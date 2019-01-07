2019-01-07T17:07:35+03:00
В мире

На борту затонувшего в Турции грузового судна россиян не было

В результате кораблекрушения погибли 6 членов экипажа, 7 спасены.
Сергей НОВИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Эвакуация моряков с затонувшего судна силами турецкой береговой службы.Эвакуация моряков с затонувшего судна силами турецкой береговой службы.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Грузовое судно затонуло в Черном море возле берегов Турции этим утром. Вначале местные власти сообщили, что на его борту находилось несколько россиян. И вот пришла долгожданная новость – по уточненным данным граждан России среди экипажа корабля все же не было.

- Относительно затонувшего в Черном море в 80 километрах от турецкого побережья судна «Волга-Балт»: по данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было. Появившаяся ранее информация от двух россиянах на борту не подтвердилась, - заявила пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.

По уточненным сведениям, из 13 членов экипажа затонувшего в 80 километрах от провинции Самсун грузового судна 11 были гражданами Украины, двое – Азербайджана. Посол Украины в Турции Андрей Сибига уже подтвердил гибель 4 соотечественников.

В местных СМИ прошла информация и о том, что судно «Волга-Балт», шедшее под панамским флагом, разломилось пополам и затонуло. Погибли 6 человек, 7 удалось спасти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посольство РФ в Турции: на борту затонувшего сухогруза россиян не было

Посольство России в Анкаре не подтвердило сообщения, что в результате крушения сухогруза «Волга-Балт» в 80 км от турецкого города Самсун пострадали двое россиян (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Украина подала иск против России в ЕСПЧ после ситуации в Керченском проливе
Вооруженный грабитель напал на девушку, но она оказалась бойцом UFC
Израиль не сможет продать Хорватии подержанные истребители из-за возражений США
Посольство РФ в Турции: на борту затонувшего сухогруза россиян не было
В Таиланде туристка из России попала в больницу в критическом состоянии
Шесть человек погибли при крушении грузового судна у берегов Турции
Томос об автокефалии ПЦУ увезут обратно в Стамбул
Патриарх Кирилл поздравляет с Рождеством российского космонавта на МКС
В Афганистане в ходе столкновений с талибами* погиб 21 силовик
У берегов Турции затонул сухогруз с российскими моряками
Китай возмутился проходом эсминца США возле спорных островов
Президент России предложил премьеру Индии стать главным гостем ВЭФ-2019
Военный переворот в Габоне не состоялся: мятежники арестованы