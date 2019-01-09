Про гуманизм и закон о животных

Перед Новым годом власти в несколько дней приняли - подписали "Закон об ответственном обращении с животными", не предусматривающий для бездомных собак никаких вариантов, кроме отлова, стерилизации и ВОЗВРАЩЕНИЯ В ПРЕЖНИЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ (либо содержания в приютах до смерти), шаг это просто людоедский.

Казалось бы: только что, весной, бездомная свора загрызла в Подмосковье 19-летнего родственника известного певца Юрия Лозы, жениха его племянницы. Девушка была беременна, людоеды съели парню лицо, Лоза был и остается медийной фигурой первого эшелона, звездой, блогером, патриотом.

Что еще надо, чтобы доказать: технология ОСВВ - отлов-стерилизация-вакцинация-возврат, много лет действующая в Подмосковье, - смертельно опасна, стерилизованные стаи убивают ничуть не хуже остальных?

Похрен дым. Ни слезы беременной девчонки, ни труп со снятым скальпом, ни хай в прессе - ничто депутатов и повернутых на любви к собакам зоозащитников не тронуло и не остановило: новый закон ОСВВ сделали обязательным для всей страны.

Нас отдали на съедение. Усыплять/отстреливать бездомных зверей теперь нельзя. Стерилизовать и содержать в питомниках регионы не будут, на это нет денег. Вот опыт Ульяновска, в свое время попавшего в тиски между нищетой бюджета и «гуманным» законом, запрещающим умерщвление: собак ловили, прививали, лечили - и выпускали. Без стерилизации. На то же место.

Блохастые просто в санатории ездили - и обратно на улицу, есть лица детям.

Случай Лозы ведь не единственный. Была Махачкала и труп девочки, разорванный собаками. Девочке было 9 лет.

И Диме Герауф из Уфы было девять: он шел из школы, когда его загрызла стая привитых и стерилизованных псов с бирками на ушах (смерть от собачьих зубов – официальная версия СК РФ, зоозащитница, добившаяся ОСВВ в регионе, после Диминой смерти покончила с собой).

У нас в Москве этот ужас был в 2008-м: на центральной аллее Измайловского парка бездомыши разорвали пожилого физкультурника, после чего Лужков ввел безвозвратный отлов…

А всего, считают, в 21-м веке бездомные собаки заживо съели в России порядка четырехсот людей, молодых и старых.

Теперь будет больше. Спасибо нашим депутатам.

И возмутиться этими смертями, потребовать защитить людей и окончательно решить вопрос с опасными зверьми уже не выйдет: закон вводит однозначный запрет на пропаганду жестокого обращения с животными. Крепко связаны СМИ локти...

Кляп во рту. Чистый Оруэлл.

С некоторого времени (столько, сколько молчу) я ощущаю себя в антиутопии Беркема аль Атоми «Мародер».

Помните ее?

НАТО ввело войска и оккупировало РФ, люди сбились в ватаги и выживают феодально-общинным строем, а в радиоактивных зонах лазают геймеры-наркоманы в игровых шлемах и добывают для новых хозяев цацки, в то время как мясо отслаивается у них от костей.

Странный писатель-аноним предсказал все это в нулевые, когда жизнь зримо улучшалась и, в общем, принимались правильные и популярные решения в интересах большинства.

А теперь…

Как ни крути, технология: "Животные живут рядом с людьми и едят их, причем людям законодательно запрещено защищаться", - на Земле применяется только к странам Третьего мира.