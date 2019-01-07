Тайны личной жизни Дарии Воскобоевой: тяжелый развод из-за участия в «Битве экстрасенсов», дети на воспитании дедушки

Причина смерти 38-летней Дарии Воскобоевой – рак. Она называла себя «колдуньей, медиумом, ритуальщиком». Дария Воскобоева вела частные приемы, семинары, продавала амулеты и обереги в своем интернет-магазине… В общем, оказывала стандартный набор дорогих услуг, востребованных у поклонников «Битвы экстрасенсов». При этом женщина несколько лет боролась с болезнью.

«ЖИЛА РАДИ ДЕТЕЙ»

О Воскобоевой узнали после участия в популярном телешоу. В 17-м сезоне «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева стала одной из самых ярких участниц. Она вышла в финал, но не победила. Ее коллеги рассказали нам, что у ведьмы на это были личные причины. Воскобоева жила в Санкт-Петербурге, поэтому ей приходилось разрываться между домом и столицей, где снимали проект. Тогда и начались первые серьезные проблемы с мужем, которые усугубило то, что в проекте приходилось рассказывать некоторые моменты личной жизни.

«Дария дважды была замужем. Но второй развод дался ей тяжело – с мужем сложились не простые отношения. После развода она так и не встретила новую любовь. Много работала – старалась дать сыну и дочери все самое лучшее, можно сказать, что жила ради них. Мама Дарии умерла, а вот папа был у нее главным помощником. Папа Дарии жил с ней – очень помогал с детьми, фактически на нем были не только заботы о детях, но и все домашнее хозяйство, - рассказал «Комсомольской правде» коллега Воскобоевой. - Когда Дария узнала о своем диагнозе, то пыталась не только вылечиться, но и обеспечить будущее детей. Кстати, ее второй муж оказался хорошим ответственным человеком: периодически помогал, в том числе финансово».

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Женщина была востребована в профессии. Новая волна популярности к ней пришла после съемок в проекте «Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой». В программе появлялись и дети колдуньи с киргизскими корнями. 11-летний Саша сейчас кадет Нахимовского училища - Дария отдала сына в училище, когда узнала о своем диагнозе. 6-летняя Божена – творческий ребенок: любит петь и рисовать, посещает театральную студию.

"Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой".

Чтобы обеспечить будущее детей, Дария работала не только в Санкт-Петербурге, но много ездила – ее семинары и консультации проходили в разных регионах. За сына и дочь Дария не переживала – знала, что отец и продукты закупит, и приготовит, и накормит, и поиграет, и на занятия отведет. С отцом старшего ребенка Дария не общалась, а вот отец Божены помогал ей в воспитании детей. После смерти Воскобоевой именно на второго экс-мужа лягут основные заботы по воспитанию и обеспечению детей.

Дария Воскобоева с детьми.

«МАГИЯ БЕССИЛЬНА»

«Обладаю способностью нейтрализации любых сил и воздействий. Создаю инструменты, которые способны привести к желаемому будущему и исполнить любое желание…» - так характеризовала свои способности Дария.

Дария в "Битве экстрасенсов". Фото: кадр из программы.

Когда два года назад у нее диагностировали рак, Воскобоева обратилась к врачам. Она всегда подчеркивала, что лечить не может. «Зачастую люди путают экстрасенсов и целителей. Существует мнение, будто экстрасенс может помочь вылечить болезни - это неправда. Можно повернуть сознание человека на выздоровление, а вот излечить от тяжелой болезни я не могу», - рассказывала Дария.

Она часто оказывала услуги, обещая помощь в любовных историях. Однако на вопросы журналистов, почему ей не удалось предотвратить свой развод, объясняла: «Не могу ничего для себя делать в магическом плане, тем более, если это отцы наших детей. Ведь ребенок будет спасать одного и другого родителя…»

Коллеги и друзья по «Битве экстрасенсов» вспоминают Воскобоеву. «Это невосполнимая утрата родных, близких, друзей. Не один год мы были коллегами…» - переживает Татьяна Ларина.

Дария с коллегой Свами Даши. Фото: кадр из программы "Дневник экстрасенса". ТВ-3.

«Я вижу и знаю судьбу своих детей – их путь предопределен..» - умело поддерживала образ ведьмы в многочисленных интервью женщина. Теперь близкие друзья обещают не оставлять без реальной помощи сына и дочь Дарии.

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