2019-01-09T16:54:17+03:00
Общество

Про гуманизм и закон о животных

Наш колумнист Ульяна Скойбеда приходит к выводу, что закон, заставляющий оставлять бездомных собак в местах их обитания – просто изуверство
Ульяна СКОЙБЕДАобозреватель
Поделиться:
Комментарии: comments6
Сценка на выставке собак "Евразия" в Крокус-Экспо.Сценка на выставке собак "Евразия" в Крокус-Экспо.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Перед Новым годом власти в несколько дней приняли - подписали "Закон об ответственном обращении с животными", не предусматривающий для бездомных собак никаких вариантов, кроме отлова, стерилизации и ВОЗВРАЩЕНИЯ В ПРЕЖНИЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ (либо содержания в приютах до смерти), шаг это просто людоедский.

Казалось бы: только что, весной, бездомная свора загрызла в Подмосковье 19-летнего родственника известного певца Юрия Лозы, жениха его племянницы. Девушка была беременна, людоеды съели парню лицо, Лоза был и остается медийной фигурой первого эшелона, звездой, блогером, патриотом.

Что еще надо, чтобы доказать: технология ОСВВ - отлов-стерилизация-вакцинация-возврат, много лет действующая в Подмосковье, - смертельно опасна, стерилизованные стаи убивают ничуть не хуже остальных?

Похрен дым. Ни слезы беременной девчонки, ни труп со снятым скальпом, ни хай в прессе - ничто депутатов и повернутых на любви к собакам зоозащитников не тронуло и не остановило: новый закон ОСВВ сделали обязательным для всей страны.

Нас отдали на съедение. Усыплять/отстреливать бездомных зверей теперь нельзя. Стерилизовать и содержать в питомниках регионы не будут, на это нет денег. Вот опыт Ульяновска, в свое время попавшего в тиски между нищетой бюджета и «гуманным» законом, запрещающим умерщвление: собак ловили, прививали, лечили - и выпускали. Без стерилизации. На то же место.

Блохастые просто в санатории ездили - и обратно на улицу, есть лица детям.

Случай Лозы ведь не единственный. Была Махачкала и труп девочки, разорванный собаками. Девочке было 9 лет.

И Диме Герауф из Уфы было девять: он шел из школы, когда его загрызла стая привитых и стерилизованных псов с бирками на ушах (смерть от собачьих зубов – официальная версия СК РФ, зоозащитница, добившаяся ОСВВ в регионе, после Диминой смерти покончила с собой).

У нас в Москве этот ужас был в 2008-м: на центральной аллее Измайловского парка бездомыши разорвали пожилого физкультурника, после чего Лужков ввел безвозвратный отлов…

А всего, считают, в 21-м веке бездомные собаки заживо съели в России порядка четырехсот людей, молодых и старых.

Теперь будет больше. Спасибо нашим депутатам.

И возмутиться этими смертями, потребовать защитить людей и окончательно решить вопрос с опасными зверьми уже не выйдет: закон вводит однозначный запрет на пропаганду жестокого обращения с животными. Крепко связаны СМИ локти...

Кляп во рту. Чистый Оруэлл.

С некоторого времени (столько, сколько молчу) я ощущаю себя в антиутопии Беркема аль Атоми «Мародер».

Помните ее?

НАТО ввело войска и оккупировало РФ, люди сбились в ватаги и выживают феодально-общинным строем, а в радиоактивных зонах лазают геймеры-наркоманы в игровых шлемах и добывают для новых хозяев цацки, в то время как мясо отслаивается у них от костей.

Странный писатель-аноним предсказал все это в нулевые, когда жизнь зримо улучшалась и, в общем, принимались правильные и популярные решения в интересах большинства.

А теперь…

Как ни крути, технология: "Животные живут рядом с людьми и едят их, причем людям законодательно запрещено защищаться", - на Земле применяется только к странам Третьего мира.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ульяна СКОЙБЕДА

 
Читайте также
«Она ее прям нагло выкидывала»: свидетель рассказал, как кондуктор напала на девушку, не уступившую место пенсионерке
Прокуратура уже начала проверку по факту обращения 16-летней студентки и ее папы. Юристы уверены, что девушка может получить компенсацию через суд
Новости 24
Рогозин рассказал, что вынудило NASA отменить его визит в США
Кабмин выделит 147 млн рублей жителям разрушенного дома в Магнитогорске
В Совфеде прокомментировали заявление о росте в 2019 году зарплат бюджетников
Ученые смоделировали цунами, погубившее на Земле динозавров
Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро
Премьер Австралии попросил «фотошопить» ему волосы, а не ноги
Китай объявил о завершении торговых переговоров с США
Молодой мужчина пострадал при столкновении трех грузовиков на МКАД
В Камбодже нашли тела двух россиян
США не планируют размещать войска на Курилах в случае их перехода Японии
Дмитрий Песков заявил о взаимопонимании с WADA
В Испании семья нашла в праздничном пироге чек на 10 тысяч евро
Синод Константинопольского патриархата подписал томос для Украины
Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможном обмене Бутиной на Уилана
Бывший глава ЦРУ назвал Владимира Путина "подарком для НАТО"
В китайском метро произошла смертельная авария
В Государственной Думе началась весенняя сессия
В Роструде назвали даты следующих длинных выходных
Спутник NASA нашел экзопланету в 23 раза тяжелее Земли
Курс доллара по итогам начала торгов составил 66,84 рубля
В МИД России сообщили о готовности к обсуждению ДРСМД с США
"Почта России" будет взимать пошлины с покупателей зарубежных интернет-магазинов
Япония планирует приобрести необитаемый остров для переноса туда учений американской палубной авиации
National Interest высоко оценил российский танк Т-90
США могут ввести санкции против участников строительства "Северного потока-2"
Конгресс США попросил минфин страны не снимать санкции с компаний Дерипаски
В Тихом океане дрейфует горящее судно с автомобилями на борту
Представители Канады и КНДР в прошлом году провели тайные переговоры
Максим Топилин заявил, что зарплаты бюджетников будут проиндексированы