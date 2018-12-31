Попутчик директора "Бургер Кинга" признался, что убил женщину из-за денег

Исчезновение москвички Ирины Ахматовой, которая поехала в Тулу и пропала, взяв с собой попутчика из сервиса "Бла Бла Кар", раскрыто. Задержанный 39-летний пассажир Виталий Чикирев признался, что убил Ирину. А сделал это из-за попытки ограбления. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

- Вы понимаете за что задержаны? - спросила следователь.

- Да, - ответил Виталий Чикирев.

- За что?

- За убийство девушки.

- Кого? Фамилия, имя, отчество? Вам известны?

- Нет.

- Зачем вы это сделали?

- Пытался ограбить. Живой.

- Вы признаете свою вину?

- Да.

- Раскаиваетесь в содеянном?

- Да.

Но вернуть, к сожалению, ничего нельзя. Ирина Ахматова и Виталий Чикирев ранее не были знакомы. Женщина 23 декабря хотела съездить к родителям в Тулу накануне Нового года, погостить. Супруг и 8-летняя дочка в этот раз с ней не поехали, остались в Москве. Дорога в Тулу не близкая. Ирина села в свою "Ауди" шоколадного цвета. И то ли от скуки, то ли из-за экономии денег, взяла с собой попутчика. Пассажир оказался незнакомцем из сервиса "Бла Бла Кар" Виталий Чикирев. Хотя в аккаунте он указал имя Сергей и поставил другую фотографию. Возле станции метро "Аннино" в машину Ирины Ахматовой уже сел Виталий. Видимо, подозрений не вызвал. Говорила ли Ахматова попутчику, что работает директором ресторана "Бургер Кинг", о сумме денег, которая была при ней, пока неизвестно. Но у Виталия во время поездки возникло желание завладеть имуществом Ирины. Следователи выясняют, возможно, Чикиреву вообще не нужно было в Тулу, а только ограбить женщину, которая будет ехать одна на приличном авто.

Исчезновение москвички Ирины Ахматовой, которая поехала в Тулу и пропала, взяв с собой попутчика из сервиса "Бла Бла Кар", раскрытоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

До Тулы Ирина не доехала и перестала отвечать на телефонные звонки мужа. Начались поиски.

- Мы узнали о пропаже Ирины утром 26 декабря из СМИ. Оперативно проверили эту информацию и нашли подтверждение, что она действительно 23 декабря совершала поездку по маршруту Москва - Тула, - подтвердили в пресс-службе сервиса "Бла Бла Кар".

Спустя несколько дней машину "Ауди", которая принадлежала Ирине Ахматовой, нашли в Ярославле возле торгового центра. Автомобиль был без номеров и идеально вымыт, будто кто-то убирал следы крови, волос и готовил на продажу. Но об Ирине ничего не было известно. Спустя неделю следователи смогли во Владимирской области задержать 39-летнего Виталия Чикирева. После допроса он не стал отрицать, что убил Ирину. Ему были нужны деньги.

Мужчина жил в Серпухове. На работу устроиться не мог, никто не хотел брать сидевшего в тюрьме за сексуальные домогательства и мошенничество.

- Да, он сидел в тюрьме. Вот только не знаю за что, - ранее рассказывала "Комсомольской правде" Наталья К., знакомая Чикирева.

Друзья рассказывали, что у Виталия Чикирева было две супруги, от них трое детей - сыновья. Мужчина после выхода из тюрьмы пытался создавать образ позитивного человека - не пил и не курил в компаниях, выставлял в интернете фотографии с младшим сыном. Летом друзья доверили ему крестить своего ребенка. Говорили, что Виталий верит в Бога, поэтому и не могли сразу поверить, что он мог убить Ирину Ахматову.

Хотя грехи за Виталием числились. Говорят, что ранее он уже был причастен к убийству молодой девушки, но ушел от наказания. Знакомы с полицейскими и несовершеннолетние сыновья Виталия Чикирева, их неоднократно уже задерживали за хулиганство и кражи.

Автомобиль, на котором Ирина Ахматова поехала из Москвы в Тулу, был позже найден в Ярославле

ОФИЦИАЛЬНО

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство), - сообщили в Следственном комитете России по Москве.

Мужчине грозит срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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