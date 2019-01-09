Убийца 29-летней москвички из сервиса "Бла Бла Кар" оказался серийным преступником

В деле об убийстве 29-летней Ирины Ахматовой, которая накануне Нового года взяла в попутчики через популярный сервис «Бла Бла Кар» ранее судимого 39-летнего Виталия Чикирева, могут появиться еще шесть эпизодов. Серию нападений на женщин сейчас раскручивают сотрудники Следственного комитета России. Подозреваемый оказался опытным уголовником и на сделку со следствием не идет. Лишь когда улики действительно весомые, он дает показания.

Так было с убийством 29-летней москвички, директора двух ресторанов сети «Бургер Кинг» Ирины Ахматовой.

- Убил, - без тени сожаления признался Виталий Чикирев.

Но в дальнейшем он оказался немногословен. Следователям оперативным путем удалось установить, что с жертвой он познакомился через мобильное приложение «Бла Бла Кар», где у него был создан фейковый аккаунт. 23 декабря Ирина отправилась на своем автомобиле «Ауди» в Тулу к родственникам. Убийцу в автомобиль она подсадила на станции метро Анино. Проехали они вместе меньше ста километров. В окрестностях города Серпухова он жестоко убил беднягу, а тело спрятал в лесополосе. У погибшей осталась восьмилетняя дочь.

Ирина Ахматова пропала 23 декабря во время поездки из Москвы в Тулу.

На похищенной иномарке изверг уехал в Ярославль. Именно там «Ауди» Ирины без государственного номера и с вымытым начисто салоном обнаружили сотрудники полиции. Сам Виталий был арестован 30 декабря во Владимирской области.

Оказалось, что за месяц до убийства в городе Кунцево Московской области он напал на 35-летнюю женщину. Все произошло поздно вечером в подъезде жилого дома. Крепкий мужчина ударил жертву по голове, после чего попытался ее изнасиловать. Бедняга вовремя пришла в себя и буквально вымолила у маньяка пощаду. Насиловать ее он не стал, но похитил сумку с деньгами и мобильный телефон.

- Сейчас мы отрабатываем его причастность к нападениям на двух женщин в Ярославле, двух - во Владимире и еще одному на территории Московской области, - сообщили «КП» источники в правоохранительных органах.

В этих регионах мужчина жил в разные годы. В 90-х он служил в отряде специального назначения "Скиф". Он несколько раз бывал в командировках в Чечне. Не обошлось без наград и звания ветеран боевых действий. После именно ими он козырял на скамье подсудимых. Мол, пожалейте, я кровь свою проливал!

Свой первый срок Виталий Чикирев получил в Ярославской области 1 ноября 2004 года. Тогда его признали виновным в изнасиловании и приговорили к шести годам заключения.

На свободу он вышел 13 апреля 2010 года, а спустя четыре года снова попал на нары. На этот раз Нижегородский районный суд признал его виновным по статье «Разбой». Угрожая ножом, он пытался ограбить двоих проституток. На свободе он оказался 2015 и почти сразу переехал в подмосковный Серпухов.

Все это время мужчина нигде не работал. Скорее всего, жену и маленького сына он содержал на добытые криминальным способом средства.

Сейчас горе - родитель заключен под стражу. Пока максимально мужчине грозит 15 лет лишения свободы. Однако с появлением новых эпизодов, срок может увеличиться.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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