СКР опубликовал видео допроса экс-министра финансов Подмосковья

Следственный комитет России (СКР) опубликовал кадры проведенного в пятницу, 4 января, допроса экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, экстрадированного из Франции по обвинению в хищениях 14 миллиардов рублей.

В частности, на обнародованной записи бывший чиновник заявляет о том, что не знаком с материалами дела. «Я не знаком практически с делом. Оно не обсуждалось (во Франции) по существу. Я не знаком с доказательством и обвинением», - сказал Кузнецов.

Предъявление обвинения Алексею Кузнецову.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее бывшему министру финансов Московской области предъявили обвинения по трем статьям: «Мошенничество», «Легализация денежных средств, полученных преступным путем» и «Растрата». По данным следствия, участники организованной преступной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова заключали фиктивные сделки с подставными юридическими лицами, счета которых находились в подконтрольном им банке. В результате правительству Подмосковья, предприятиям ЖКХ и компании «Мособлтрастинвест» был нанесен ущерб в размере более 14 миллиардов рублей.

Задержали же Кузнецова во Франции в 2013 году. Причем тогда у него при себе нашли несколько поддельных паспортов. А накануне стало известно о том, что Пятая республика все же экстрадировала в Россию бывшего подмосковного чиновника.

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