Наталья Катаева (Мордюкова): Нонна мне рассказывала - играя в «Родне» хмелеющего на глазах у Маруси бухгалтера Коновалова, Иван Бортник был трезв, как стёклышко

В субботу, 5 января, журналисты "Комсомолки" навестили и поздравили с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым Наталью Катаеву (Мордюкову), которая имеет самое прямое отношение к кинематографу. Наталья Викторовна многие годы проработала в кино художником по костюмам, была замужем за известным кинооператором Петром Катаевым, сыном писателя Евгения Петрова, одного из отцов незабвенного Остапа Бендера.

Наталья Катаева (Мордюкова), сестра великой актрисы: «Нонна мне рассказывала - играя в «Родне» хмелеющего на глазах у Маруси бухгалтера Коновалова, Иван Бортник был трезв, как стёклышко» 00:00 00:00

Вспомнили мы в этот день и Ивана Сергеевича Бортника...

- ...С Иваном Бортником мы оказались как-то в одной компании - когда Нонна собрала всех, кто снимался вместе с ней в фильме "Родня", - рассказала нам родная сестра народной артистки СССР Мордюковой. - Она пригласила всю группу на свой день рождения. Был и Никита Михалков. Мы с Нонной спели...

- А что вы спели?

- Сейчас скажу. Про гуцулку.

- А, ну-ка, - пожалуйста, и нам пропойте!

Наталья Катаева (Мордюкова) поёт:

- Темна нічка гори вкрила,

Полонину всю залила,

А в ній постать сніжно-біла, —

Гуцул Ксеню в ній пізнав.

Він дивився в очі сині,

Тихо спершись на соснині,

І слова палкі любові

Він до неї промовляв...

- Да-да-да...

- И потом, уже после всего, Нонна и говорит Бортнику: "Ванька, чтобы мою сеструху проводил до дому и потом позвонили мне".

А я же не пью - даже вино.

- Кто кого провожал.

- Да... В метро я его держу и говорю: "Ваня, только умоляю, чтобы мы вместе не упали. Хоть ты и худенький, у меня сил не хватает, чтобы тебя удержать". А он: "Наташа, спокойно! Мне бы сейчас ещё пивка..." А я взяла ему - тогда три рубля считались деньгами - незаметно и положила их ему в карман.

На следующий день он звонит Нонне: "Нонка, вот твоя сеструха! Представляешь, проснулся - голова болит... Ну, вот где взять денег - поправить здоровье?" А тут полез в куртку - там три рубля!

- А что Нонна Викторовна рассказывала о съемках фильма "Родня"?

- Она мне говорила: "Ванька был - как стёклышко". Во-первых... Потому что они уважали Никиту Сергеевича. Михалков сказал: "Ваня, в этой роли - ты не будешь там пить". Он и не пил... ну, в смысле - по-настоящему.

- А как же так - он же на глазах у Маруси прямо пьянел там?

- Актёр!

Вот они с Нонной - когда она, то есть, её Маруся, смотрит на бухгалтера Коновалова - она мне рассказывала, как они эту сцену играли.

- А как, расскажите!

- Ну, она говорит - ты понимаешь, он так вписался в эту жизнь, в эту роль... Он говорит: "Марусь, сейчас, понимаешь, мне некогда, у меня там счета"... Ему нужно было что-то считать. "Вот сейчас, Маруся, я там пойду - печать поставлю..." Или там что-то такое... "Подпишу... Ты меня жди, Марусь, на, яблочко пока скушай..."

- Так...

- Ну, Нонна говорит: "Какой мы с ним ловили кайф!" Потому что Нонна признавалась мне: "Партнёр - это магический круг сцены". И поэтому Ваня Бортник... "Это, - говорит, партнёр - ас". "Мы, говорит, так эту сцену! Никита Сергеевич, конечно, был доволен".

- Ещё они долго её там снимали?

- Нет, они там два дубля - и все.

- Серьезно?

- Но, Никита Сергеевич с вечера - всегда: репетиция!

- А-а- а...

- Это все знали.

Иван Бортник и Нонна Мордюква в кинофильме "Родня" (1981)Фото: кадр из фильма

- А ещё что вам сестра рассказывала про "Родню", про Бортника?

- В фильме все делает он сам.

- И поёт?

- Да.

- Это вам тоже Нонна Викторовна рассказала?

- Да. Он - такой самолюбивый. Даже ботинки какие-то его там на площадке не устроили - он нашёл другие в театре, на складе, чтобы именно - в этих ботинках. Есть актеры, которые дотошно относятся к своей одежде, ко всему...

- О, надо посмотреть, что там за ботинке в фильме у Коновалова?

- Да обычные ботинки, но для него - необычные. Ну, внешне ничем не отличаются

- И это вам тоже - Нонна Викторовна...

- Ну, конечно! Они когда снимались - конечно, хохотали там. "Ты, Марусь, знаешь - мне же в министерство, мне же надо подписать, Марусь". Она так смотрит, а внутри себя как бы говорит: "Да я знаю, какое министерство. Сейчас стопочку примешь, и опять спустишься..."

- А хохотали-то они где?

- А хохотали они именно после съёмок. Бортник же трезвый был. Трезвый как стёклышко! А пришлось исполнять пьянчушку...

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