать раньше. Также он собирается записать свой новый диск: «Назову его может «Буёк», как у Шнура - купил у него эту песню. Или «Луи Витон». А что касается личной жизни - ведутся переговоры о продолжении самой главной семейной традиции - рождения детей. Мы с супругой над этим работаем. Я сейчас качаюсь усиленно...».

Мы удивились и обрадовались: «Как это ведутся переговоры?». Григорий Викторович пояснил с свойственным ему юмором:

- Понимаете, надо ж договориться с женой (45-летней Анной Шаплыковой, мамой его троих детей - авт.). Она может отказать! Ну вот при мне был интересный случай. Мои друзья выбирали себе дом за границей. Рядом продавался классный вариант, который им идеально подходил. Насколько я понимаю в строительстве, то это было очень здорово. И жена моего товарища посмотрела на это, и сказала: «Купи мне такой дом, и я тебе ещё пару детей рожу». На что друг говорит: «Подешевле ничего нет?». Жильё стоило 7-8 миллионов, не каждый может себе позволить. Поэтому я тоже веду переговоры.

Певец прокомментировал и историю с бестактными поклонниками. Бывает, что звезды останавливают спектакли или концерты для того, чтобы из зала удалить людей, которые отвлекают артиста от работы. Чулпан Хаматова и Евгений Гришковец несколько раз разбирались с людьми, которые разговаривали по телефону во время представлений или отвлекали других своим поведением.

- И я так делал. Плохо, когда человек стоит и два часа мешает работать. Я не думаю, что с этим можно бороться. Когда-то я боролся с теми зрителями, которые сидят и фотографируют напротяжении двух часов. Некоторые приходят слушать концерт и кайфовать, некоторые - показать свои красивые платья, это тоже нормально, особенно для женщин. А некоторые - по ... мороз. Не важно, что фотографировать. Но это не очень красиво, на мой взгляд. Выгонять из зала артисту зрителей - тоже неправильно, наверное, это должны решать или секьюрити или те люди, которые рядом сидят с этим человеком, может, скажут «пожалуйста не мешайте».

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