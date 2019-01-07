Как разбогатели ведущие «Дома-2»: Бородина и Бузова инвестируют миллионы в бизнес, недвижимость и шоу

35-летняя Ксения Бородина в конце года открыла очередной бизнес-проект – на этот раз семейный ресторан и детский клуб. А 32-летняя Ольга Бузова теперь мелькает на телеэкранах не только на музыкальных каналах и в «Доме-2», но и во всех рекламных паузах. Как ведущие телепроекта-долгожителя добились такой обеспеченной жизни?

Только цифры

Пару лет назад ведущие «Дома-2» впервые появились в рейтинге Forbes. Именно тогда их начали активно приглашать сниматься в рекламе, а страницы Бузовой и Бородиной в социальных сетях стали похожи на интернет-магазин. В списке самых богатых российских знаменитостей годовые доходы ведущих «Дома-2» выглядели вполне прилично: $3,9 млн. (270 млн.руб.) у Ольги Бузовой и $0,8 млн. (55 млн.руб.) у Ксении Бородиной.

Российское исследовательское агентство блогеров, основываясь на рыночных ценах за рекламу, подсчитало: за полугодие в соцсетях Ксения Бородина может зарабатывать до 42 млн.руб., а доход Ольги Бузовой может достигать 47 млн.руб. Одна публикация в инстаграме главных лиц «Дома-2» стоит в среднем 300 тыс.руб. Ведение корпоративов – 1 млн.руб. (цена зависит от специфики мероприятия). Часовой концерт Бузовой в праздничные дни стоил два миллиона рублей.

borodylia Свой салон красоты Бородина рекламирует сама.

Весомый источник дохода звезд – рекламные контракты с крупными компаниями. У Бузовой за минувший год их заметно больше, чем у Бородиной. Стоимость годового «звездного контракта» зависит от условий использования имени и образа знаменитости: цена может варьироваться от 2 до 6 млн.руб.

Долгий путь к деньгам

Как же телеведущие дошли до такой богатой жизни? Ксения Бородина четырнадцать лет назад стала ведущей «Дома-2», а Ольга Бузова тогда же пришла на телепроект в качестве участницы (а с 2008 года стала ведущей). Рейтинговые участники во времена романа Ольги Бузовой и ее «проектного» жениха Романа Третьякова зарабатывали в месяц среднем по $5 тыс. (по курсу тех лет это 140 тыс.руб.). Рустам Солнцев признавался «КП», что он входил в число самых высокооплачиваемых участников: «На «Доме-2» у нас была самая высокая на тот момент зарплата - 5 тысяч долларов...»

Сейчас зарплата ведущих телепроекта в месяц составляет в среднем 600 тыс.руб. В 2018-м году появился дополнительный источник дохода (небольшой, но стабильный) – работа в новом шоу «Бородина против Бузовой». Бородина также трудится на телепроекте «Перезагрузка».

buzova86 Бузова продвигает одежду собственного бренда.

За 14 лет существования «Дома-2» выросло целое поколение телезрительниц. Сначала они следили за перипетиями в «Доме-2», а потом повзрослели (вышли замуж, родили детей, развелись…) и стали интересоваться личной жизнью ровесниц Бородиной и Бузовой. А ведущие быстро сориентировались и научились грамотно монетизировать перипетии своей жизни в социальных сетях – поклонники ищут новости о Бузовой и Бородиной на их страницах в инстаграме. 12 млн. подписчиков Ксении и 14,5 млн. фолловеров Ольги обеспечивают стабильный интерес рекламодателей к социальным сетям телеведущих.

Деньги Бородина и Бузова инвестируют в разные проекты. Ксения сосредоточилась на развитии бизнеса – в конце года она открыла семейный ресторан и детский клуб, а в центре столицы работают две студии красоты Бородиной. Бузова теперь инвестирует в свою музыкальную карьеру – покупает песни, выпускает клипы, презентовала красивое шоу. В планах у Ольги покупка недвижимости в Испании и Москве – после развода Бузова живет на съемной квартире.

buzova86 Ольга инвестирует в свою музыкальную карьеру.

«Я пашу как папа Карло, без выходных!» - говорит Ольга Бузова. Главные лица «Дома-2» зарабатывают пока есть к ним интерес. Но бизнес-эксперты утверждают, что пока популярность Бородиной и Бузовой поддерживается эфирами на федеральном канале, их доход на всех остальных «коммерческих фронтах» будет стабильно высоким.

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