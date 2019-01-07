Саудитов обязали уведомлять жен о предстоящем разводе по СМС

Женщины Саудовской Аравии теперь будут знать наверняка, что они разведены. Суд обязал саудитов предупреждать своих жен о предстоящем разводе соответствующим смс-уведомлением.

Действительно, по нормам шариата мужчины Саудовской Аравии могут трижды в течении трех месяцев заявить своей жене "ты разведена", после чего женщина перестает считаться замужней. Через три месяца она должна надеть на себя все купленное за время брака для нее золото (свадебный безвозмездный дар), и уйти в нем из дома. Если муж давал на свадьбе обещание, но за время брака не купил ей достаточно золота, он может написать долговую расписку, и выплачивать ей конкретную сумму в течении определенного срока. Но такое бывает редко: после развода мусульманки не часто идут в суд, не рассчитывают на официальный бракоразводный процесс или какую-то часть имущества супруга.

Они даже повторно могут выйти замуж только через три месяца, когда подтвердится, что они не беременны. Все это предусмотрено шариатом для того, чтобы женщина не ввела в заблуждение другого мусульманина. Примечательно, что для беременных жен "бракоразводный процесс" заканчивается с рождением ребенка. Мать ребенка получает право кормить грудью ребенка в доме бывшего мужа, а затем...уйти. Ребенок почти всегда остается в семье мужчины.

Многие разведенные женщины, которые больше не смогли устроить свою личную жизнь, стали жаловаться в суд, что мужья сообщали им о своих чувствах во время ссоры по телефону, а они не придавали этому большого значения.

Действительно, современные мусульмане взяли в моду сообщать женам "я дал тебе развод" в присутствии одного правоверного свидетеля по WhatsApp. Однако, не у всех женщин он оказался настроен, а многие заявили, что просто не заметили эти сообщения. Теперь мужей обязали в обязательном порядке дублировать свои судьбоносные заявления смс-уведомлением.

По информации NDTV, соответствующее постановление Минюста страны было подготовлено после распоряжения наследного принца Мохаммеда Бен Салмана, который снял запрет на вождение женщинами автомобиля, разрешил им посещать футбольные матчи и работать по некоторым специальностям, которые раньше были доступны исключительно мужчинам.

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