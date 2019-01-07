2019-01-07T17:50:11+03:00
Общество

Коллеги о смерти звезды Битвы экстрасенсов Дарии Воскобоевой: «Здоровье было расшатано до страшного диагноза»

38-летняя финалистка 17-го сезона шоу скончалась во сне в больнице
Ирина ВИКТОРОВА
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Дария Воскобоева болела давно.Дария Воскобоева болела давно.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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О смерти финалистки 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобоевой стало известно 6 января. Но 38-летняя женщина умерла раньше – близкие решили рассказать о несчастье в семье накануне семинара-гадания Воскобоевой, так как мероприятие пришлось отменить. О страшном диагнозе коллеги «Комсомольской правде» рассказала финалистка 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова.

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Николь Кузнецова рассказала, что Дария умерла во сне в больнице.
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«Мы были знакомы с Дашей. Не дружили, но регулярно пересекались и общались на мероприятиях. Она была в жизни точно такая же, как вы видели ее на экране. Сдержанная, серьезная, статная и миниатюрная. Помню, как Дария меня удивила своей хрупкостью при первой встрече, и я подумала, что она похожа на японскую статуэтку. К сожалению, она болела давно и ее здоровье до страшного диагноза уже было сильно расшатано и шансов на выздоровление было не так много изначально, – вспоминает звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова. - Она это знала, но боролась до последнего. Сообщить трагическую новость родственники решили только 6 января, но это не дата ее ухода! Она покинула этот мир раньше, в стенах медицинского учреждения, во сне. Настоящая боевая ведьма была сильной до последнего вздоха…»

Несколько лет назад Дарие Воскобоевой поставили диагноз - рак. Она боролась с болезнью, но не оставила работу. Дария называла себя «колдуньей, медиумом», а зарабатывала на жизнь, как и большинство участников «Битвы экстрасенсов» частными приемами, семинарами, торговлей амулетами и оберегами в интернет-магазине.

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Дария с детьми и вторым мужем.
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Работала Воскобоева много, так как спешила обеспечить сына и дочь. Узнав о своей неизлечимой болезни, женщина устроила сына Сашу в Нахимовское училище – сейчас мальчик 11-летний кадет. 6-летняя дочь Божена только в этом году должна пойти в 1-й класс. Управляться с детьми Дарие помогал отец. Мама Воскобоевой умерла, но папа управлялся и с детьми, и с делами по хозяйству. А Воскобоева с утра до позднего вечера работала. С первым мужем (отцом старшего ребенка) экстрасенс не общалась. А со вторым мужем, развелась после участия в «Битве экстрасенсов»: частые поездки из Санкт-Петербурга на съемки в Москву, популярность, вторжение в личную жизнь семьи привели к скандалам и расставанию. Однако второй экс-супруг общался с Дарией и помогал в воспитании не только своей дочери Божены, но и сына Воскобоевой от первого брака. Знакомые семьи говорят, что основные заботы по поддержке детей теперь лягут на плечи этого мужчины.

"Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой".

«Зачастую люди путают экстрасенсов и целителей. Существует мнение, будто экстрасенс может помочь вылечить болезни - это неправда. Можно повернуть сознание человека на выздоровление, а вот излечить от тяжелой болезни я не могу», - объясняла Дария Воскобоева. Она обещала своим клиентам «повернуть время вспять и дать инструменты, которые приводят к желаемому будущему…» Себе помочь женщина не смогла.

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Причина смерти 38-летней Дарии Воскобоевой – рак. Она называла себя «колдуньей, медиумом, ритуальщиком». Дария Воскобоева вела частные приемы, семинары, продавала амулеты и обереги в своем интернет-магазине… В общем, оказывала стандартный набор дорогих услуг, востребованных у поклонников «Битвы экстрасенсов». При этом женщина несколько лет боролась с болезнью (подробности)

Умерла Дария Воскобоева, экс-участница «Битвы экстрасенсов»

Вечером в воскресенье, 6 января, умерла Дария Воскобоева - участница 17 сезона программы "Битва экстрасенсов" и известная "боевая ведьма". О ее смерти рассказал другой участник шоу, писатель Антон Мамон (подробности)

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