Прощание с Иваном Бортником пройдет в театре на Таганке

5 Янв. 2019 2019-01-05T12:59:02+03:00

Стало известно, когда и где пройдет церемония прощания с народным артистом РФ Иваном Бортником Фото: кадр из фильма.

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Церемония прощания с актером Иваном Бортником, который умер в возрасте 79 лет в пятницу, 4 января, пройдет в театре на Таганке.

Об этом рассказали в пресс-службе знаменитого московского театра, где большую часть жизни играл Бортник.

- Прощание пройдет 8 января в театре, - сказано в сообщении пресс-службы театра на Таганке.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Ивану Бортнику в фильме "Место встречи изменить нельзя" хотели дать роль Шарапова. Однако в итоге Бортник сыграл роль "Промокашки". В эфире Радио "Комсомольская правда" актер Юрий Доронин поделился воспоминаниями о знаменитом артисте. Он рассказал о том, что наиболее любимой ролью у коллег по цеху и зрителей был Моцарт в "Маленьких трагедиях", где Бортников сыграл с Леонидом Филатовым.

ПАМЯТЬ

Умер Иван Бортник - актер, "вернувший" Высоцкому роль Гамлета, и так и не сыгравший Шарапова в "Месте встречи"

Народный артист России, актер театра на Таганке Иван Бортник скончался вечером 4 января. Об этом сообщила супруга актера Татьяна Борзых. Она же назвала вероятную причину смерти Ивана Бортника - оторвался тромб.

- Иван Сергеевич умер ночью. Все случилось в момент, - рассказала нам Татьяна Николаевна. - Просто лег и умер. До этого была слабость, плохо себя чувствовал. Не так давно он сломал шейку бедра (подробности)