На борту затонувшего в Турции грузового судна россиян не было

Грузовое судно затонуло в Черном море возле берегов Турции этим утром. Вначале местные власти сообщили, что на его борту находилось несколько россиян. И вот пришла долгожданная новость – по уточненным данным граждан России среди экипажа корабля все же не было.

- Относительно затонувшего в Черном море в 80 километрах от турецкого побережья судна «Волга-Балт»: по данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было. Появившаяся ранее информация от двух россиянах на борту не подтвердилась, - заявила пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.

По уточненным сведениям, из 13 членов экипажа затонувшего в 80 километрах от провинции Самсун грузового судна 11 были гражданами Украины, двое – Азербайджана. Посол Украины в Турции Андрей Сибига уже подтвердил гибель 4 соотечественников.

В местных СМИ прошла информация и о том, что судно «Волга-Балт», шедшее под панамским флагом, разломилось пополам и затонуло. Погибли 6 человек, 7 удалось спасти.

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